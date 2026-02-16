Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 16 February 2026: लंबी यात्रा कर सकते हैं सिंह के जातक, वृश्चिक वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 February 2026: लंबी यात्रा कर सकते हैं सिंह के जातक, वृश्चिक वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 16 फरवरी 2026: आज का राशिफल की इस कड़ी में 12 राशियों का राशिफल जानेंगे. सोमवार, 16 फरवरी 2026 का दिन किनके लिए शुभ और किन राशियों के लिए सामान्य रहने वाला है. इस बारे में विस्तार से जानेंगे. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:30 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 16 फरवरी 2026: 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार यानी आज चंद्रमा मकर राशि में पूरा दिन रात गोचररत होगा. इस समय सूर्य का मकर राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए अति शुभ तो वहीं कुछ राशि वालों के लिए सामान्य हो सकता है. आइए जानें 16 फरवरी 2026, सोमवार को दैनिक राशिफल आपके राशि के क्या कहता है.

16 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में आपकी सोच स्पष्ट रहेगी, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा. पुराने अनुभवों का सही समय पर उपयोग कर पाएंगे. परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. कार्य स्थिति में सुधार के संकेत हैं, जिससे मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जबकि माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना आवश्यक है. महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के माध्यम से संपत्ति लाभ के योग हैं. कार्य में व्यस्तता रहेगी, साथ ही रूमानी क्षण भी प्राप्त होंगे.

वृषभ राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन जीवनसाथी से मतभेद की संभावना भी बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा और आप अपेक्षा से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं. भाग्य का साथ मिलेगा. संतान से शुभ समाचार, पुरस्कार या सामाजिक सम्मान की प्राप्ति संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.

मिथुन राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा और कार्यक्षेत्र में नए दायित्व जुड़ सकते हैं. संवाद और संपर्कों के माध्यम से रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे. प्रेम जीवन में समझदारी और संयम आवश्यक रहेगा. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें. वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में सतर्कता बरतें. निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी समाचार के कारण मन उदास हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज मन कुछ अंतर्मुखी रह सकता है और कार्यस्थल पर एकांत में काम करना आपको अधिक उपयुक्त लगेगा. परिवार का सहयोग भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करेगा. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी. धन संबंधी मामलों में सतर्कता रखें. जीवनसाथी का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा. आज आप कुछ अधिक रूमानी महसूस करेंगे. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को नए साझेदार के माध्यम से उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, लेकिन सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान में सावधानी और नियमित व्यायाम आवश्यक है.

सिंह राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. परिवार में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा. प्रेम जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखना आवश्यक है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन आनंद व उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग ले सकते हैं. व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने क्षेत्र में सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

कन्या राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी. परिवार का सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबधों में अपेक्षाओं को सीमित रखना उचित होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. व्यापारी व्यापार उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मान प्राप्त कर सकते हैं.

तुला राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यक्षेत्र में दो विकल्पों के बीच निर्णय लेना पड़ेगा. पारिवारिक बातचीत से समाधान निकलेगा. प्रेम जीवन में स्पष्टता आवश्यक रहेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. आज आप तनाव और समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्ति के योग हैं. माता से संबंध शुभ बने रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि के लिए दिन अनुकूल है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज आंतरिक उलझनें धीरे-धीरे समाप्त होंगी. कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातों को लेकर सतर्क रहें. पारिवारिक सहयोग से भावनात्मक मजबूती मिलेगी. प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी. थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कठिन निर्णयों के कारण परिश्रम अधिक करना पड़ेगा. धन लाभ परिश्रम से ही संभव है. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे.

धनु राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचार सामने आएंगे. पारिवारिक वातावरण हल्का और सकारात्मक रहेगा. प्रेम जीवन में खुलापन बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं और कुछ छोटी यात्राएं भी संभव हैं. आज आप साहस और हिम्मत के साथ नए कार्यों में हाथ डालेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. वाहन खरीदने की योजना को फिलहाल स्थगित करना उचित रहेगा. जीवनसाथी से किसी विवाद के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज जिम्मेदारियां आपको अधिक गंभीर बनाएंगी. कार्यस्थल पर अनुशासन और नियमों का पालन आवश्यक रहेगा. परिवार में किसी वरिष्ठ की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. खर्च सोच-समझकर करें. आज का दिन आपके लिए सप्ताह का श्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें तो दिन प्रसन्नतादायक रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज आपकी सोच में नवीनता रहेगी और कार्यक्षेत्र में अलग दृष्टिकोण से काम करेंगे. परिवार आपकी भावनाओं को समझेगा. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और संतुलन आवश्यक रहेगा. धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. व्यय आय से अधिक हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें. भाई-बहनों से मतभेद संभव हैं. जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट से बचने के लिए संयम रखें. स्वास्थ्य और निवेश के मामलों में आज का दिन अनुकूल नहीं है.

मीन राशि वालों के लिए 16 फरवरी 2026 का दिन
आज रचनात्मक सोच उभरकर सामने आएगी और कार्यक्षेत्र में कल्पनाशीलता से लाभ होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. खर्च सीमित रखें, आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और आय के मामले में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा स्थगित हो सकती है. विद्यार्थियों को सहपाठियों का सहयोग मिलेगा. संपत्ति खरीदने की योजना को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. कुल मिलाकर दिन मिला-जुला रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

