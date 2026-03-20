Advertisement
trendingNow13146406
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 20 March 2026: धन को लेकर सावधान रहें मिथुन के जातक, कुंभ वालों के व्यापार में लाभ की संभावना! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 March 2026: धन को लेकर सावधान रहें मिथुन के जातक, कुंभ वालों के व्यापार में लाभ की संभावना! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 20 मार्च 2026: आज का राशिफल में सभी 12 राशियों के दिन का हाल विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में जानेंगे कि कौन सी राशि के लिए दिन शुभ व किन जातकों के लिए अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 20 मार्च 2026: आज यानी 20 मार्च 2026, शुक्रवार को चंद्रमा का मेष राशि में गोचर होगा. वहीं सूर्य भी इस समय मीन राशि में ही संचरण कर रहे हैं. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए शुभ तो वहीं कुछ के लिए अशुभ फलदायी हो सिद्ध हो सकता है. आइए इस कड़ी में सभी 12 राशियों के लोगों के दिन का भविष्यफल'आज का दैनिक राशिफल' के सेगमेंट में विस्तार जानें.

20 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन व्यावहारिक निर्णय लेने और कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी हो सकता है. मीन राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपको अपनी योजनाओं को शांत मन से समझने के लिए प्रेरित करेगा. कार्यक्षेत्र में आप किसी ऐसे विषय पर ध्यान जा सकता हैं जिसे लंबे समय से टालते आ रहे थे. व्यवसाय में यदि आप धैर्य और योजना दोनों को लेकर चलेंगे तो लाभ लाभ मिलेंगे. विद्यार्थियों को अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने से लाभ मिलेगा. धन के मामले में खर्चों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. परिवार में सामान्य सौहार्द्र बना रहेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए संवाद को स्पष्ट रखें. स्वास्थ्य के लिए आराम और संतुलित आहार आवश्यक रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप कुछ उत्साहित महसूस करेंगे. कुछ नए करने का अवसर दिख रहा है. सामाजिक और व्यावसायिक संपर्क आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. आपकी कुंडली में आपकी राशि से दशम भाव में मंगल, बुध एवं राहु का बैठना कार्यक्षेत्र को प्रभावित कर रहा है. अतः कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलने की संभावना है. व्यापार में किसी मित्र या परिचित के माध्यम से लाभ का मार्ग खुल सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई जानकारी प्राप्त करने का है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रह सकती है. परिवार में सहयोग और स्नेह का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ग्रहों का संयोजन भाग्य भाव को मजबूत कर रहा है. अतः आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा. आप अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे. व्यापार करने वालों के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. धन के मामलों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है किसी से लेन-देन करते वक्त सावधानी वरतें. परिवार में किसी विषय पर खुलकर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में संयम और संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

कर्क राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव अर्थात भाग्य में भ्रमण कर रहे हैं. आज का पूरा दिन धर्म-कर्म आदि कार्यों में व्यतीत होगा. ग्रह गोचर आपको नई दिशा में सोचने और अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति की राय या सहयोग आपको लाभ दिला सकता है. व्यापार में दूर स्थानों से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में रुचि बढ़ाने का समय है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार की संभावना है. परिवार में शांति और संतुलन बना रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज आपको कुछ परिस्थितियों में सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का समय आ सकता है. साझेदारी में कार्य करने से लाभ प्राप्त हो सकता है. व्यापार में जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए अपने स्किल पर कार्य करना पड़ेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ाने का प्रयास करें. स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या लाभकारी रहेगी.

कन्या राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन चंद्रमा का गोचर आपके राशि से सप्तम भाव में हो रहा है. अतः आज का दिन आपको सहयोग और समझदारी से काम करने का है. कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिल सकती है. यदि आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर भी कार्य करें तो उस कार्य में भी लाभ मिल सकता है. व्यापार में किसी नए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य बनी हुई है. परिवार में सामंजस्य का वातावरण रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव आने का योग बन रहा है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम लेना आवश्यक रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप अपने कार्यों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे. कार्यक्षेत्र में कई छोटे-बड़े कार्यों को एक साथ संभालना पड़ सकता है. व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं. अपने भाई से संबंध अच्छा बनाकर रखें, भविष्य में उनका साथ आपके लिए लाभकारी होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखनी होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है. परिवार में सहयोग और समझदारी बनी रहेगी. अपने गुरुजन का आशिर्वाद जरूर प्राप्त करें. प्रेम जीवन में संतुलित व्यवहार बनाए रखना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज आपके भीतर उत्साह और ऊर्जा का संचार हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं. व्यापार में नई योजना शुरू करने का विचार मन में आ सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है.

धनु राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज आप घरेलू और पारिवारिक विषयों को लेकर उलझे हुए रहेंगे. किसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस हो सकती है जिससे माहौल बिगड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. व्यापार में किसी पुराने कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. संपत्ति संबंधी विषयों का निपटारा हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त क्लास लेनी होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन संपर्क और संवाद के माध्यम से प्रगति का संकेत दे सकता है. किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य से मुलाकात होगी. आपका आज पूरा दिन सामाजिक कार्यों में व्यतीत होगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलने की संभावना है. व्यापार में नए लोगों से मुलाकात लाभदायक सिद्ध हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि बनी रह सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज आर्थिक विषयों पर विचार करने का समय हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा. व्यापार में धीरे-धीरे लाभ मिलने की संभावना है. आज के दिन किसी पवित्र स्थल पर जाने का विचार बन सकता है. शेयर बाजार में पैसा लगाने से लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत जारी रखनी होगी. धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है. परिवार में सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा कोई विशेष परेशानी नही होगी.

मीन राशि वालों के लिए 20 मार्च 2026 का दिन
आज आत्मविश्वास और भावनात्मक ऊर्जा दोनों में वृद्धि महसूस हो सकती है. हो सकता है कि आज आप सांस्कृतिक कार्यों में व्यस्त रहें. किसी न किसी का आज के दिन आना-जाना लगा रहेगा. आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसरों की संभावना दिखाई दे रही है. व्यापार में यदि योजना बना कर कार्य करें तो लाभ मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय प्रेरणादायक हो सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना बनती हुई दिख रही है. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. कोई नया दोस्त बन सकता है. स्वास्थ्य के लिए ग्रह गोचर उत्तम है. व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- ये हैं मां दुर्गा के 1008 नाम मंत्र, जिनके जाप से मिलता है समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद, माता करती हैं कृपा!

और पढ़ें- Chaitra Navratri 2026: नवरात्र में नौ दिन कर लें सही नियम और विधि से रामायण पाठ, इससे होने वाले फायदों से बदल जाएगी जिंदगी!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
DNA
दोगुने दाम पर तेल खरीद रहा भारत… क्या अब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर?
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
Eid ul Fitr 2026
20 या 21 मार्च किस दिन मनाई जाएगी 'ईद-उल-फितर'... कैसे चुनी जाती है तारीख?
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
India Ukraine News in Hindi
'केस में हो सकती है राजनीतिक चाल', अपने 6 नागरिकों की अरेस्टिंग से तिलमिलाया यूक्रेन
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
Dhurandhar 2 Movie
गुंडा से माफिया, माफिया से नेता… अतीक अहमद कैसे बना था ISI का प्यादा?
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
MEA
पश्चिम एशिया के हालात पर भारत चिंतित, MEA ने कहा- दुनिया भर में ऊर्जा संकक की आशंका
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
Kashmir Weather
JK में मौसम बना आफत, 20 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट, पीर की गली में एवलांच का खतरा
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
West Bengal elections 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
Dawood Ibrahim Kaskar
माफिया दाऊद का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दीं 4 पैतृक संपत्ति
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश
Cyber crime
कॉल सेंटर से चलता था करोड़ों का फ्रॉड, इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश