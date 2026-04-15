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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 15 April 2026: कन्या वालों के लिए पदोन्नति के योग, तुला के जातकों के पूरे होंगे काम! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 April 2026: कन्या वालों के लिए पदोन्नति के योग, तुला के जातकों के पूरे होंगे काम! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 15 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में हम सभी 12 राशियों के दिनभर का हाल जानते हैं. आइए इस कड़ी में भी जानें कि किन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ या अशुभ होगा.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 15 अप्रैल 2026: आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है, जहां पहले से ही शनि और मंगल स्थित हैं. इस कारण भावनात्मक संवेदनशीलता और निर्णयों में द्वंद्व की स्थिति बन सकती है. सूर्य का मेष में हाल ही में हुआ प्रवेश ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन मीन राशि का प्रभाव संयम और धैर्य की भी मांग करेगा. ऐसे में आज का दिन भावनाओं और व्यवहार के बीच संतुलन बनाने का है. आइए इस लेख में जानें 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' क्या कहता है.

मेष राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सामान्य रूप से सुख और लाभ देने वाला रहेगा, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना उचित रहेगा. विरोधियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखें. सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से आप अपेक्षाकृत शांत रहेंगे. संपत्ति क्रय के लिए समय अनुकूल है. आजीविका में सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें. व्यवसाय में अचानक लाभ के योग बनेंगे. दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा.

वृष राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा विचलित कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा. कार्यों में धीमी प्रगति होगी, लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और नियमित व्यायाम करें. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे. वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. कार्यक्षेत्र में बाधाएं धीरे-धीरे कम होंगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. 

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मिथुन राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. मीन राशि में ग्रहों की अधिकता के कारण भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. करियर में बदलाव का विचार बन सकता है. व्यवसाय में विस्तार के लिए योजना बनाएं. स्वास्थ्य के लिए अनुशासित जीवनशैली अपनाना जरूरी होगा. 

कर्क राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन संघर्ष के साथ सफलता दिलाने वाला रहेगा. चंद्रमा का प्रभाव मानसिक संवेदनशीलता बढ़ा सकता है, इसलिए तनाव से बचना जरूरी है. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और खानपान में संयम रखें. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में बाधाएं कम होंगी. व्यवसाय में अतिरिक्त परिश्रम से लाभ मिलेगा. दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा और संतान पक्ष से सुख मिलेगा. 

सिंह राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बनते कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने से स्थिति संभल जाएगी. स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें, खासकर हड्डियों या रक्त संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है और बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार होगा. दांपत्य जीवन में मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा. 

कन्या राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन मिलाजुला रहेगा. सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मित्रों के सहयोग से लाभ के अवसर मिल सकते हैं. व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा और पदोन्नति के योग बन सकते हैं. यात्रा के संकेत भी मिल रहे हैं. दांपत्य जीवन में बच्चों को लेकर चिंता हो सकती है.

तुला राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन लाभ और उन्नति का संकेत दे रहा है. परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. आय के साथ-साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें. संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें. नौकरी में विरोधियों से सावधान रहें. व्यवसाय में रुके हुए कार्य पूरे होंगे. जीवनसाथी के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सामान्य शुभ फल देने वाला रहेगा. कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन लालच से बचना आवश्यक होगा. मानसिक तनाव का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में पूर्व प्रयासों का लाभ मिलेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यवसाय में नई दिशा देने का प्रयास करें. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. 

धनु राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिस्थितियों का आकलन करें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और व्यायाम पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सराही जाएगी. व्यवसाय में धैर्यपूर्वक कार्य करने से लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में विवाद से बचना जरूरी होगा. 

मकर राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सुख और लाभ देने वाला रहेगा. शनि का प्रभाव आपको संतुलित और अनुशासित बनाएगा. सामाजिक क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा. आर्थिक मामलों में पूर्व प्रयासों का लाभ मिलेगा. संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे बाधाएं कम होंगी. दांपत्य जीवन में सहयोग बढ़ेगा और संतान से सुख मिलेगा. 

कुंभ राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है. कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, जबकि वैवाहिक जीवन में त्याग और सहयोग बढ़ेगा. 

मीन राशि वालों के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में शनि और मंगल के साथ स्थित है, जिससे दिन थोड़ा संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण रह सकता है. विरोधियों से सावधान रहें और अनावश्यक विवादों से बचें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. कार्यक्षेत्र में धीमी प्रगति होगी, लेकिन प्रयास जारी रखें. प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. दांपत्य जीवन में यात्रा के योग बन रहे हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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