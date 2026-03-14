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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 14 March 2026: पढ़ाई में सफलता पा सकते हैं वृश्चिक के जातक, मकर वालों को मिलेंगे नए मौके! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 March 2026: पढ़ाई में सफलता पा सकते हैं वृश्चिक के जातक, मकर वालों को मिलेंगे नए मौके! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 14 मार्च 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों का हाल हम विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में जानेंगे कि किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ और किन जातकों के लिए अशुभ हो सकता हैं.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 14 मार्च 2026: आज यानी 14 मार्च 2026, शनिवार को चंद्रमा का मकर राशि में गोचर होगा. गुरु की मीन राशि में सूर्यदेव बीच रात में गोचर कर जाएंगे. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ तो कुछ जातकों के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है, कुछ जातकों के दिन सामान्य हो सकता है. आइए 12 राशियों के जातकों के आज का भविष्यफल 'आज का दैनिक राशिफल' के इस सेग्मेंट में विस्तार से जानें.

14 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ाने वाला रहेगा. आज के दिन चंद्रमा 9 बजकर 33 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेगा जिसके कारण करियर और प्रोफेशन में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है. व्यापार में सामान्य लाभ के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. प्रेम जीवन में प्रियजन के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने का समय है. कार्य से संबंधित यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम जरूरी होगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन चंद्रमा भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे. जिसके कारण आपको भाग्य का साथ मिल सकता है. करियर और व्यवसाय में नई योजनाएं बन सकती हैं और आपके प्रयासों को सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं और आय में वृद्धि के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में धार्मिक या शुभ कार्य करने की योजना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का समय है. लंबी दूरी की यात्रा या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का ग्रह गोचर ठीक नहीं है अतः आज का दिन सावधानी बरतने का संकेत देता है. करियर और प्रोफेशन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखना आवश्यक होगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की चिंता हो सकती है, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में पेट या तनाव से संबंधित समस्या से बचने के लिए सावधानी रखें.

कर्क राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का चंद्रमा सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है. अतः आप पूरे दिन साझेदारी और संबंधों के मामलों से जुड़े रहेंगे. करियर और प्रोफेशन में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से लाभ मिल सकता है. व्यापार में साझेदारी से भरे निर्णय लिए जा सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में आकर्षण और निकटता बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय अध्ययन में प्रगति का हो सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन चंद्रमा उनकी राशि से छठे भाव में विराजमान हैं अतः कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाने वाला रहेगा. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कार्य का दबाव बढ़ सकता है. व्यापार में छोटे लाभ के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखें क्योंकि किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना होगा. कार्य से संबंधित यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के मामले में खान-पान का ध्यान रखें.

कन्या राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का गोचर पंचम भाव को क्रियान्वित कर रहा है. अतः आज का दिन उत्साह और रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा. करियर और प्रोफेशन में आपकी प्रतिभा सामने आ सकती है और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. व्यापार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. प्रेम जीवन में रोमांस और आनंद बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलने के संकेत हैं. मनोरंजन या यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
तुला राशि के लिए ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं है. आज के दिन घर और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का रहेगा. करियर में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले विचार करना उचित होगा. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. पारिवारिक यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चंद्रमा का प्रभाव पराक्रम भाव पर रहेगा. जिसके कारण सक्रियता और साहस बढ़ेगा. करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में संवाद और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. छोटी दूरी की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ग्रह गोचर धन भाव को प्रभावित कर रहा है. दोपहर बाद आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. करियर और व्यवसाय में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. पारिवारिक जीवन में सहयोग और सौहार्द बना रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रगति मिल सकती है. कार्य से संबंधित यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे. करियर में आपकी कार्यक्षमता की सराहना हो सकती है और नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण और निकटता बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिल सकती है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संयम रखने का संकेत देता है. करियर और प्रोफेशन में योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने का प्रयास करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ानी होगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा. करियर में मित्रों और संपर्कों से सहयोग मिल सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति का समय है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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