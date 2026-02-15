Aaj Ka Rashifal 15 February 2026: वृषभ वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा अपनापन, कन्या राशिवाले बनाए रखें धैर्य! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 15 फरवरी 2026: 15 फरवरी 2026, दिन रविवार यानी आज चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन रात संचरण होगा. इस समय सूर्य का मकर राशि में है. आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए अति शुभ तो कुछ राशि वालों के लिए अशुभ होने वाला है. आइए जानें 15 फरवरी 2026, दिन रविवार को आपका दैनिक राशिफल आपके राशि के बारे में क्या कहता है.

15 फरवरी 2026 का राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज आपके मन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी, लेकिन परिस्थितियां आपको थोड़ा धैर्य रखना सिखाएंगी. कार्यक्षेत्र में किसी निर्णय को लेकर असमंजस बना रह सकता है, इसलिए आज जल्दबाजी करने के बजाय अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, पर तरीका विनम्र रखें. प्रेम जीवन में भावनाएं प्रबल रहेंगी, लेकिन गुस्से या जल्द प्रतिक्रिया से दूरी बनाना जरूरी है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, पर जोखिम भरे निवेश से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या मानसिक थकान हो सकती है.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित कर शांत चित्त से दिन की शुरुआत करें.

वृषभ राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन स्थिरता और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके पुराने प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगेगा, जिससे मन में संतोष रहेगा. परिवार में किसी जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलेगा, जिसे आप अच्छे से संभाल पाएंगे. प्रेम जीवन में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि आलस्य हावी हो सकता है.

उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सफेद वस्तु का दान करें.

मिथुन राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज विचारों की अधिकता आपको थोड़ा अस्थिर बना सकती है. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई योजनाएं चलेंगी, लेकिन सभी पर बराबर ध्यान देना कठिन होगा. परिवार में किसी सदस्य से खुलकर बातचीत करने से मन हल्का होगा. प्रेम जीवन में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए स्पष्ट रहें. आर्थिक मामलों में अचानक खर्च सामने आ सकता है. नींद की कमी से थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें और कुछ समय मौन रखें.

कर्क राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज भावनात्मक गहराई अधिक रहेगी और आप हर बात को दिल से महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी का व्यवहार आपको विचलित कर सकता है, लेकिन संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी. परिवार का सहयोग मानसिक संबल देगा. प्रेम जीवन में अपनापन और संवेदनशीलता बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य में पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दोनों उभरकर सामने आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी राय को महत्व मिलेगा और कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा. प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, लेकिन अहंकार रिश्ते में दूरी ला सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

उपाय: किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

कन्या राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज दिन सूक्ष्म निरीक्षण और धैर्य की मांग करता है. कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा, वरना गलती हो सकती है. परिवार में किसी की चिंता आपको परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में अपेक्षाएं कम रखें और आलोचना से बचें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पर अनावश्यक खर्च से बचें. स्वास्थ्य में आंखों या सिर से जुड़ी परेशानी संभव है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय लेने में असमंजस रहेगा. परिवार में आपकी समझदारी से माहौल सकारात्मक बना रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक स्पष्टता जरूरी है, वरना दूरी महसूस हो सकती है. आर्थिक मामलों में कोई बड़ा फैसला आज टालना बेहतर रहेगा. मानसिक शांति के लिए प्रकृति के करीब समय बिताएं.

उपाय: सफेद फूल किसी मंदिर में अर्पित करें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्लेषण बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में कोई छुपा हुआ पहलू सामने आ सकता है, जिससे सतर्कता जरूरी होगी. परिवार में सीमाएं तय करने की जरूरत पड़ेगी. प्रेम जीवन में गहराई रहेगी, लेकिन शक या संदेह से बचना होगा. आर्थिक मामलों में संयम रखें. आज कड़ी मेहनत करने का दिन है. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना ही होगा. आप अपनी हिम्मत और अथक प्रयास से अपने कार्य में सफल होंगे. आपके अपने छोटे भाई-बहनों से मधुरतम संबंध रहेंगे और वे आपकी सहायता भी करेंगे. आपको अपने बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज आशावाद और आगे बढ़ने की सोच बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में कोई नई योजना या विचार भविष्य में लाभ देगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में सहजता और खुलापन रहेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. यात्रा से जुड़े योग बन सकते हैं. आज का दिन आपके लिये संग्रह तथा निवेश करने के लिए शुभ है. घर-परिवार में किसी मेहमान का प्रवेश होगा. आप अपनी वाणी से किसी को भी मोह सकते हैं. छोटे बच्चे की शिक्षा आरम्भ करने के लिए समय शुभ है. यदि किसी विपक्षी से तनाव दूर कर समांजस्य बढ़ाना चाहते हैं या उसके विवाद निवटाना चाहते हैं तो शुरुआत करें. आपको सफलता अवश्य मिलेगी.

उपाय: पीले वस्त्र धारण करें या गुरु मंत्र का जप करें.

मकर राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज जिम्मेदारियों का दबाव अधिक महसूस होगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत तो खूब करेंगे, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे. परिवार में किसी वरिष्ठ की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी है. खर्च पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य में थकान रह सकती है. विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी लोग आत्मविश्वास से अपना कार्य करेंगे और खूब धन कमाएंगे. यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे. यदि आप अविवाहित हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आने की उम्मीद है.

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज आपकी सोच पारंपरिक ढांचे से अलग रहेगी. कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करने की इच्छा होगी, लेकिन सभी लोग तुरंत सहमत नहीं होंगे. परिवार में आपकी बात धीरे-धीरे समझी जाएगी. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की भावना प्रबल रहेगी. आर्थिक मामलों में अचानक खर्च संभव है. आज आपको उत्साहवर्धन किये जाने की संभावना है. आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी. आपका व्यय आय से अधिक होगा. खान पान के मामले में सावधान रहें. कुछ आर्थिक नुक्सान होने की भी संभावना हैै. आपका जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है. विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे. व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम आशाजनक नहीं होगा.

उपाय: नीले रंग का प्रयोग शुभ रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 का दिन

आज संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता दोनों बढ़ी रहेंगी. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है. परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी. खर्च सीमित रखें. ध्यान या संगीत से मानसिक शांति मिलेगी. आज आप अधिक धन कमाएंगे. आपके चिर प्रतीक्षित स्वप्न व इच्छाओं को पूर्णता प्राप्त होगी. अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे. फिक्स्ड डिपोजिट या म्यूचूअल फंड में निवेश करेंगे. आपको समाज में मान-सम्मान भी प्राप्त होगा.

उपाय: दूध या चावल का दान करें.

