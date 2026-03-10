Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 10 March 2026: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें कन्या के लोग, परिवार का साथ पाएंगे मीन के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 March 2026: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें कन्या के लोग, परिवार का साथ पाएंगे मीन के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 10 मार्च 2026: आज का राशिफल की इस कड़ी में 12 राशियों का भविष्यफल हम विस्तार से जानेंगे. आज मंगलवार का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशि के जातकों के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:20 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 10 मार्च 2026: आज यानी 10 मार्च 2026, मंगलवार को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में पूरा दिन रात संचरण होगा. कुंभ राशि में सूर्यदेव का फिलहाल संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी तो कुछ राशि के लिए सामान्य हो सकता है. आइए 12 राशियों के जातकों का पूरा भविष्यफल 10 मार्च 2026 के आज का दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें.

10 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
आज आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे. निवेश करने के लिए यह शुभ समय हो सकता है. आप श्रेष्ठ परिणाम के कारण प्रफुल्लित रहेंगे. जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतें. अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है. भावुकतावश कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. आपको अपने बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
आप परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं. अविवाहित लोगों को मित्रों या संबंधी पक्ष से विवाह के प्रस्ताव आएंगे. यह समय प्रेमी लोगों के लिए नए प्रेम संबंध की ओर कदम बढ़ाने के लिए श्रेष्ठतम है. अपने मित्र या जीवनसाथी को कोई उपहार दें. अपने स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें. अन्यथा किसी गुप्त रोग या मूत्र संबंधी रोग होने की संभावना है. कुल मिलाकर आज का दिन आनंद प्राप्ति व सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए श्रेष्ठ है.

मिथुन राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
मिथुन राशि के लिए आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बन सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा. विद्यार्थी अपने अध्ययन में व्यस्त रहेंगे तथा अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे. आप अपने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने जाएंगे. व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा. जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे.

कर्क राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
कर्क राशि के लिए आज का दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. पारिवारिक विषय महत्वपूर्ण रहेंगे. घर से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है. व्यापारी वर्ग नये उद्योग में अपनी ऊर्जा लगाएंगे. नौकरी करने वाले लोग नौकरी में उन्नति करेंगे. आर्थिक मामलों में संयम रखें. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझदारी जरूरी है. स्वास्थ्य में पाचन का ध्यान रखें.

सिंह राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
आज आपका दिन आपके घर के लिए प्रसन्नता, उल्लास और आपसी तालमेल का श्रेष्ठ वातावरण लेकर आ रहा है. आपको गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है और यदि आप घर या प्लॉट खरीदना चाहें तो निश्चित रूप से आपके लिए यह लाभ का सौदा होगा. आपको सभी क्षेत्रों में अपने जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं.

कन्या राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
कन्या राशि के लिए आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्च से बचें. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलने लगेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
तुला राशि के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. शिक्षा में प्रगति के संकेत हैं. परिवार में किसी नये मेहमान का आगमन होगा. परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा. मानसिक परेशानी हो सकती है. किसी विषय को लेकर अनावश्यक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. आर्थिक मामलों में यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो वह बहुत लाभकारी नहीं होगा. . प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी. तली हुई चीजों से परहेज करें.

धनु राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
आज आपको उत्साहवर्धन किए जाने की संभावना है. आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी. आपका व्यय आय से अधिक होगा. खान-पान के मामले में सावधान रहें. कुछ आर्थिक नुक्सान होने की भी संभावना हैं. आपका जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है. विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे. व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम आशाजनक नहीं होगा.

मकर राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
मकर राशि के लिए आज करियर के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत हैं. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. फिक्स्ड डिपोजिट में निवेश करना लाभकारी रहेगा. आपको समाज में मान-सम्मान भी प्राप्त होगा. परिवार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि के लिए आज भाग्य का साथ मिलेगा. व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बनाएंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे. आपका जीवनसाथी संतुष्ट रहेगा. आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको अपने अधिकारियों से सम्मान व सहयोग प्राप्त होगा.

मीन राशि वालों के लिए 10 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि के लिए आज आत्मविश्लेषण का समय रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. नहीं तो नुकसान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य आवश्यक है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है कि आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े. कोई नयी बीमारी उभरने के योग बन रहे हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा. अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- आदि मूकाम्बिका देवी मंदिर से जुड़ी क्या है रोचक कथा, जहां आदि शंकराचार्य ने किया देवी की प्रतिमा को स्‍थापित

और पढ़ें- शनि की साढ़ेसाती ढैय्या से लेकर महादशा तक... सबका प्रभाव होगा कम, शनिवार को करें इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप!

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

