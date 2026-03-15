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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 15 March 2026: प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखें सिंह के जातक, परिवार का साथ पाएंगे कुंभ के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 March 2026: प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखें सिंह के जातक, परिवार का साथ पाएंगे कुंभ के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 15 मार्च 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों का हाल हम विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में जानेंगे कि किन राशियों के लिए आज का दिन शुभ और किन जातकों के लिए अशुभ हो सकता हैं.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 15 मार्च 2026: आज यानी 15 मार्च 2026, रविवार को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण हो रहा है. गुरु की मीन राशि में सूर्यदेव संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए सभी 12 राशियों के जातकों के आज का भविष्यफल विस्तार से 'आज का दैनिक राशिफल' के इस सेग्मेंट में जानें.

15 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
आज सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए आने वाले समय में नई योजनाओं को जन्म दे सकता है. करियर में कार्यों की गति बढ़ेगी और आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्च बढ़ने की संभावना है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन वृषभ राशि के लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो सकता है. करियर में मित्रों और संपर्कों से सहायता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में संबंध मजबूत होंगे. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कार्य से संबंधित यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
कर्क राशि के लिए आज का दिन भाग्य का साथ देने वाला हो सकता है. करियर और व्यवसाय में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. परिवार में धार्मिक या शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिल सकती है. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी. करियर में निर्णय सोच-समझकर लें. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में किसी विषय को लेकर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत करनी होगी. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन संबंधों और साझेदारी के मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा. करियर में सहयोगियों का साथ मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. प्रेम जीवन में संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
तुला राशि के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में मेहनत और अनुशासन का रहेगा. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. प्रेम जीवन में संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देना होगा. कार्य से संबंधित यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन उत्साह और रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा. करियर में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. प्रेम जीवन में आनंद और रोमांस रहेगा. पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. मनोरंजन या यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
धनु राशि के लिए आज का दिन परिवार और घरेलू मामलों पर ध्यान देने का रहेगा. करियर में स्थिरता बनी रह सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देना होगा. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
मकर राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ाने वाला रहेगा. करियर में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रगति हो सकती है. यात्रा संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक और व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. करियर में आपके प्रयास सफल हो सकते हैं. आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कार्य से संबंधित यात्रा संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 15 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि के जातकों के लिए आज सूर्य के आपकी राशि में प्रवेश से नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा. करियर और प्रोफेशन में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशी और सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति का समय है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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