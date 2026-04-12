Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: तुला राशिवालों के परिवार में मतभेद के संकेत, धनु के जातक पाएंगे पत्नी का साथ! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 12 अप्रैल 2026: आज चंद्रमा पूरे दिन मकर मकर राशि में रहेगा. अतः आपके अंदर कार्यक्षेत्र की भावना प्रबल रहेगी. मंगल मीन में होने से अनिश्चितता और असमंजस भी बना रह सकता है. ऐसे में कुछ नया करने की सोच और जोखिम दोनों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना आवश्यक होगा. इस कड़ी में 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' आइए विस्तार से जानें.

मेष राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में यह कदम आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन बिना सोचे-समझे लिया गया निर्णय नुकसान भी दे सकता है. चंद्रमा का दशम भाव में मकर राशि में गोचर आपको नए अवसर और प्रयोग की ओर प्रेरित करेगा, जबकि मंगल का मीन में रहना स्पष्टता की कमी दे सकता है. आर्थिक मामलों में निवेश करते समय सावधानी जरूरी होगी. परिवार में आपकी हिम्मत की सराहना होगी, लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज न करें.

वृषभ राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप रिस्क लेने से बचेंगे और सुरक्षित रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से प्रगति नहीं हो पायेगी. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर नए अवसर तो दे सकता है, लेकिन आप उन्हें सावधानी से लेंगे तभी सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में शांति रहेगी, लेकिन कुछ नया करने का मन अधूरा रह सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने की संभावना दिख रही है, लेकिन निर्णय लेते समय आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे. चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर आपके विचारों को विस्तार देगा, लेकिन स्थिरता कम कर सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है. मित्रों की सलाह उपयोगी साबित होगी. किसी पर्यटक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. यदि आप किसी शोध कार्य में लगे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है.

कर्क राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे. कार्यक्षेत्र में यह कदम आपको नई पहचान दिला सकता है. आपके व्यक्तित्व में बदलाव आयेगा. कार्यस्थल पर आपके कामों की प्रशंसा होगी. चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर आपको दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया करने की प्रेरणा देगा. लेकिन अति आत्मविश्वास से नुकसान भी हो सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, पर खर्च बढ़ सकता है. यदि आप साझेदारी में कुछ करना चाहते हैं तो आज के दिन शुरूआत कर सकते हैं. लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है. पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. अगर पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप किसी भी काम को करने के पहले बारीकी से जांचने के बाद ही कदम उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी लेकिन सुरक्षित रहेगी. चंद्रमा का षष्ठ भाव में गोचर आपको व्यावहारिक और सावधान बनाएगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन निर्णय लेने में देरी हो सकती है. प्रेम-प्रसंग के लिए आज का दिन ठीक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो दांत में परेशानी हो सकती है. यदि आप नौकरीपेशा से जुड़े हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक है.

कन्या राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है. कार्य और व्यवसाय में चुनौतियां सामने आ सकती है. करियर और पतियोगी परीक्षा के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर आपको नई सोच देगा, लेकिन स्थिरता बनाए रखना जरूरी होगा. यदि आप यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो सोच-समझकर करें नहीं तो चोट लग सकती है. पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है. संतान पक्ष से उन्नति के संकेत दिख रहे हैं.

तुला राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

धन-संपत्ति के मामले में आज का समय बहुत शुभ नहीं रहेगा. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर मानसिक अस्थिरता और घरेलू दबाव बढ़ा सकता है. कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में ग्रह स्थिति ठीक है. परिवार में आपकी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न दें. करियर और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज का समय उत्कृष्ट बना हुआ है. आने वाला समय अच्छा आने वाला है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन स्वास्थ्य के लिए उत्साहजनक रहेगा. धन-संपत्ति के मामले में समय अनुकूल है. आज आप नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में बदलाव का योग है. चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपको साहस और पहल की ऊर्जा देगा. यात्रा के लिए ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है. जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उनको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है. आप पूरी तरह सुरक्षित और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी. चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर आपको वित्त और निर्णयों में सावधानी रखने को कह रहा है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. पत्नी का सहयोग मिलेगा. आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

मकर राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल बना हुआ है. पुरनी बीमारियों से राहत मिलेगी. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे नए विचार और स्वतंत्रता की भावना बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. कोई भी कार्य करने से पहले सोच-विचार जरूर करें नहीं तो नुकसान हो सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. विदेशी संपर्क बन सकते हैं. यदि आप किसी से प्रेम प्रसंग में हैं तो अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं.

कुंभ राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है. आर्थिक मामलों में आज का दिन ठीक नहीं रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी रहेगी. चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर आपको अंदर से थोड़ा अस्थिर और अनिश्चित बना सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन खुद में उत्साह की कमी महसूस हो सकती है. आध्यामिक कार्यों में समय व्यतीत होने का योग बन रहा है. यात्रा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है. संतान पक्ष से सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं.

मीन राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन लाभदायक रहेगा. मित्रों और सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और कोई पुराना काम पूरा हो सकता है. चंद्रमा का आय भाव से गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. आध्यामिक कार्यों में समय व्यतीत होने का योग बन रहा है. यदि आप अपने मित्रों के साथ समय बिताना चाह रहे हैं तो आज का दिन ठीक रहेगा. संतान पक्ष से सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Dream Astrology: दांतों के टूटने का सपना देखना क्या देता है संकेत, क्या सतर्क हो जाना चाहिए? जानें

और पढ़ें- Pradosh Vrat: बिजनस में तरक्की के लिए बुध प्रदोष पर करें ये आसान उपाय, कामनाओं की भी पूर्ति करेंगे भोलेनाथ!