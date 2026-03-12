Aaj Ka Rashifal 12 March 2026: धनु वालों को मिलेगा दोस्तों का साथ, कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 12 मार्च 2026: आज यानी 12 मार्च 2026, गुरुवार को चंद्रमा का धनु राशि में दिन-रात संचरण होगा. कुंभ राशि में सूर्यदेव का संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ तो वहीं कुछ के लिए सामान्य या अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए 12 राशियों के जातकों के आज का पूरा भविष्यफल 'आज का दैनिक राशिफल' की इस कड़ी में जानें.

12 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

मेष राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है. आज आपको अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में दिन भर कार्य करने के बाद भी सराहना नहीं मिलेगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरने के संकेत दे रही है, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है और पढ़ाई में मन लगेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी तथा जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष प्राप्त होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिल थकान हो सकती है.

वृष राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

वृषभ राशि के जातक के लिए आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना उचित होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए निरंतरता बनाए रखनी होगी. प्रेम जीवन में समझदारी और धैर्य से संबंध मजबूत होंगे. किसी रमणीक जगह पर जाने का विचार बन सकता है. परिवार का वातावरण सुखद रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खानपान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है नहीं तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

मिथुन राशि के लोग यदि आज कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बन सकती हैं और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले से ठीक रहेगी. आज के दिन संगीत सुनने के तरफ रुझान बढ़ सकता है. विद्यार्थियों को शिक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना दिख रही है. प्रेम प्रसंग में कोई रोमांटिक बाते हो सकती हैं. यदि कहीं दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो अपनी योजना बना सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

कर्क राशि के लिए आज कोई नयी जिम्मेदारी मिल सकती है. कार्यालय में कोई ऐसा टास्क मिल सकता है जिसको लेकर दिन भर उलझन में रहेंगे. आपको अपने पारिवारिक विषयों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा. घर में यदि कोई रंग-रोगन कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम से कार्य करना होगा. आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहेगा. कहीं नुकसान होने का योग बन रहा है. यात्रा करने के लिए दिन ठीक है. अनजाने लोगों से लेन-देन न करें नहीं तो धोख मिल सकता है. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र का ध्यान रखें.

सिंह राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

सिंह राशि के लोग आज कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं. घूमने-फिरने के लिए आज का दिन मंगलमय है. अपने कार्यों को लेकर साहस और उत्साह बढ़ेगा. बच्चों के लिए समय ठीक है लेकिन पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है. किसी नये मेहमान का आगमन हो सकता है. जिन बातों का समाधान नहीं मिल रहा था. उन बातों का हल निकलेगा. पर्यटन स्थल पर किसी विदेशी व्यक्ति से जान-पहचान होने के योग बन रहे है. जो आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होंगे. अगर संक्षेप में कहा जाए तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

कन्या राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है. आर्थिक विषय को लेकर दिन भर चर्चा होगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में आप मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितनी आपको उम्मीद है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. पेट से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है.

तुला राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

तुला राशि के लोग में आज आत्मविश्वास की वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. आर्थिक स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी कोई विशेष अंतर नहीं आएगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज का दिन सर्वोपरि है. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के लोगों का साथ मिलेगा. लेकिन अपने मां-बाप का आशिर्वाद लेना जरूरी होगा. किसी अनजान व्यक्ति से जान-पहचान होगी. आज के दिन शादी का प्रस्ताव आ सकते हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

वृश्चिक राशि के लिए आज मानसिक असंतुलन बना रहेगा. बेवजह किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकती हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझदारी बढ़ेगी. हल्का आहार ग्रहण करें. गरिष्ठ भोजन एवं तली हुई चीजों से परहेज करें.

धनु राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

धनु राशि के लिए आज मित्रों और परिचितों से सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. यात्रा का योग बन सकता है. मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

मकर राशि के जातक के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आज करियर के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं. आप अपने कार्यालय में वरिष्ठ लोगों से संबंध बना कर रखें, यह संबंध प्रमोशन में सहायक होगा. परिवार में अपने मां-बाप की विशेष जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. हो सकता है कि उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बने. यदि जमीन-जायदाद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक है. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज भाग्य का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रगति मिलेगी. यात्रा के लिए सितारों की स्थिति ठीक नहीं है. बेवजह यात्रा न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है. बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं. स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो आज कोई खास परेशानी नहीं होगी.

मीन राशि वालों के लिए 12 मार्च 2026 का दिन

आज सुबह की शुरुआत गणेजी की आराधना से हो सकती है. दिन भर भक्ति कार्यों में व्यस्त रहेंगे. हो सकता है कि आज के दिन भंडारा का प्रसाद खाने को मिले. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें सफलता देर से लेकिन मिलेगी जरूर. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा. घर के सभी लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हल्का जुकाम होने की संभावना दिख रही है. किसी से बेवजह बात करने से बचें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- बुध का गुरु के नक्षत्र में पुनः प्रवेश 4 राशिवालों के जीवन में लाएगा नया मोड़, जातकों को मिलेगा पैसा नौकरी और सम्मान!

और पढ़ें- Shukraditya Yog: गुरु की राशि में सूर्य-शुक्र की युति से 4 राशि वालों की बदलेगी जिंदगी, बढ़ेगा पैसा प्रेम और सम्मान!