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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 12 May 2026: चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर वृषभ समेत इन 4 राशि वालों को कराएगा आर्थिक लाभ, इन जातकों के लिए समय शुभ नहीं! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 May 2026: चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर वृषभ समेत इन 4 राशि वालों को कराएगा आर्थिक लाभ, इन जातकों के लिए समय शुभ नहीं! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 12 मई 2026: आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जिसका सभी राशियों पर प्रभाव होगा. आज का राशिफल के इस सेगमेंट में हम राशि अनुसार जातकों के पूरे दिन का हाल जानेंगे.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 12, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 12 मई 2026: आज सायं 7 बजकर 25 मिनट पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे दिन के उत्तरार्ध में वातावरण में कोमलता और भावनात्मकता का संचार होगा. दिन का आरंभ जहां व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ होगा, वहीं शाम के बाद अंतर्मन की संवेदनाएं और कल्पनाशक्ति अधिक प्रभावी हो जाएंगी. यह समय सृजन, चिंतन, ध्यान और आत्ममंथन के लिए विशेष अनुकूल रहेगा. किंतु निर्णय लेते समय भावनाओं और बुद्धि के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. 12 मई 2026 दिन मंगलवार को 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानें.

मेष राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपका मन बाहरी गतिविधियों से हटकर अपने भीतर की ओर आकर्षित रहेगा. बीते हुए निर्णयों और योजनाओं पर पुनः विचार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में संयम और सावधानी रखना हितकर रहेगा, क्योंकि छोटी सी असावधानी भी हानि पहुंचा सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु अनावश्यक व्यय से बचना उचित होगा. प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी, किंतु अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण मन शीघ्र आहत भी हो सकता है. अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने के लिए शांत वातावरण आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य में शिथिलता या थकान का अनुभव हो सकता है.

वृषभ राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपके लिए सामाजिक संपर्क और मित्रों का सहयोग विशेष लाभकारी सिद्ध होगा. लोगों के साथ संवाद और सहभागिता से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सामूहिक प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. प्रेम जीवन सहज और प्रसन्न रहेगा, जिससे मन हल्का अनुभव करेगा. विद्यार्थियों के लिए सामूहिक अध्ययन लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिन सक्रियता से भरपूर रहेगा. 

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मिथुन राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपका ध्यान अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहेगा, किंतु भावनाएं बीच-बीच में निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण थोड़ी दूरी का अनुभव हो सकता है. विद्यार्थियों को अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना होगा. मानसिक थकान या अधिक विचार करना परेशानी का कारण बन सकता है.

कर्क राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपके भीतर कुछ नया सीखने और जीवन को गहराई से समझने की इच्छा प्रबल होगी. आप अपने अनुभवों से नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. प्रेम जीवन में समझ और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष अनुकूल है. किसी यात्रा या आध्यात्मिक स्थल की ओर झुकाव संभव है.

सिंह राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी छिपी हुई परिस्थिति का ज्ञान हो सकता है, जिससे आपको अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और जोखिम से दूर रहें. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है. विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर अधिक ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में कमजोरी या ऊर्जा की कमी अनुभव हो सकती है.

कन्या राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपके लिए संबंध और साझेदारी विशेष महत्व रखेंगे. आप दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में गहराई और स्थिरता आएगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. किसी यात्रा से नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं.

तुला राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने कार्य और भावनाओं के मध्य संतुलन बनाए रखना होगा. मन का अस्थिर होना कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु व्यय पर नियंत्रण आवश्यक है. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी का अनुभव हो सकता है. विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करना होगा. स्वास्थ्य में थकान संभव है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपकी सृजनात्मक क्षमता और भावनात्मक गहराई दोनों प्रभावी रहेंगी. आप अपने कार्यों में नवीनता ला पाएंगे, जिससे आपकी सराहना होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मधुरता और निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष लाभकारी है. दिन आनंद और संतोष प्रदान करेगा. 

धनु राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपका मन घर-परिवार और निजी जीवन की ओर अधिक आकर्षित रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान थोड़ा कम लग सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में समझ और अपनापन बढ़ेगा. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आज यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपकी वाणी और विचारों में गंभीरता और प्रभावशीलता रहेगी. आप दूसरों की भावनाओं को भली-भांति समझ पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है. प्रेम जीवन में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, खासकर लिखने, बोलने या प्रेजेंटेशन से जुड़े कार्यों में. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी यात्रा, मीटिंग या नेटवर्किंग के अवसर मिल सकते हैं. 

कुंभ राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने आर्थिक मामलों में संतुलन और समझदारी से काम लेना होगा. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और आप अपने काम को सामान्य गति से पूरा करेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं- इसलिए नियंत्रण जरूरी है. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास और अनुशासन पर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य के लिए खानपान संतुलित रखें. यात्रा सामान्य रहेगी.

मीन राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन
आज चंद्रमा के आपकी राशि में आने से आपका अंतर्मन अधिक जागरूक और संवेदनशील हो जाएगा. आप अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति आपको आगे बढ़ाएगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में गहराई और आत्मीयता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, खासकर रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति और नए अनुभव लेकर आएंगे. आज का दिन आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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