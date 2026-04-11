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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 11 April 2026: कर्क के जातकों को मिलेगा परिवार का साथ, कुंभ वालों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 April 2026: कर्क के जातकों को मिलेगा परिवार का साथ, कुंभ वालों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 11 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के दिनभर का हाल कैसा रहेगा इस बारे में विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज किन जातकों के लिए दिन शुभ या अशुभ हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 11 अप्रैल 2026: चंद्रमा मकर राशि में गोचर करते हुए जिम्मेदारियों और व्यावहारिक सोच को बढ़ाएगा. वहीं मंगल मीन में होने से निर्णय लेने में भ्रम या देरी हो सकती है. आज नये अवसर मिलेंगे लेकिन उन्हें सही समय पर पहचानना और निर्णय लेना महत्वपूर्ण रहेगा. इस कड़ी में 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' आइए विस्तार से जानें.

मेष राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें लेकर मन में उलझन भी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, पर सही निर्णय लेने में समय लग सकता है. चंद्रमा का दशम भाव में मकर राशि में गोचर आपको अवसर तो देगा, लेकिन जिम्मेदारी का दबाव भी बढ़ाएगा. मंगल का मीन में रहना निर्णय में भ्रम पैदा कर सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा. परिवार में आपकी सलाह ली जाएगी.

वृषभ राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपको स्थिरता के बीच कुछ नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन किसी विकल्प को लेकर मन असमंजस में रह सकता है. चंद्रमा का नवम भाव में गोचर आपके दृष्टिकोण को व्यावहारिक बनाएगा, लेकिन निर्णय लेने में समय लग सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपके सामने कई विकल्प होंगे, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है. कार्यक्षेत्र में अवसर तो मिलेंगे, लेकिन सही दिशा चुनना चुनौती रहेगा. चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर मानसिक उलझन और गहराई बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है. मित्रों से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. संतान पक्ष के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

कर्क राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप किसी अवसर को लेकर भावनात्मक रूप से उलझ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन उसे लेकर मन पूरी तरह तैयार नहीं होगा. चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर दूसरों के प्रभाव में आने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. संतान से कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

सिंह राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अवसरों को पहचानने में सफल रहेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है. चंद्रमा का षष्ठ भाव में गोचर आपको काम में व्यस्त और सक्रिय बनाएगा. लेकिन किसी छोटी उलझन के कारण मन विचलित हो सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले के लिए आज का दिन ठीक है.

कन्या राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप हर अवसर को परखने की कोशिश करेंगे, जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी रहेगी. चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर आपको सोचने की क्षमता को बढ़ायेगा और विश्लेषण करने की शक्ति मजबूत होगी. कोई भी कार्य आप बिना सोचे समझे नहीं करेंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी. पढ़ाई-लिखाई के लिए समय उत्तम बना हुआ है. प्रेम प्रसंग के लिए समय उत्तम है.

तुला राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपको अवसर और उलझन दोनों साथ-साथ मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन अंतिम निर्णय लेना कठिन हो सकता है. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर मानसिक दबाव और घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र के लिए आज का दिन ठीक है. जाब बदलने की सोच रहे हैं तो नौकरी में बदलाव कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप किसी बड़े अवसर को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ जटिलताएं भी आएंगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपको साहस देगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में हल्का तनाव संभव है. छोटी यात्रा करने के लिए आज का दिन ठीक है. यदि आप किसी कार्य को लेकर गंभीर हैं तो उसे शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.

धनु राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप नए अवसरों को लेकर उत्साहित रहेंगे, लेकिन दिशा को लेकर स्पष्टता की कमी हो सकती है. चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर आपको वित्त और वाणी से जुड़े निर्णयों में सावधानी रखने को कह रहा है. कार्यक्षेत्र में बदलाव का योग है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप उलझनों के बीच भी अवसर खोजने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे जिम्मेदारी और आत्मविश्लेषण दोनों बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

कुंभ राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपके सामने कुछ अनोखे अवसर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें समझने में समय लगेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचार सामने आएंगे. चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर आपको अंदर से थोड़ा भ्रमित या चिंतनशील बना सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

मीन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप उलझनों में फंसकर अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा. चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको अवसर देगा, लेकिन मंगल आपकी ही राशि में रहकर निर्णय में अस्थिरता ला सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन खुद को स्पष्ट रखना जरूरी होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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