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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 10 April 2026: सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें वृषभ के जातक, कन्या के जातकों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 April 2026: सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें वृषभ के जातक, कन्या के जातकों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 10 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के दिनभर का हाल कैसा रहेगा इस बारे में विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज किन जातकों के लिए दिन शुभ या अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 10, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal 10 April 2026: सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें वृषभ के जातक, कन्या के जातकों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 10 अप्रैल 2026: आज के दिन चंद्रमा पहले धनु राशि में रहेगा और शाम 18:04 बजे मकर राशि में प्रवेश कर जाएग. जिससे दिन के पहले और दूसरे भाग में अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे. मंगल व शनि मीन में होने से भावनात्मक निर्णय, जबकि गुरु मिथुन में होने से बुद्धि और संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इस लेख में 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' आइए जानें.

मेष राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला फल देना वाला रहेगा. दिन के प्रारंभ में भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी नई जिम्मेदारी के कारण दबाव भी महसूस होगा. शाम के बाद चंद्रमा के मकर में आने से करियर पर फोकस बढ़ेगा. आपको अपने काम को लेकर अधिक गंभीर होना पड़ेगा. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखे तो थकान और सिरदर्द हो सकता है.

वृषभ राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, विशेषकर दोपहर तक भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वह सफल हो सकती है. शाम के बाद खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखना जरूरी है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, हालांकि किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. मानसिक तनाव और अनिश्चितता महसूस हो सकती है. अचानक खर्च या कोई अप्रत्याशित स्थिति सामने आ सकती है. शाम के बाद स्थिति में सुधार होगा और आप अपने निर्णयों में स्पष्टता महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें. आज आपको नींद की कमी और तनाव परेशान कर सकता है.

कर्क राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा. दांपत्य जीवन में कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. शाम के बाद काम का दबाव बढ़ेगा और आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. प्रेम प्रसंग के लिए दिन ठीक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ाने वाला रहेगा. आपको अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास से आगे निकल सकते हैं. शाम के बाद काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे तनाव महसूस होगा. परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वालों के लिए आज का दिन विशेष रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन शाम के बाद कुछ गलतफहमी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. धन संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. भगवान विष्णु की पूजा करना लाभकारी रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपका ध्यान घर-परिवार के मामलों में अधिक रहेगा. किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. शाम के बाद स्थिति में सुधार होगा और आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रगति रहेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. मानसिक तनाव हो सकता है. मां लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए ठीक रेहेगा

वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन संचार और संपर्क के लिए अच्छा रहेगा. छोटी यात्राएं हो सकती हैं, जो लाभदायक साबित होंगी. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और नए संपर्क बन सकते हैं. शाम के बाद काम की गंभीरता बढ़ेगी और आपको अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो गले या सर्दी की समस्या हो सकती है.

धनु राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
दिन के पहले भाग में आर्थिक लाभ के योग हैं. रुका हुआ धन मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखें. शाम के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने निर्णयों में दृढ़ रहेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि कहीं बाहर घुमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज का दिन ठीक रहेगा. संतान के तरफ से सुखद समाचार मिल सकता हैं

मकर राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
शाम के बाद चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सम्मान मिलेगा. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. आज के दिन सिरदर्द या तनाव हो सकता है. व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन खर्च और मानसिक चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है. किसी अनजान डर या चिंता से मन परेशान रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा. शाम के बाद स्थिति में सुधार होगा   और आप बेहतर महसूस करेंगे. जिन लोागें की शादी नहीं हुई है उनकी शादी की बात चल सकती है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा

मीन राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. मित्रों और सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास न करें नहीं तो धोखा मिल सकता है. करियर के लिए आज का दिन ठीक है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. गुरु मंत्र का जप करें. सफलता मिलेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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