Aaj Ka Rashifal 18 February 2026: मेष वालों के प्रयास होंगे सफल, मिथुन के जातकों के लिए है धन लाभ के योग! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 February 2026: मेष वालों के प्रयास होंगे सफल, मिथुन के जातकों के लिए है धन लाभ के योग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 18 फरवरी 2026: आज का राशिफल में हम सभी 12 राशियों के राशिफल के बारे में विस्तार से जानेंगे. बुधवार, 18 फरवरी 2026 का दिन किन जातकों के लिए शुभ अशुभ होगा आइए इस बारे में विस्तार से जानें. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:30 AM IST
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 18 फरवरी 2026: 18 फरवरी 2026, दिन बुधवार यानी आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचरत करेंगे और सूर्य का भी कुंभ राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशिवालों के लिए अति शुभ होने वाला है तो वहीं कुछ के लिए दिन सामान्य हो सकता है. आइए जानें आपकी राशि के बारे में 18 फरवरी 2026, बुधवार को यानी आज दैनिक राशिफल क्या कहता है.

18 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज अपने लक्ष्य को लेकर आप गंभीर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में एकाग्रता से लाभ मिलेगा और प्रयास सफल होंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा. प्रेम जीवन में समझदारी और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी तथा आय और व्यय लगभग समान रहेंगे. आज का दिन आय और व्यापार के लिए सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. लंबी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग को सहपाठियों से पढ़ाई में सहयोग मिलेगा. यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उसे स्थगित रखना उचित रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज आपके स्थिर प्रयास रंग लाएंगे और कार्यस्थल पर भरोसा मजबूत होगा. कार्य स्थिति में सुधार होने से मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. परिवार का वातावरण शांत और सुखद रहेगा. पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जबकि माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है. महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्यों में प्रगति आएगी. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग हैं. कार्य में व्यस्तता रहेगी और दांपत्य जीवन में रूमानी पल भी मिलेंगे.

मिथुन राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है, इसलिए प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में यह दिन शुभ संकेत दे रहा है और अपेक्षा से अधिक धन लाभ के योग हैं. भाग्य आपका साथ देगा. जीवनसाथी से संबंधों में सावधानी रखें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं. संतान से शुभ समाचार, पुरस्कार या सामाजिक सम्मान की प्राप्ति संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव कुछ हद तक बना रह सकता है.

कर्क राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. कार्यस्थल पर किसी बात को दिल से लगाने से बचें. परिवार का सहयोग मानसिक राहत देगा. प्रेम जीवन में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में विशेष सतर्कता बरतें. निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी समाचार से मन उदास हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और कार्यक्षेत्र में की गई पहल सफल सिद्ध होगी. परिवार मंा आपकी राय को महत्व मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा और आप स्वयं को अधिक रूमानी महसूस करेंगे. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई अनुकूल रहेगी. व्यापारियों को नए साझेदार के साथ उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, लेकिन सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खानपान में संयम रखें और नियमित व्यायाम करें. महिलाओं के प्रति सम्मानजनक और संतुलित व्यवहार रखें.

कन्या राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज सूक्ष्म बातों पर ध्यान देने से कार्यक्षेत्र में सुधार के अवसर मिलेंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा. प्रेम जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन आनंद व उत्साह से भरा रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने खेल में सम्मान या पदक प्राप्त कर सकते हैं.

तुला राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लें. पारिवारिक बातचीत से वातावरण बेहतर होगा. प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी. विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग हैं. नौकरीपेशा लोग पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यापार उन्नति के लिए यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मान प्राप्त करेंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज आत्ममंथन का दिन है और कार्यक्षेत्र में रणनीति बदलने का विचार आ सकता है. परिवार से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में सच्चाई और स्पष्टता आवश्यक रहेगी. आज आप अपने तनाव और समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से धन प्राप्ति के योग हैं. माता से संबंध शुभ रहेंगे. जमा पूंजी में वृद्धि के लिए दिन अनुकूल है.

धनु राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज उत्साह बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा होगी. पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा. प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ेगा. कुछ थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपके द्वारा लिया गया कोई कठिन निर्णय अधिक परिश्रम की मांग करेगा. धन लाभ मेहनत से ही संभव है. जीवनसाथी से संबंध मधुर रहेंगे. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होंगे.

मकर राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज अनुशासन के साथ काम करना आवश्यक रहेगा. कार्यस्थल पर मेहनत का दबाव रहेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होंगी. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. आप जोश और साहस के साथ कुछ नए कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित रखें. जीवनसाथी से किसी विवाद के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए संयम रखें.

कुंभ राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज सोच में लचीलापन आएगा और कार्यक्षेत्र में नए विचार अपनाएंगे. परिवार आपकी बातों को समझेगा. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और संतुलन आवश्यक रहेगा. आज का दिन सप्ताह का श्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे. सट्टा निवेश के लिए समय अनुकूल है. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें तो दिन प्रसन्नतादायक रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 18 फरवरी 2026 का दिन
आज रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है. परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा. व्यय आय से अधिक हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें. भाई-बहनों से मतभेद की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी से संबंधों में कड़वाहट से बचने के लिए संयम रखें. स्वास्थ्य और निवेश के मामलों में आज का दिन अनुकूल नहीं है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

