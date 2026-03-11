Aaj Ka Rashifal 11 March 2026: छोटी यात्रा कर सकते हैं वृषभ के जातक, उत्साह भरा रहेगा सिंह वालों का प्रेम जीवन! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 11 मार्च 2026: आज यानी 11 मार्च 2026, बुधवार को चंद्रमा का धनु राशि में गोचर होगा. कुंभ राशि में सूर्यदेव का संचरण जारी है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए सामान्य तो कुछ के लिए शुभ फलदायी हो सकता है. आइए 12 राशियों के जातकों के आज के दिन का पूरा हाल 'आज का दैनिक राशिफल' के इस सेगमेंट में जानें.

11 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

मेष राशि के जातक के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. अपने लोगों का साथ मिलेगा जिससे उत्साह और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सफल होने के योग बन रहे हैं. प्रेम जीवन में रोमांस बरकरार रहेगा. समाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

वृषभ राशि के जातक आज अपने कार्यक्षेत्र में व्यस्त रहेंगे. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव आ सकता है. दिया हुआ ऋण प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. शिक्षा में ध्यान केंद्रित रहेगा. प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें. परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. यदि कहीं जानें का विचार है तो आज आप छोटी यात्रा कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

मिथुन राशि को आज भाग्य का साथ मिलेगा. लेकिन अपने कार्य को सफल बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी. बिना परिश्रम के रिजल्ट नहीं मिलेगा. यदि कोई नई योजना दिमाग में उपज रही है तो उसको क्रियान्वित कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा कुछ मजबूत होगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक हैं. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के चांस बन रहे हैं.

कर्क राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

कर्क राशि के लिए आज आर्थिक मामलों में किसी बात को लेकर तर्क-वितर्क हो सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य रखना जरूरी होगा. अन्यथा किसी से बात बिगड़ सकती है. शिक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. परिवार के लोग आज आपसे बहुत खुश नहीं होंगो. स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. सुबह-शाम स्वस्थ्य रहने के लिए योग का अभ्यास जरूर करें.

सिंह राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

सिंह राशि के लिए आज संबंधों में सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं. कार्यक्षेत्र में किसी नये सहयोगी से जान-पहचान बन सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लेकिन खान-पान की असावधानी आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है. यदि कहीं यात्रा करना चाह रहे हैं तो सावधानी रखें रास्ते में नुकसान हो सकता है.

कन्या राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

कन्या राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है. कार्यक्षेत्र में मेहनत करने के बावजूद भी बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन किसी को पैसा देते वक्त सावधानी रखें. शिक्षा में प्रगति दिख रही है. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. पैरो मंे तकलीफ हो सकती है. बिना डॉक्टर के राय लिए बिना दवा न लें.

तुला राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

तुला राशि के जातक आज खरीददारी करने में व्यस्त रहेंगे. अपने कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. आज के दिन पिक्चर जाने का प्लान बन सकता है. नये लोगों से संपर्क करेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना दिख रही है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. लेकिन अच्छे रिजल्ट लेने के लिए किसी से ट्यूशन लेना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. परिवार में संपत्ति को लेकर चर्चा हो सकती है. भाई-भाई में किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. नहीं तो आज के दिन दिया हुआ पैसा वापस मिलने में कठिनाई होगी. शिक्षा में ध्यान देना आवश्यक है. प्रेमिका को कोई गिफ्ट जरूर दें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

धनु राशि के लिए आज का दिन पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा. यात्रा के बारे में यदि सोच रहे हैं तो कहीं जाने का प्लान बना सकते हैं. क्रय-विक्रय के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. यदि कोई नया वाहन लेना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं. अपने से बड़ो का सहयोग मिलेगा. शिक्षा में सफलता के अवसर दिख रहे हैं. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

मकर राशि के लोग आज किसी मांगलिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे. ससुराल पक्ष से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है. बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अगर किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है. अपना स्क्रिन टाइम कम रखें. अपने मित्रों से बहुत ज्यादा न मिलें नहीं तो पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना जरूर करें.

कुंभ राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

कुंभ राशि के लिए आज का दिन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहेगा. एक दूसरे के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा. पड़ोसी से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत दिख रहे हैं. आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सर्दी जुकाम हो सकता हैं

मीन राशि वालों के लिए 11 मार्च 2026 का दिन

मीन राशि के जातक आज दिन भर पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे. आज हो सकता है कि पूरा समय लाइब्रेरी में बीते. आध्यात्कि कार्यों में भी भाग लेने का योग बन रहे हैं. गुरुजी की गुरुवाणी सुनने को मिल सकती है. आर्थिक लाभ आज बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं. कार्ट-कचहरी से संबंध जुड़ने के भी योग बन सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- पांडवों से जुड़ी है निष्कलंक महादेव मंदिर की पौराणिक कथा, यहां दर्शन पाते ही हो जाती है आत्मशुद्धि!

और पढ़ें- Shukraditya Yog: गुरु की राशि में सूर्य-शुक्र की युति से 4 राशि वालों की बदलेगी जिंदगी, बढ़ेगा पैसा प्रेम और सम्मान!