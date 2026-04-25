Aaj Ka Rashifal 25 April 2026: मित्रों का साथ पाएंगे कर्क के जातक, सिंह वालों के लिए धन लाभ के संकेत! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 25 अप्रैल 2026: इस समय सूर्य मेष राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में तथा केतु सिंह में स्थित हैं. इन ग्रहों की स्थिति के कारण जीवन में संघर्ष के साथ-साथ समाधान के अवसर भी बन रहे हैं. विशेष रूप से सूर्य की स्थिति आत्मबल दे रही है, जबकि शनि और मंगल धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. आइए जानें 25 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार के लिए 12 राशियों का दिन का भविष्यफल क्या बताता है'.

मेष राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपके सामने कुछ ऐसे कार्य आ सकते हैं जिनमें बार-बार बाधा आने से मन विचलित हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर धीरे-धीरे समाधान स्पष्ट होने लगेगा. सूर्य के आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास बना रहेगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे. कार्य क्षेत्र में किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा. धन के मामलों में रुकावट के बाद लाभ मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. स्वास्थ्य में सर्दी-जुकाम जैसी हल्की-फूल्की परेशानी महसूस हो सकती है.

वृष राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

शुक्र के आपकी राशि में होने से आज आपको मानसिक संतुलन और स्थिरता मिलेगी. आप शांत स्वभाव से किसी कठिन परिस्थिति का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. कार्य क्षेत्र में आपका धैर्य आपको आगे बढ़ाएगा. धन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. कहीं-घुमने-फिरने का यदि कोई प्रोग्राम हो तो वह आज के दिन ठीक रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

गुरु आपकी राशि में होने से ज्ञान और समझ बढ़ेगी, लेकिन आज एक साथ कई समस्याओं को सुलझाने की कोशिश आपको उलझा सकती है. कार्य क्षेत्र में एक समय में एक कार्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा. धन के मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक थकान रह सकती है. पढ़ाई-लिखाई के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. खेल-कूद में ज्यादा समय न गवाएं.

कर्क राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

मीन राशि में स्थित मंगल और शनि का प्रभाव आपके मन को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. आज आप किसी संघर्ष का सामना कर सकते हैं, लेकिन परिवार का सहयोग आपको समाधान की ओर ले जाएगा. मित्रमंडली का साथ मिलेगा. कार्य क्षेत्र में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी होगा. यदि कुछ विशेष परेशानी महसूस हो तो आप डॉक्टर से इलाज कराएं. थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशान कर सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

केतु आपकी राशि में होने से आत्मविश्लेषण बढ़ेगा और आप भीतर से मजबूत बनने का प्रयास करेंगे. आज आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास से करेंगे. कार्य क्षेत्र में आपका नेतृत्व प्रभावशाली रहेगा. धन के मामलों में लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में अहंकार से बचना जरूरी होगा. हो सकता है कि आज के दिन आप अपने गुरुजी से गुरुवाणी सुनेंगे जिससे आपको आगे का मार्गदर्शन मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बाहर से बने हुए पदार्थों का सेवन ना करें.

कन्या राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

बुध के मीन राशि में होने से आज निर्णय लेने में थोड़ी असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी विश्लेषण क्षमता आपको सही दिशा देगी. कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम जीवन में अधिक सोच-विचार से दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य के मामले में तनाव रह सकता है. कुल मिलाकर आज का दिन मिला-जुला रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

राहु का कुंभ में होना आपके लिए नए विचार और अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन निर्णय लेने में भ्रम भी पैदा कर सकता है. आज आप संघर्ष से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियों में निर्णय लेना जरूरी होगा. धन के मामलों में संतुलन बनाए रखें. प्रेम जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

मंगल का मीन राशि में होना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है, जिससे आप किसी भी समस्या का गहराई से समाधान निकाल पाएंगे. कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की संभव है. धन के मामलों में लाभ के संकेत दिख रहे हैं. प्रेम जीवन में विश्वास मजबूत होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जहां तक यात्राओं से लाभ प्राप्ति का संबंध है वह इस दिन नहीं दिख रहा है. परिवार कल्याण के लिए ग्रह चाल विशेष अच्छा नहीं है. बच्चों का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अनुकूल है.

धनु राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

गुरु का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, लेकिन आज आपको हर निर्णय सोच-समझकर लेना होगा. कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहना जरूरी होगा. धन के मामलों में लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन स्थिरता बनाए रखना जरूरी होगा. जिन लोगों की शादी नही हुई है उनके लिए आज के दिन शादी का प्रस्ताव आ सकता है. पुराने मित्रों से आज के दिन बात हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

शनि का मीन राशि में होना आपको धैर्य और अनुशासन सिखा रहा है. आज आप हर समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी आ सकती है. स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पढ़ाई-लिखाई के लिए आज का दिन उत्तम बना हुआ है. यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आज का समय अच्छा रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

राहु आपकी राशि में होने से नए विचार और प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी. आज आप किसी समस्या का नया समाधान निकालने में सफल रहेंगे. कार्य क्षेत्र में आपके विचारों की सराहना होगी. आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे प्रभावित होंगे. घर में कोई नया मेहमान आ सकता है. आज के दिन यात्रा लाभकारी रेगी. धन के मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 25 अप्रैल 2026 का दिन

मीन राशि में मंगल, बुध और शनि का प्रभाव आपके जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकता है, जिससे कभी-कभी असमंजस की स्थिति बन सकती है. आज निर्णय लेने में देरी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना जरूरी होगा. धन के मामलों में सावधानी रखें. घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा. बहुत दिनों से बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे. प्रेम जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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