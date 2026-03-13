Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 13 March 2026: सोच समझकर कर्ज लें कर्क के जातक, तुला वाले पाएंगे भाग्य का साथ! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 March 2026: सोच समझकर कर्ज लें कर्क के जातक, तुला वाले पाएंगे भाग्य का साथ! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 13 मार्च 2026: आज का राशिफल के इस सेगमेंट में 12 राशियों का हाल विस्तार से जानते हैं. इसी कड़ी में आज शुक्रवार के दिन का हाल जानेंगे. जानेंगे कि किन राशियों के लिए दिन शुभ और किन जातकों के लिए अशुभ हो सकता हैं.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:20 AM IST
Aaj ka Rashifal
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 13 मार्च 2026: आज यानी 13 मार्च 2026, शुक्रवार को चंद्रमा का धनु राशि में ही दिन-रात संचरण होगा. शनि की कुंभ राशि में सूर्यदेव का संचरण अभी जारी है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी या सामान्य हो सकता है. आइए 12 राशियों के जातकों के आज का भविष्यफल 'आज का दैनिक राशिफल' की इस कड़ी में विस्तार से जानें.

13 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
मेष राशि के लिए आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास से समाधान मिल जाएगा. व्यवसायिक उन्नति के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा. शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
वृषभ राशि के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाना होगा तभी सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिख रहे हैं. घर में शांति का वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मिथुन राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
मिथुन राशि के जातक के लिए साझेदारी में कार्य करने का अवसर मिल सकता है. चंद्रमा आपके राशि से सप्तम गोचर कर रहा है. भाग्य भाव में चार ग्रहों का संयोजन आपके भाग्य को बढ़ा सकता है. अतः ग्रहों का संयोजन आपके अनुकूल है आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. यात्रा करने से बचें नहीं तो नुकसान हो सकता है. स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
कर्क राशि के जातक के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है. चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान हैं. अतः आज आप स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशान दिखेंगे. अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण लेने की जरूरत पड़ सकती है. किसी से ऋण लेते वक्त सोच-समझकर लें. नहीं तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है. आज के दिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लेना आवश्यक है. प्रेम जीवन में समझदारी जरूरी है. छोटी यात्रा हो सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
सिंह राशि के लिए आज साहस और उत्साह में वृद्धि होगी. चंद्रमा का प्रभाव आपके कुंडली के पंचम भाव पर अतः पढ़ाई लिखाई के प्रति रुझान बढ़ेगा. हो सकता है कि आप कहीं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें. ग्रहों का संयेजन पार्टनरशिप में अच्छा दिख रहा है. अतः साझेदारी के साथ कार्य करें तो लाभ होने के चांस ज्यादा होंगे. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
कन्या राशि के लिए आज चंद्रमा आपके राशि से चौथे भाव में विराजमान हैं अतः आज का दिन बहुत लाभकारी नहीं दिख रहा है. संपत्ति संबंधी लेन-देन सोच समझकर करें. अगर आप घर खदीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़े दिन के लिए प्लान टाल दें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिख रही है. आपके पारिवारिक मामलों में ग्रहों की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है. आज के दिन घर का माहौल अशांत रह सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सराही जाएगी. विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिल सकती है. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम का दिन है. आज आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आपको फल मिलेगा. आपके कार्यों में भाग्य का सहयोग मिलेगा. ग्रह गोचर आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं अतः पढ़ाई लिखाई की ओर आपका ध्यान जाएगा. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत दिख रहे हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. परिवार एवं मित्र का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन धन-संपत्ति को लेकर उलझन में रहेंगे. यदि कहीं निवेश कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन ठीक रहेगा. लेकिन धन-संपत्ति का निर्णय सोच-समझकर करें. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीरे-धीरे होगी. प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
चंद्रमा का भ्रमण आपके राशि में हो रहा है. अतः आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा. आप भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे. धनु राशि के जातक के लिए आज यात्रा के योग बन सकते हैं. पत्नी से संबंध मधुर बनेंगे. साझेदारी में कार्य करने से लाभ होने की संभावना रहेगी. आर्थिक लाभ संभव है. शिक्षा में सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. नियमित व्यायाम आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा.

मकर राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
मकर राशि के लिए आज का दिन खर्च का रहेगा. आय से ज्यादा खर्च होगा. बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. नये लोगों से जान-पहचान बनेगी. करियर के क्षेत्र में नेटवर्किग से लाभ बनने के योग हैं. आर्थिक स्थिति पहल से ज्यादा मजबूत होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. पति-पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति आदर भाव बढ़ेगा. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन्हें शादी का प्रस्ताव आ सकता है.

कुंभ राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि के लोगों के पर शनि का प्रभाव है. शनि से जुड़े हुए कार्य आपको लाभ दिला सकते हैं. वाहन खरीदने के लिए अगर सोच रहे हैं तो इस विषय पर विचार बना सकते हैं. लेकिन वाहन खरीदते वक्त मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें. आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नये प्रयोग सफल हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आने के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य के लिए ग्रह गोचर ठीक बना हुआ है.

मीन राशि वालों के लिए 13 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि के लिए आज आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ सकती है. पानी से जुड़े हुए व्यवसाय में लाभ प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी. शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा. तभी सफलता मिल सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. अपने प्रेमी के साथ किसी रमणिक जगह पर घुमने का प्रोग्राम बन सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खान-पान पर ध्यान जरूर रखें. गरिष्ठ भोजन स्वास्थ्य खराब कर सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

