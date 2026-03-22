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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 22 March 2026: मेष के जातक सोच-समझकर करें फैसला, सिंह वालों को होगा आर्थिक लाभ! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 March 2026: मेष के जातक सोच-समझकर करें फैसला, सिंह वालों को होगा आर्थिक लाभ! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 22 मार्च 2026: आज का राशिफल में हम सभी राशियों के दिन का हाल जानते हैं. इस कड़ी में भी हम जानेंगे कि आज कौन सी राशि के लिए अति शुभ दिन होगा व किन जातकों के लिए दिन अशुभ फलदायी हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 22 मार्च 2026: आज यानी 22 मार्च 2026, रविवार को चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है. सूर्य का इस समय गुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ लोगों के लिए अति शुभ हो सकता है तो वहीं कुछ जातकों के लिए अशुभ हो सकता है. आइए इस कड़ी में सभी 12 राशियों के जातकों का पूरा भविष्यफल' विस्तार से जानें.

22 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल सिद्ध हो सकता है. वर्तमान ग्रह-गोचर के अनुसार सूर्य का प्रभाव आपकी आंतरिक ऊर्जा और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, वहीं कुंभ स्थित मंगल व बुध आपको निर्णय लेने में साहस प्रदान कर रहे हैं. निश्चित रूप से समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों को अनेक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. सट्टा या जोखिम वाले निवेश की प्रवृत्ति बन सकती है, परंतु निर्णय सोच-समझकर लें. आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत रहेगी. दिन कुल मिलाकर प्रसन्नता देने वाला रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज व्यय आपकी आय पर भारी पड़ सकता है, जिसका संकेत चंद्रमा और अन्य ग्रहों के गोचर से स्पष्ट मिल रहा है. अनावश्यक खर्चों से बचना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा आर्थिक दबाव बन सकता है. पारिवारिक संबंधों में, विशेषकर छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. जीवनसाथी के साथ भी ग्रह-स्थिति कुछ तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए संयम रखें. स्वास्थ्य और निवेश दोनों के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहेगा. मिथुन राशि में गुरु का प्रभाव आपकी सोच को व्यावहारिक बनाए रखेगा, जबकि चंद्रमा की स्थिति दिन को सामान्य बनाए रखेगी. व्यापार में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. विद्यार्थियों को सहपाठियों से सहयोग मिलेगा. लंबी यात्रा की योजना स्थगित हो सकती है. संपत्ति से जुड़े निर्णय फिलहाल टालना उचित रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. मीन राशि में स्थित सूर्य और शनि आपके कर्मक्षेत्र में स्थिरता ला रहे हैं. आपको प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिल सकता है जिससे कार्यों में प्रगति होगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार संभव है, जबकि माता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के माध्यम से संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन संतुलित और सुखद रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज भाग्य का सहयोग मिलने से आप अपेक्षा से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं. केतु का आपकी राशि में होना आपको आंतरिक रूप से थोड़ा अस्थिर कर सकता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी आवश्यक है, अन्यथा अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक चिंता हल्की बनी रह सकती है.

कन्या राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन सावधानी और सजगता की मांग करता है. ग्रह-गोचर संकेत दे रहे हैं कि वाहन चलाते समय या कार्य करते समय लापरवाही से बचें. निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा, अन्यथा छोटी-छोटी बातों से तनाव बढ़ सकता है. किसी अप्रिय समाचार से मन खिन्न हो सकता है. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

तुला राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन दांपत्य जीवन और साझेदारी के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. मेष में स्थित शुक्र आपके संबंधों में आकर्षण और मधुरता बढ़ा रहा है. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को नए साझेदारों के साथ उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. यह समय धन संचय के लिए अनुकूल है, लेकिन जोखिमपूर्ण निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खान-पान पर ध्यान देना आवश्यक है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज शिक्षा और कार्यक्षेत्र दोनों में सफलता के संकेत हैं. कुंभ में स्थित मंगल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ा रहा है, जिससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साहपूर्ण रहेगा. सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय के विस्तार के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं. खिलाड़ियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा.

धनु राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन ज्ञान और उपलब्धियों के लिए अनुकूल है. गुरु का प्रभाव आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को सुदृढ़ बना रहा है. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापार में उन्नति हेतु यात्रा संभव है. खिलाड़ियों को सम्मान प्राप्त होने के योग हैं. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

मकर राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज आप अपने तनाव और समस्याओं से राहत महसूस कर सकते हैं. मीन में स्थित शनि आपके धैर्य और संतुलन को मजबूत कर रहा है. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में भागीदारी हो सकती है. वाहन खरीदने या माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं. धन संचय के लिए समय अनुकूल है.

कुंभ राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज आपको थकान और आलस्य का अनुभव हो सकता है, लेकिन कुंभ में स्थित मंगल और बुध आपको भीतर से मजबूत बनाए रखेंगे. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी. आर्थिक लाभ कड़ी मेहनत के बाद ही प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. संतान पक्ष से संतोषजनक समाचार मिल सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे.

मीन राशि वालों के लिए 22 मार्च 2026 का दिन
आज आप उत्साह और साहस के साथ नए कार्यों में हाथ डाल सकते हैं. मीन राशि में सूर्य और शनि का प्रभाव आपको गंभीरता और जिम्मेदारी दोनों प्रदान कर रहा है. छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टालना उचित रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी विषय पर मतभेद हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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