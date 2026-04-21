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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 21 April 2026: वृषभ वालों के प्रेम जीवन में आएगी स्थिरता, विरोधियों से सतर्क रहें कुंभ के जातक! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 April 2026: वृषभ वालों के प्रेम जीवन में आएगी स्थिरता, विरोधियों से सतर्क रहें कुंभ के जातक! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 21 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के जातकों के दिन का हाल के बारे में हम जानते हैं. आइए इस कड़ी में भी जानें कि किन राशिवालों के लिए दिन शुभ, सामान्य या अशुभ रहने वाला है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 21, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 21 अप्रैल 2026: आज का दिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार “निर्णय और धैर्य” का विशेष संदेश लेकर आया है. सूर्य मेष राशि में रहकर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रहा है, वहीं मीन राशि में स्थित मंगल और शनि यह संकेत दे रहे हैं कि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी हानि का कारण बन सकती है. चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर बुद्धि और विचारों को सक्रिय करेगा, लेकिन बुध की स्थिति के कारण निर्णय लेते समय भ्रम या असमंजस की स्थिति बन सकती है. शुक्र वृष राशि में होकर संबंधों को संतुलन और मधुरता प्रदान करेगा, जबकि गुरु मिथुन में रहकर विवेक और सीखने की क्षमता को मजबूत बनाएगा. कुल मिलाकर आज का दिन यह सिखाता है कि सही समय पर लिया गया धैर्यपूर्ण निर्णय ही सफलता की कुंजी बनेगा. आइए यहां जानें 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार के लिए 12 राशियों का दिन का भविष्यफल क्या कहता है'.

मेष राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज प्रातः चंद्रमा वृष राशि में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में स्थिरता और व्यावहारिक दृष्टिकोण मिलेगा. दोपहर 13ः01 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे संवाद और शिक्षा संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में किसी भी आकर्षक वादे या निवेश पर तुरंत भरोसा न करें. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसे सोच-समझकर लेना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा. धन के मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निवेश से पहले विचार करना आवश्यक होगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, अन्यथा विवाद हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन और पेट से संबंधित सतर्क रहें. यात्रा के योग सामान्य हैं. परिवार में किसी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें.

वृषभ राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज स्थिरता और स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखें. प्रातः चंद्र वृष में होने के कारण आर्थिक निर्णयों में सोच-समझ जरूरी है. दोपहर मिथुन चंद्र संवाद, शिक्षा और यात्रा में सक्रियता लाएगा. शुक्र का अनुकूल प्रभाव आपके निर्णयों को संतुलित बनाएगा, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आगे चलकर अच्छा परिणाम देगा. आज आप धैर्य के साथ सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे. धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. विद्यार्थियों के लिए सफलता के संकेत हैं.

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मिथुन राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
चंद्रमा और गुरु का प्रभाव आपको विचारशील बनाएगा, लेकिन आज निर्णय लेने में असमंजस महसूस हो सकता है. यही देरी आपके कार्यों को प्रभावित कर सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी कार्य को पूरा करने के लिए धैर्य रखना जरूरी होगा. दोपहर में चंद्रमा मिथुन में आने से मानसिक सक्रियता, शिक्षा, योजना और यात्रा के अवसर बढ़ेंगे. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें. प्रेम संबंधों में समझदारी दिखाएं. धन के मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है. प्रेम जीवन में संवाद की कमी दूरी बढ़ा सकती है. स्वास्थ्य में थकान या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन योजना में बदलाव संभव है.

कर्क राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है. कार्यक्षेत्र में स्थिति को स्पष्ट रूप से देखें और किसी निवेश या आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें. आज आप भावनाओं के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार और दांपत्य जीवन में संवाद बढ़ाने की कोशिश करें. यात्रा में सावधानी बरतें. 

सिंह राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता और योजना से सम्मान बढ़ेगा. सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास देगा और आप धैर्य के साथ सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना हो सकती है. धन के मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. शिक्षा और पढ़ाई पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखें. प्रेम जीवन में अहंकार से बचना जरूरी होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है. यात्रा का योग बन सकता है.

कन्या राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत दिख रहे है. बुध का प्रभाव आपको हर निर्णय को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कभी-कभी देरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ काम आएगी. कार्यक्षेत्र में विश्लेषण क्षमता और सोच-विचार लाभकारी रहेगा. शिक्षा और अध्ययन के लिए समय अनुकूल है. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अधिक विश्लेषण रिश्तों में दूरी ला सकता है. परिवार और दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. यात्रा संभव है.

तुला राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपको संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा. सुबह कुछ भ्रम और असमंजस रह सकता है. चंद्रमा का दोपहर के बाद मिथुन में गोचर संवाद, योजना और शिक्षा में मदद करेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. धन के मामलों में सुधार होगा. शुक्र का प्रभाव संबंधों में सामंजस्य बनाए रखेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहें और संयम रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें. यात्रा योग सामान्य हैं. यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि कहीं घुमने का प्रोग्राम है तो आप आज के दिन जा सकते हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
मंगल का प्रभाव आपको गहराई से सोचकर निर्णय लेने की क्षमता देगा. आज लिया गया निर्णय भविष्य में सफलता का कारण बन सकता है. आज छिपी हुई सच्चाई को समझने की स्थिति रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी योजना सफल होगी. कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम से बचें. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा. परिवार और प्रेम संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. शिक्षा या शोध में विशेष लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यदि नियमित व्यायाम करें तो विशेष लाभकारी रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है. आज सकारात्मक सोच से कुछ चीजें वास्तविकता से भटक सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सावधानी जरूरी है. गुरु का प्रभाव सकारात्मक सोच देगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा. दोपहर बाद चंद्रमा का मिथुन में गोचर शिक्षा, योजना और संवाद में मदद करेगा. धन के मामलों में लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन स्थिरता की कमी हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा का योग बन सकता है. प्रेम और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना कर चलें नहीं तो तनाव पैदा हो सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज के दिन आप अपने प्रयासों के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे. शनि का प्रभाव आपको धैर्य और अनुशासन के साथ निर्णय लेने की प्रेरणा देगा.  कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आज व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखें. आर्थिक मामलों में संतुलन रखें. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है. शिक्षा में निरंतर प्रयास सफलता दिलाएगा. परिवार और प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखें.

कुंभ राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखें. विरोधियों से सतर्क रहें. परोपकार और समाज सेवा में अभिरूचि बढ़ेगी. राहु का प्रभाव आपको नए विचार देगा, लेकिन धैर्य की कमी उलझन पैदा कर सकती है. आर्थिक मामलों में सफलता की संभावना है. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा. धन के मामलों में सुधार होगा. प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. यात्रा के समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मीन राशि वालों के लिए 21 अप्रैल 2026 का दिन
आज के दिन मंगल और शनि का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखें.  धन के मामलों में सावधानी बरतें नहीं तो नुकसान हो सकता है. दोपहर बाद मिथुन में चंद्र का गोचर शिक्षा, यात्रा और संवाद में लाभ देगा. परिवार और प्रेम संबंधों में सहयोग बढ़ेगा. प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल रहेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है. तकनीकि पढ़ाई करने वालों के लिए आज का दिन उत्तम है. यदि सट्टे में पैसा लगना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक लगाएं नहीं तो नुकसान हो सकता है. शनि की कृपा दृष्टि जरूर प्राप्त करें. हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर शनि देव को तेल चढ़ाएं. आपको विशेष लाभ मिलेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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