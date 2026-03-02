Aaj Ka Rashifal 2 March 2026: वृषभ वालों के लिए बनेगा यात्रा का योग, मकर के जातक पाएंगे मेहनत का फल! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 2 मार्च 2026: आज का दिन यानी 2 मार्च 2026, सोमवार को चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर होगा. इस समय सूर्य कुंभ राशि में हैं. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए शुभ हो सकता है तो कुछ के लिए यह दिन अशुभ होने वाला है. आइए जानें 2 मार्च 2026 का दैनिक राशिफल क्या कहता है.

2 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज आप उत्साह और ऊर्जा से भरे रहेंगे. चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कुंभ राशि में स्थित मंगल और बुध एकादश भाव में होकर कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी और नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के अवसर प्रदान कर सकते हैं. आपकी प्रतिभा निखरेगी और वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, एकाग्रता बनाए रखें तो सफलता मिल सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. हालांकि सूर्य के द्वादश भाव में होने से मानसिक दबाव और अनावश्यक चिंतन बढ़ सकता है. अधिक काम के कारण थकान या सिरदर्द संभव है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक है. छोटी दूरी की यात्रा संभव है.

वृषभ राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. गुरु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे धन लाभ और आर्थिक स्थिरता के संकेत मिलते हैं. व्यवसाय में लाभ के अवसर मिल सकते हैं और नई योजना सफल हो सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग हैं. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और विवाह योग्य जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है. लेकिन कुंभ में स्थित मंगल दशम भाव से कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ा सकते हैं. वरिष्ठों से विचारों का मतभेद संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर गले या सर्दी की समस्या हो सकती है. धार्मिक या पारिवारिक यात्रा का योग बन सकता है.

मिथुन राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, जिससे साहस और पराक्रम बढ़ेगा तथा संचार से लाभ मिलेगा. गुरु लग्न में स्थित होकर आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत बना रहे हैं. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहेगी और समय प्रबंधन जरूरी होगा. प्रेम जीवन में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. परंतु नवम भाव में मंगल का गोचर भाग्य पक्ष में उतार-चढ़ाव ला सकता है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, विशेषकर पेट संबंधी समस्या से बचें. विद्यार्थियों को मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें, निवेश सोच-समझकर करें. कार्य से जुड़ी यात्रा संभव है.

कर्क राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, जिससे धन और वाणी से लाभ के संकेत मिलते हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी. शिक्षा में प्रगति होगी और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. लेकिन अष्टम भाव में स्थित मंगल अचानक खर्च या मानसिक तनाव दे सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर पेट या रक्तचाप संबंधी परेशानी से सावधान रहें. धन के मामले में स्थिरता रहेगी और संपत्ति से लाभ मिल सकता है. परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. चंद्रमा लग्न में तथा केतु भी सिंह में स्थित हैं, जिससे व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और नई पहचान बनेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

लेकिन अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अचानक उतार-चढ़ाव या खर्च बढ़ा सकता है. अहंकार से बचें, अन्यथा संबंधों में तनाव आ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर हड्डियों या जोड़ों में हल्की परेशानी संभव है. लंबी दूरी की यात्रा का योग है.

कन्या राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज का दिन उन्नति कारक रहेगा. चंद्रमा द्वादश भाव में होने से मन संवेदनशील रह सकता है और एकांत में काम करने की इच्छा होगी. कुंभ राशि में स्थित मंगल षष्ठ भाव में शत्रुओं पर विजय और प्रतिस्पर्धा में सफलता दिला सकते हैं. नौकरी या व्यवसाय में नई योजना पर कार्य शुरू हो सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. परंतु अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर त्वचा या एलर्जी संबंधी समस्या से सावधान रहें. यात्रा करते समय सतर्कता रखें.

तुला राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर रहा है, जिससे लाभ और मित्र सहयोग मिलेगा. गुरु नवम भाव से भाग्य का साथ देंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. प्रेम और विवाह जीवन सुखद रहेगा. लेकिन पंचम भाव में मंगल प्रेम संबंधों में तकरार करा सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर शुगर या ब्लड प्रेशर के रोगी सावधान रहें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पर जोखिम भरे निवेश से बचें. ऑफिस से जुड़ी यात्रा संभव है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, पर आपकी दृढ़ता आपको सफलता दिलाएगी. चंद्रमा दशम भाव में करियर को सक्रिय बना रहा है. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. शिक्षा में शोध और गहन अध्ययन के लिए समय अनुकूल है.

लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल घरेलू तनाव बढ़ा सकते हैं. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में स्पष्टता जरूरी है. धन निवेश में जोखिम से बचें. धार्मिक यात्रा संभव है.

धनु राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. चंद्रमा नवम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे यात्रा और उच्च शिक्षा में लाभ होगा. गुरु सप्तम भाव में होकर दांपत्य जीवन में संतुलन देंगे. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. लेकिन तृतीय भाव में मंगल भाइयों से मतभेद करा सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर सर्दी-जुकाम से बचाव रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी.

मकर राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे गोपनीय मामलों में सावधानी जरूरी है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. धन निवेश सोच-समझकर करें. लेकिन द्वितीय भाव में मंगल वाणी में तीखापन ला सकते हैं. परिवार में विवाद से बचें. स्वास्थ्य में कमर दर्द या थकान हो सकती है. कार्य संबंधी यात्रा संभव है.

कुंभ राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. चंद्रमा सप्तम भाव में संबंधों को सक्रिय करेगा. लग्न में मंगल-बुध-राहु होने से आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होगी और कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. तकनीकी कार्यों में सफलता मिलेगी. लेकिन जल्दबाजी और क्रोध से नुकसान संभव है. दांपत्य जीवन में वाद-विवाद से बचें. स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा. अचानक धन लाभ हो सकता है. मित्रों के साथ यात्रा संभव है.

मीन राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन

आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. सूर्य, शनि और नवप्रवेशी शुक्र लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व में गंभीरता और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में रचनात्मकता से सफलता मिलेगी. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने से मानसिक दबाव हो सकता है. स्वास्थ्य में पैरों या जोड़ों में दर्द संभव है. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संतुलित रखें. जल संबंधी यात्रा का योग बन सकता है.

