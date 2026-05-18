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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 18 May 2026: मिथुन में प्रवेश कर चंद्रमा इन राशि वालों का कराएगा धन खर्च, कुंभ वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा रोमांस! राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 May 2026: मिथुन में प्रवेश कर चंद्रमा इन राशि वालों का कराएगा धन खर्च, कुंभ वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा रोमांस! राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 18 मई 2026: आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जिसका सभी राशियों पर प्रभाव होगा. आज का राशिफल के इस सेगमेंट में आइए सभी 12 राशि के जातकों के पूरे दिन का हाल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 18 मई 2026: आज रात्रि 10:05 बजे चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि में होने से विचारों की गति तेज होगी और लोगों के भीतर कुछ नया सीखने, बोलने और जुड़ने की इच्छा बढ़ेगी. सूर्य का वृष राशि में स्थित होना आर्थिक विषयों में स्थिरता और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा. शुक्र एवं गुरु का मिथुन राशि में संयोग प्रेम, शिक्षा, मीडिया, व्यापार, लेखन तथा कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है. वहीं मंगल का मेष राशि में होना आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान भी संभव है. आज का दिन विचारों, संपर्कों और योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. 18 मई 2026 दिन सोमवार को 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानें.

मेष राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज आपके भीतर कुछ नया कर दिखाने की तीव्र इच्छा रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी तेजी और निर्णय क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन हर काम में जल्द परिणाम पाने की प्रवृत्ति तनाव बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, विशेषकर यदि आप व्यापार या सेल्स से जुड़े हैं. प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, हालांकि बातों में तीखापन विवाद पैदा कर सकता है. विद्यार्थी नई तकनीक या नए विषय सीखने में रुचि दिखाएंगे. शाम के बाद थकान और सिरदर्द जैसी समस्या महसूस हो सकती है.

वृष राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज आप व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन दिखावे में खर्च बढ़ सकता है. परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन भावनाओं को खुलकर व्यक्त न करने से दूरी बढ़ सकती है. खानपान में लापरवाही पाचन संबंधी समस्या दे सकती है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज आपका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन सकता है. बातचीत और संचार क्षमता के बल पर आप कई रुके हुए कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा और किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क हो सकता है. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. रात के समय अधिक सोच-विचार मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है.

कर्क राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज मन में अस्थिरता और भावुकता अधिक रह सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी निर्णय को लेकर दुविधा बनी रहेगी, इसलिए जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में उधार लेन-देन सोच-समझकर करें. प्रेम संबंधों में छोटी बात को लेकर मन खिन्न हो सकता है. परिवार के किसी सदस्य की चिंता मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. पर्याप्त आराम न मिलने से कमजोरी महसूस हो सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. व्यवसाय में नए ग्राहक या नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में साथी के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा. विद्यार्थी मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त करेंगे. मनोरंजन और घूमने-फिरने में समय अधिक बीत सकता है.

कन्या राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज जिम्मेदारियों का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी कार्यकुशलता आपको दूसरों से आगे रखेगी. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि किसी पुराने खर्च का बोझ परेशान कर सकता है. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण साथी उपेक्षा महसूस कर सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे. अधिक काम के कारण शारीरिक थकावट और नींद की कमी हो सकती है.

तुला राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज भाग्य का सहयोग मिलने से कई रुके कार्य आगे बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा. विदेश, शिक्षा या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष लाभकारी है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश से जुड़े विचार मन में आ सकते हैं. किसी व्यक्ति के बहकावे में न आएं. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्रेरित रहेंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने गुप्त और निजी मामलों में सावधानी बरतनी होगी. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात मन को परेशान कर सकती है. आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें और निवेश सोच-समझकर करें. प्रेम जीवन में अधिकार भावना अधिक रहने से विवाद संभव है. विद्यार्थी कठिन विषयों को लेकर दबाव महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य में आलस्य और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें.

धनु राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज साझेदारी और संबंधों से जुड़े विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दूसरों की सलाह लाभ पहुंचा सकती है. व्यवसाय में पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा. प्रसन्नता में वृद्धि होगी और कानूनी अड़चन सामने आएगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना है. विद्यार्थी संतुलित तरीके से पढ़ाई करेंगे. यात्रा या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज आपको अपनी दिनचर्या और कार्यशैली में अनुशासन बनाए रखना होगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी और परिणाम धीरे-धीरे प्राप्त होंगे. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च संभव है. पार्टी व पिकनिक का आनंद प्राप्त होगा. मित्रों के साथ समय मनोरंजक व्यतीत होगा. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा. रोजगार मिलेगा. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. प्रेम जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण हावी रहेगा, जिससे भावनात्मक गर्मजोशी कम महसूस हो सकती है. विद्यार्थी नियमित अभ्यास से सफलता पाएंगे. पेट और खानपान संबंधी समस्या परेशान कर सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज के दिन आप के अंदर कुछ विशेष रचनात्मक कार्य को करने की इच्छा जाग्रत होगी. आपके किये हुए कार्य की तारीफ हर जगह होगा. कार्यक्षेत्र में आप कुछ नया करेंगे. आप के विचारों की सराहना होगी. हो सकता है कि आपके काम से प्रभावित होकर आपका मैनेजर कोई आपको नया प्रोजेक्ट दे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा अतिरिक्त आय के अवसर बन सकते हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. विद्यार्थी कला, लेखन और तकनीकी विषयों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. मनोरंजन और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि अत्यधिक उत्साह में समय की बर्बादी से बचें. किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

मीन राशि वालों के लिए 18 मई 2026 का दिन
आज आपका मन घर-परिवार और निजी जीवन में अधिक लगा रहेगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान भटकने के कारण कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में आलस्य से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है. पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात संभव है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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