Aaj Ka Rashifal 17 February 2026: सिंह राशि वालों का सुख बढ़ेगा, धनु के जातक नए निवेश से बचें! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 17 फरवरी 2026: आज का राशिफल के सेगमेंट में सभी 12 राशियों का राशिफल विस्तार से जानेंगे. मंगलवार, 17 फरवरी 2026 का दिन यानी आज किसके लिए दिन शुभ और किनके लिए सामान्य होगा, इस बारे में विस्तार से जानेंगे. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:30 AM IST
Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 17 फरवरी 2026: 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार यानी आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य का कुंभ राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए समय अति शुभ होने वाला है तो वहीं कुछ राशि के लिए दिन सामान्य फलदायी हो सकती है. आइए जानें 17 फरवरी 2026, मंगलवार को यानी आज दैनिक राशिफल आपके राशि के बारे में  क्या कहता है.

17 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज धैर्य और संयम से कार्य करना आपके लिए आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अपेक्षा से अधिक धन लाभ के योग बनेंगे. लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ रूमानी क्षण व्यतीत होंगे. बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. फिक्स्ड डिपोजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बन सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और कार्यस्थल पर भरोसे का वातावरण बनेगा. अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारी वर्ग अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना बनाएंगे. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में अपेक्षाकृत कम लग सकता है. जीवनसाथी संतुष्ट और प्रसन्नचित रहेगा, लेकिन संतान के व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

मिथुन राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज विचारों में स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करेंगे. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे और प्रेमी-प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्नचित बना रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज भावनात्मक मजबूती में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में सहायता करने से आपको संतोष प्राप्त होगा. लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. सट्टा निवेश से लाभ के योग हैं. श्रेष्ठ परिणामों के कारण मन प्रसन्न रहेगा. जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का अवसर मिलेगा. वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है. भावुक होकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. संतान का सहयोग और सान्निध्य प्राप्त होगा.

सिंह राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका प्रभावशाली रहेगी. परिवार के साथ पिकनिक या मनोरंजन की योजना बन सकती है. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. मित्र या जीवनसाथी को उपहार देने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर गुप्त या मूत्र संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें. दिन कुल मिलाकर सुख-सुविधाओं में वृद्धि का रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज व्यावहारिक सोच से लाभ प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में सुधार और प्रगति के अवसर मिलेंगे. संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. सट्टा निवेश से लाभ के संकेत हैं. विद्यार्थी अध्ययन में व्यस्त रहेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. प्रेमी-प्रेमिका से मुलाकात संभव है. व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी. जीवनसाथी से संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण रहेंगे.

तुला राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज सहयोग और टीमवर्क से कार्य सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बना रहेगा. पारिवारिक वातावरण संतुलित और सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और नया प्रेम संबंध स्थापित होने की भी संभावना है. आप अपने कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से करेंगे. सट्टा या जोखिम वाले निवेश के लिए दिन अनुकूल है. विद्यार्थी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे. व्यापारी नए उद्योग में निवेश कर सकते हैं और नौकरीपेशा लोगों को उन्नति के अवसर मिलेंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज किसी भी निर्णय को लेने से पहले गहराई से विचार करना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन पारिवारिक सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. घर का वातावरण प्रसन्नता और आपसी तालमेल से भरा रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. घर या प्लॉट खरीदने के लिए समय अनुकूल है. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थी थोड़ी एकाग्रता खो सकते हैं, इसलिए ध्यान बनाए रखें.

धनु राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज नई जानकारी और अनुभव से लाभ प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में सीखने का अवसर मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष आवश्यक रहेगा. भाई-बहनों से मधुर संबंध रहेंगे और उनका सहयोग मिलेगा. संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों में प्रसन्नता बनी रहेगी. नए व्यापार में निवेश फिलहाल न करें.

मकर राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज मेहनत अधिक रहेगी और कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. यह दिन संग्रह और निवेश के लिए शुभ है. नए घर या संपत्ति में निवेश करने की योजना सफल हो सकती है. घर-परिवार में किसी अतिथि का आगमन होगा. आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करेगी. छोटे बच्चे की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. यदि किसी विरोधी से विवाद चल रहा है तो सुलह की शुरुआत करने पर सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज नए संपर्क बनेंगे और कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. आपकी सोच को परिवार और कार्यस्थल पर सराहा जाएगा. आज पूर्णता का अनुभव होगा. विद्यार्थी एकाग्र होकर अध्ययन करेंगे. व्यापारी आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे और अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे. नौकरीपेशा लोगों से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे. अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है. जीवनसाथी से संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण रहेंगे.

मीन राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन
आज मन शांत रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हो सकती है. व्यय आय से अधिक हो सकता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें. खानपान में सावधानी आवश्यक है. आर्थिक नुकसान की संभावना बन सकती है. जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकता है, संवाद बनाए रखें. विद्यार्थी अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाएं. व्यापारियों की लंबी यात्रा अपेक्षित लाभ नहीं दे पाएगी.

