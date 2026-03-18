Advertisement
trendingNow13144456
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 18 March 2026: तुला के जातकों की आर्थिक स्थिति रहेगी संतुलित, कुंभ वालों का प्रेम जीवन होगा सुखद! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 March 2026: तुला के जातकों की आर्थिक स्थिति रहेगी संतुलित, कुंभ वालों का प्रेम जीवन होगा सुखद! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 18 मार्च 2026: आज का राशिफल में सभी 12 राशियों के दिन का हाल विस्तार से जाना जाता है. आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन सी राशि के लिए दिन शुभ होगा तो किन जातकों के लिए दिन सामान्य या अशुभ होगा.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 18, 2026, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 18 मार्च 2026: आज यानी 18 मार्च 2026, बुधवार को चंद्रमा का मीन राशि में गोचर होगा. वहीं सूर्य भी इस समय गुरु की मीन राशि में संचरण कर रहे हैं. आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए सभी 12 राशियों के जातकों के दैनिक भविष्यफल के बारे में 'आज का दैनिक राशिफल' के इस सेगमेंट में जानें.

18 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने और नए लोगों से जुड़ने का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर दिन के अधिकांश समय आपके लाभ भाव को सक्रिय बना कर रखेगा, जिससे मित्रों और परिचितों से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है. व्यापार में किसी नए लोगों से संपर्क बनेंगे जिससे भविष्य के लिए मार्ग खुल सकता है. नौकरी से जुड़े हुए लोग यदि समूह में मिलकर कार्य करें तो लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नई जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. परिवार में सहयोग बना रहेगा. प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा. रात्रि में चंद्रमा के मीन राशि में जाने से मन थोड़ा भावुक हो सकता है, इसलिए आज के दिन विश्राम करना हितकर रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां प्रमुख रूप से सामने आ सकती हैं. कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर दिनभर आपको कर्मक्षेत्र में व्यस्त रखेगा. नौकरी में आपके कार्यों की चर्चा हो सकती है आपके सीनियर का ध्यान आपके तरफ जाएगा. व्यापारियों को किसी नई योजना पर गंभीरता पूर्वक सोचने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थी  वर्ग जितना मेहनत करेंगे उसी के अनुपात में रिजल्ट मिलेगा. यदि आप कोई आर्थिक निर्णय ले रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लें जो आगे चलकर आपके लिए लाभप्रद रहेगा. परिवार में सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
गुरु का आपकी राशि में होना आपके लिए अच्छा है. गुरु का आपके राशि में होेने से आपको कुछ नया अनुभव और नया अवसर मिलेगा. आज चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है जिसके कारण आपके ज्ञान को भाग्य का बल मिलेगा और आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है और किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभदायक सिद्ध होगा. व्यापार में कुछ नयापन करने का विचार आ सकता है जो आपके लिए लाभकारी रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और शोध के लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा धीरे-धीरे सुधार हो सकता है. परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में समझ और सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज कुछ मामलों में सावधानी और धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा. चंद्रमा का कुंभ में स्थित होना से आपका आर्थिक और व्यावहारिक पक्ष अत्यधिक प्रभावित होगा. यदि कोई नया कार्य करने का विचार बन रहा है तो बिना सोचे समझे निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. व्यापार में यदि कुछ निवेश करने की योजना दिमाग में बन रही है तो जल्दबाजी में निर्णय न लें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी. आर्थिक मामलों ज्यादा चिंता करने की जरूरी नहीं है. स्थिति लाभकारी रहेगा. परिवार का वातावरण सामान्य बना रहेगा. शादी के प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य मिलाजुला कर ठीक रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज संबंधों और साझेदारी से जुड़े विषयों पर ध्यान जा सकता है. कुंभ में चंद्रमा का प्रभाव आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. कार्यक्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग से सफलता मिलने की संभावना दिख रही है. व्यापार में यदि किसी नये पार्टनर के साथ काम करना चाह रहे हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं. विद्यार्थियों को किसी शिक्षक या वरिष्ठ से मार्गदर्शन मिल सकता है. अपने माता-पिता का आशिर्वाद जरूर प्राप्त करते रहें. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. परिवार में एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहेगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति निकटता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के मामले में ग्रह गोचर ठीक है.

कन्या राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप कुछ हटकर कार्य करेंगें. अपने कार्य को लेकर इतना व्यक्त रहेंगे कि आपको खाने-पीने का होस तक नहीं रहेगा. चंद्रमा का कुंभ में होने से दैनिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जिसको लेकर आप अधिक सक्रिय रहेंगे. नौकरी में आपको समय पर कार्य पूर्ण करने का प्रयास करना होगा. व्यापार में छोटे-छोटे लाभ मिलने के संकेत बन सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखनी चाहिए. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रह सकती है. परिवार से सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में संतुलित व्यवहार बनाए रखें. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम आवश्यक रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आप कुछ नया कार्य करेंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है. कुंभ में चंद्रमा का गोचर आपको नए विचारों और योजनाओं की ओर आकर्षित करेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है. व्यापार में कोई नया प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. परिवार में आज सभी लोग आनंद पूर्वक रहेंगे. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज घर और परिवार से जुड़े विषयों पर अधिक ध्यान जा सकता है. चंद्रमा का कुंभ में स्थित होना आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिला सकता है. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक रहेगा. व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विचार करना बेहतर होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है. परिवार से सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन संवाद और संपर्क के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है. कुंभ में चंद्रमा का प्रभाव आपको लोगों से मिलने और विचार साझा करने का अवसर दे सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और लोग आपके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार में नए संपर्क बनने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में रुचि बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. परिवार में सामंजस्य रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज आपके लिए आर्थिक मामलों पर ध्यान देना जरूरी होगा नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. कुंभ में चंद्रमा का गोचर धन और संसाधनों से जुड़े विषयों को प्रभावित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में आप अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे. आपके कार्य करने के तरीके को देखकर दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है. व्यापार में लाभ की स्थिति धीरे-धीरे बनती दिख रही है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
आज चंद्रमा आपकी राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि महसूस हो सकती है. आपके अंदर किसी के प्रति सोच में बदलाव आएगा. आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आप अपने कार्यों को लेकर अधिक उत्साहित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आप कोई नया काम लेकर कार्य करने की योजना बना सकते हैं. व्यापार में प्रगति के आसार दिख रहे हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मिद दिख रही है. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 18 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिकांश समय विचार-विमर्श और भविष्य की योजनाओं पर विचार करने में व्यतीत हो सकता है. देर रात चंद्रमा के आपकी राशि में प्रवेश करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नये कार्य के प्रति उत्साहित होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीरे-धीरे होगी, अचानक लाभ प्राप्त होने की संभावना कम है. व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना होगा. विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है. आर्थिक मामलों में पहले से सुधार हो सकता है. परिवार में सामंजस्य रहेगा. प्रेम जीवन संतुलित रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रह गोचर ठीक है. शनि मंदिर का दर्शन करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Dream Astrology: पोटली में धन का सपना बार-बार दिख रहा है? जान लें करियर और व्यापार से जुड़े क्या मिल रहे हैं संकेत

और पढ़ें- मां दुर्गा के इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ करना शत्रु का नाश, मिलेगी मानसिक शांति और नजर दोष से मुक्ति! 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता