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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 23 April 2026: भाई-बहनों का साथ पाएंगे वृषभ के जातक, कर्क राशि के लोगों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 April 2026: भाई-बहनों का साथ पाएंगे वृषभ के जातक, कर्क राशि के लोगों का बढ़ेगा खर्च! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 23 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में हम 12 राशियों के जातकों के दिन का हाल विस्तार से जानेंगे. आइए इस कड़ी में सभी राशिवालों के दिन का हाल विस्तार से जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 23 अप्रैल 2026: आज के दिन ग्रहों का गोचर जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता और संतुलन लेकर आ रहा है. सूर्य मेष राशि में स्थित होकर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहा है. बुध का गोचर आपके विचारों में स्पष्टता, निर्णय क्षमता और संवाद कौशल को मजबूत रखेगा. वहीं शुक्र वृष राशि में रहकर सुख-सुविधाओं, प्रेम और संबंधों में स्थिरता ला रहा है. चंद्रमा का प्रभाव मन में हलचल अवश्य पैदा कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन सही निर्णय, परिश्रम और प्राथमिकता तय करने के लिए अनुकूल रहेगा. आइए यहां जानें 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार के लिए 12 राशियों का दिन का भविष्यफल क्या है'.

मेष राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
सूर्य का आपकी राशि में गोचर आपको जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा. आज आप अपने कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसमें काफी हद तक सफल भी रहेंगे. बुध का मीन राशि में गोचर होने से आपके निर्णय स्पष्ट रहेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी प्राप्त होगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी खानपान का ध्यान रखें. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

वृष राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने समय का संतुलित उपयोग करने में सफल रहेंगे और यही आपको स्थिरता देगा. कार्य क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करेंगे, जिससे लाभ होगा. शुक्र का आपकी राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और स्थिरता बढ़ा रहा है. आज का दिन मेहनत और धैर्य का है. आप अपने कार्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन प्राप्ति के लिए प्रयास जारी रखने होंगे. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. धन की स्थिति में सुधार रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और स्नेह बना रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अभ्यास से सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है. 

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मिथुन राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपका मन कई दिशाओं में भटक सकता है, जिससे समय का सही उपयोग नहीं हो पाएगा. कार्य क्षेत्र में काम अधूरे रह सकते हैं यदि आप प्राथमिकता तय नहीं करते. धन के मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि बिना योजना के खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में बातचीत के लिए समय निकालना जरूरी होगा, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक थकान महसूस हो सकती है. यात्रा का कार्यक्रम अचानक बन सकता है. बुध का मीन राशि में गोचर आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.

कर्क राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन को अधिक समय देना चाहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में थोड़ा संतुलन बिगड़ सकता है. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को भावुक बना सकता है, जिससे आप कुछ मामलों में अधिक संवेदनशील हो सकते हैं. समय का सही विभाजन करना आपके लिए आवश्यक होगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य के मामले में आराम की आवश्यकता महसूस होगी. घर से जुड़ा कोई कार्य आपका समय ले सकता है. खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. यात्रा करते समय सावधानी बरतें. हो सके तो चंद्र मंत्र का जप करें-  ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः. 

सिंह राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने समय को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे और यही आपके लिए लाभकारी रहेगा. सूर्य का अनुकूल प्रभाव आपको नेतृत्व क्षमता और आत्मबल प्रदान करेगा. आज आप अपने कार्यों को लेकर पूरी तरह समर्पित रहेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. निवेश के लिए समय अनुकूल है और भविष्य में लाभ के संकेत हैं. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. कार्य क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देंगे, जिससे सफलता मिलेगी. धन के मामलों में लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा, लेकिन समय की कमी के कारण हल्की दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक व्यस्तता से थकान हो सकती है. यात्रा से लाभ मिल सकता है. घर में मेहमान आ सकते हैं. 

कन्या राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप समय का सूक्ष्म प्रबंधन करेंगे और हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की कोशिश करेंगे. बुध का मीन राशि में गोचर आपके कार्यों में गति लाएगा और आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. आपकी व्यवस्थित कार्यशैली आपको दूसरों से आगे रखेगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में लाभ के योग हैं. नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम जीवन में अधिक व्यस्तता के कारण भावनात्मक दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक सोच से तनाव हो सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी. प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम बना हुआ है.

तुला राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप समय और प्राथमिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों की अपेक्षाएं आपका समय प्रभावित कर सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम में उलझने से अपने कार्य प्रभावित हो सकते हैं. शुक्र का अनुकूल प्रभाव आपके संबंधों को मजबूत करेगा. आज आप धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. परिवार और बच्चों से सुख मिलेगा. प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. धन के मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा का योग बन सकता है, जो मानसिक ताजगी देगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने समय को बहुत सोच-समझकर उपयोग करेंगे और गहराई से काम करेंगे, लेकिन बीच-बीच में रुकावटें आ सकती हैं. आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा. कार्य क्षेत्र में आपकी एकाग्रता आपको सफलता दिलाएगी. धन के मामलों में लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में गहराई और समझ बढ़ेगी. शिक्षा या अनुसंधान से जुड़े कार्यों में विशेष प्रगति हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य में हल्की परेशानी संभव है.

धनु राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए अवसरों से भरा हो सकता है. बुध के प्रभाव से आपके निर्णय सही साबित होंगे. यदि आप समय को लेकर थोड़ा लापरवाह रहे तो महत्वपूर्ण कार्य टल सकते हैं. कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहना जरूरी होगा. विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. व्यापार में नए साझेदार मिलने के योग हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें. धन के मामलों में लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा का योग बन सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने समय का अनुशासित उपयोग करेंगे और प्राथमिकता के अनुसार कार्य करेंगे. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ सिखा रहा है. आज आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी. छिपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें. कार्य क्षेत्र में आपकी योजना सफल होगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण थोड़ी दूरी आ सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास लाभ देगा. आर्थिक मामलों में उधार लेने से बचें. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए ध्यान रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. 

कुंभ राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपने समय को नए विचारों में लगाना चाहेंगे, जिससे कुछ पुराने कार्य अधूरे रह सकते हैं. कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. धन के मामलों में स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और मित्रों के साथ अच्छा समय बितेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छोटी यात्रा आज के दिन लाभकारी रहेगा. बेवजह किसी से विवाद न करें. 

मीन राशि वालों के लिए 23 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सुख और संतोष लेकर आएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और माता का स्नेह प्राप्त होगा. संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. आप घरेलू वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं. खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जीवन में सुख-सुविधाएं भी बढ़ेंगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान भटक सकता है. यदि घर खरीदने का विचार बना रहे हैं तो उसके लिए सही समय है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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