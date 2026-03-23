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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 23 March 2026: ऊर्जा से भरे रहेंगे मेष के जातक, धैर्य के साथ आगे बढ़ें मिथुन राशि के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026: ऊर्जा से भरे रहेंगे मेष के जातक, धैर्य के साथ आगे बढ़ें मिथुन राशि के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 23 मार्च 2026: आज का राशिफल में हम सभी राशियों के दिन का हाल विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि कौन सी राशि के लिए शुभ दिन होगा व किन जातकों के लिए दिन शुभ फलदायी नहीं होगा.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 23 मार्च 2026: आज यानी 23 मार्च 2026, सोमवार को चंद्रमा का वृषभ राशि में संचरण हो रहा है. सूर्य का इस समय गुरु की मीन राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ लोगों के लिए सामान्य तो कुछ के लिए अति शुभ हो सकता है. आइए इस कड़ी में 12 राशियों के जातकों का भविष्यफल' विस्तार से जानें.

23 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज ग्रहों का गोचर आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने निर्णयों को लेकर स्पष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार दिखाई देंगे. चंद्रमा के प्रभाव से आपका ध्यान आर्थिक मामलों की ओर अधिक केंद्रित हो सकता है. व्यापारियों को नए सौदों में लाभ की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, फिर भी थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम करें.

वृषभ राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ाएगा. आप अपने विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी मिल सकती है. व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जिन्हें समझदारी से अपनाना लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करना बेहतर रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आत्मविश्लेषण और योजनाओं पर विचार करने का है. चंद्रमा का वृष में गोचर आपको थोड़ा धीमा और गंभीर बना सकता है, जिससे आप अपने कार्यों को अधिक सोच-समझकर करेंगे. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मिल सकता है. व्यापार में जल्दबाजी से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. परिवार में सामान्य वातावरण रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मन में हल्की चिंता रह सकती है. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से अनुकूल रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और वरिष्ठों का साथ मिलेगा, जिससे आपके कार्य समय पर पूरे होंगे. व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण सतर्क रहें.

सिंह राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा. आपकी मेहनत और लगन वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में समझदारी बनाए रखना जरूरी है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें.

कन्या राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है. व्यापार में विस्तार के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज आपको सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. व्यापार में जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है. प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज संबंधों और साझेदारी के मामलों में सुधार के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

धनु राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का है. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज आपके भीतर कुछ नया करने की प्रवृत्ति जागृत होगी. आप अपने कार्यक्षेत्र में आप अपने विचारों को अलग तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे. व्यापार में नई योजना शुरू करने का अवसर मिल सकता है. उस योजना में लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज घर और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. व्यापार में किसी पुराने कार्य को पूरा करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 23 मार्च 2026 का दिन
आज संचार और संपर्क आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा. व्यापार में नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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