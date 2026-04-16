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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 16 April 2026: धनु राशि के लोग पाएंगे रुका धन, आर्थिक मामलों को लेकर सतर्क रहें मीन के जातक! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 April 2026: धनु राशि के लोग पाएंगे रुका धन, आर्थिक मामलों को लेकर सतर्क रहें मीन के जातक! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 16 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में हम 12 राशियों के जातकों का दिनभर का हाल जानते हैं. आइए इस कड़ी में भी हम जानें कि किन राशि के जातकों के लिए दिन शुभ या अशुभ रहने वाला है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 16 अप्रैल 2026: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होने से भावनात्मकता में वृद्धि होगी. साथ ही मीन राशि में मंगल-शनि का प्रभाव मानसिक दबाव एवं निर्णयों में अस्थिरता ला सकता है, जबकि मिथुन राशि में गुरु का गोचर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक रहेगा. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि 16 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार के लिए 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल क्या कहता है'.

मेष राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
ग्रह गोचर के अनुसार आज का दिन आपके लिए साधारण सुख एवं उन्नति प्रदायक रहेगा. सामाजिक कार्यों के प्रति रूझान बढ़ेगा. चंद्रमा के मीन राशि में होने से किसी के बहकावे में न आयें, अपने बुद्धि-विवेक से कार्य करें. क्रोध से बचें तथा वाणी पर संयम रखें. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी समस्याएं रह सकती हैं. घरेलू समस्याओं को लेकर मानसिक तनाव से बचें. आर्थिक मामलों में किये गये पूर्व प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी तथा आय के नवीन स्रोत बनेंगे. नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहेंगी. परस्पर मतभेदों को न बढ़ने दें. पति-पत्नी के मध्य तालमेल में कमी हो सकती है, अतः एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें.

वृष राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन संघर्ष युक्त रहेगा. मीन राशि में चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के प्रभाव से अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें. किसी के बहकावे में न आयें तथा अपने बुद्धि-विवेक से महत्वपूर्ण कार्यों में अंतिम निर्णय लें. अधिक लोभ-लालच से बचें. स्वास्थ्य के संबंध में अधिक सतर्कता बरतें तथा अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखें. आर्थिक लेन-देन में विशेष सावधानी रखें और अनावश्यक धन खर्च से बचें. संपत्ति संबंधी क्रय-विक्रय में जल्दबाजी न करें. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों के साथ तालमेल बनाना चाहिए, जबकि व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी. प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावुकता से बचें. वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखें.

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मिथुन राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
ग्रह गोचर के अनुसार आज का दिन अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता. मीन राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता रह सकती है, लेकिन मिथुन में स्थित गुरु आपको संतुलन बनाए रखने में सहायता करेगा. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें तथा विवादों से बचें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे ज्वर, सिरदर्द, अपच आदि की शिकायत हो सकती है. आर्थिक मामलों में कुछ सुधार होगा तथा पूर्व की समस्याएं सुलझ सकती हैं. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, अतः बड़ा निर्णय लेने से बचें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक लगाव बढ़ेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. मीन राशि में चंद्रमा का प्रभाव मानसिक उतार-चढ़ाव ला सकता है, इसलिए धैर्य रखें. महत्वपूर्ण कार्यों में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है. सामाजिक क्षेत्र में नई जान-पहचान बनेगी, परंतु अनजान लोगों से सावधानी रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. आर्थिक क्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा. पति-पत्नी के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा. 

सिंह राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज के दिन कार्यों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. मीन राशि में ग्रहों का प्रभाव मानसिक तनाव एवं थकान बढ़ा सकता है. वाद-विवाद से बचें तथा अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें. स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति में आय के साथ व्यय भी बढ़ सकता है. व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, लेकिन अतिरिक्त परिश्रम करना होगा. प्रेम संबंधों में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, जबकि वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन ग्रह गोचर के अनुसार सामान्य सुख, लाभ एवं उन्नति कारक रहेगा. अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अन्यथा विरोधी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. मीन राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तथा खान-पान में संयम रखें. आर्थिक मामलों में किये गये प्रयासों से लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु निवेश सोच-समझकर करें. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. 

तुला राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए अधिक सुख एवं लाभ कारक रहेगा. गुरु का प्रभाव आपके निर्णयों को मजबूत बनाएगा. आर्थिक मामलों में किये गये प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा. मीन राशि में चंद्रमा का प्रभाव भावनात्मक असंतुलन ला सकता है. स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तथा भोजन में संयम बरतें. आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें. वैवाहिक जीवन में मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाना बेहतर रहेगा. 

धनु राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सुख एवं उन्नति कारक रहेगा. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें. चंद्रमा का प्रभाव आपको सक्रिय बनाए रखेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. दाम्पत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए संयम रखें.

मकर राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सामान्य लाभ एवं उन्नति कारक रहेगा. मीन राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक अस्थिरता रह सकती है. आर्थिक मामलों में आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार होगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज के दिन आपके लिए कुछ संघर्ष बढ़ सकता है. मीन राशि का प्रभाव आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है. सामाजिक क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे. आर्थिक स्थिति में आय के साथ व्यय भी बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. दाम्पत्य जीवन में सहयोग बना रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 16 अप्रैल 2026 का दिन
आज के दिन आप काफी व्यस्त रहेंगे. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. स्वास्थ्य विशेषकर पेट संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव रहेगा. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में संयम बनाए रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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