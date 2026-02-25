Aaj Ka Rashifal 25 February 2026: धनु वालों की बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, प्रेम संबंध में सावधानी बरतें मीन के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 25 फरवरी 2026: 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार को यानी आज चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहा है और बीच रात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा. वहीं ग्रहों के राजा सूर्य का कुंभ राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए तो शुभ हो सकता है लेकिन कुछ जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें 25 फरवरी 2026, बुधवार यानी आज का दैनिक राशिफल जानें.

25 फरवरी 2026 का राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए सामान्य सुख उन्नतिकारक रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. विरोधी लोग आपकी कमियां निकालेंगे, अतः अपने बुद्धि-विवेक से कार्य करें, किसी के बहकावे में न आयें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अधिकांशतः अच्छा रहेगा. सगे संबंधियों इष्ट मित्रों के साथ मिल-जुल कर कार्य करने से लाभ होगा. आज के दिन छोटी-छोटी यात्राएं हो सकती है. संपत्ति संबंधी, क्रय-विक्रय के कार्यों में विशेष सावधानी रखें अन्यथा परेशानी हो सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लगेगा तथा अन्य कार्यों में अधिक व्यस्तता बढ़ेगी. किसी दूर धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बनेंगे.

वृष राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए ग्रह गोचर के अनुसार विशेष उन्नति एवं लाभ फल प्रदायक नहीं रहेगा. आज चंद्रमा आपकी ही राशि वृष में उच्च स्थिति में गोचर कर रहा है, जिससे मनोबल तो बढ़ेगा पर भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी बना रहेगा. कुंभ राशि में स्थित सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं. सूर्य कार्यक्षेत्र में अधिकार भाव बढ़ाएगा, मंगल संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, बुध निर्णय क्षमता देगा, शुक्र प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ाएगा, परंतु राहु अचानक उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता ला सकता है. कार्यक्षेत्र, आजीविका, व्यवसाय आदि में संघर्ष बढ़ सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अधिक नकारात्मक रह सकता है पति-पत्नी के बीच घरेलू मसलों को लेकर तनाव बढ़ सकता है. धार्मिक कृत्यों में पहले से अधिक अभिरुचि बढ़ेगी. विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अधिक ध्यान लगेगा.

मिथुन राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन कल की अपेक्षा अधिक सकारात्मक रहेगा. वृष राशि में स्थित चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है जिससे व्यय वृद्धि और मानसिक चिंतन बढ़ सकता है. शिक्षा, विवाह, भाग्य और प्रेम संबंधों में अवसर बनेंगे. उच्च शिक्षा व बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन कुछ कठिनाई भरा रहेगा. खान-पान की वस्तुओं पर संयम रखें. मित्रों की ओर से किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर नाराजगी रहेगी. विद्यार्थियों का अध्ययन में कम तथा अन्य कार्यों में ध्यान अधिक लगेगा. प्रेम प्रसंग में परस्पर मतभेद उभर सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव सक्रिय है. वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के मध्य तनाव रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज के दिन आप घरेलू समस्याओं से अधिक उलझे रहेंगे. आज वृष राशि में स्थित चंद्रमा आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है जिससे लाभ, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित विषय प्रमुख रहेंगे. इष्ट मित्रों की ओर से यथा संभव सुख, सहयोग प्राप्त होगा. कुंभ राशि में स्थित सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं. सूर्य अचानक परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकता है, मंगल गुप्त तनाव तथा मानसिक दबाव बढ़ा सकता है, बुध गुप्त योजनाएं बनाने की प्रेरणा देगा, शुक्र गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ाएगा, पर राहु अष्टम में भ्रम और अनिश्चितता उत्पन्न कर सकता है. कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आदि होने की संभावना रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अधिकांशतः अच्छा रहेगा, परंतु अष्टम भाव की सक्रियता के कारण रक्तचाप और मानसिक तनाव से बचें. किसी नवीन कार्य का श्रीगणेश कर सकते हैं. किसी भी अनावश्यक प्रकार के तर्क-वितर्क से बचें.

सिंह राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए अधिक सकारात्मक रहेगा. वृष राशि में स्थित चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है जिससे कार्यक्षेत्र में सक्रियता और व्यस्तता बढ़ेगी. कुंभ राशि में स्थित सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं. सूर्य दांपत्य और साझेदारी में अहं की स्थिति ला सकता है, मंगल विवाद की संभावना बढ़ा सकता है, बुध संवाद के माध्यम से समाधान देगा, शुक्र आकर्षण और प्रेम बढ़ाएगा, पर राहु भ्रम एवं गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है. आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को संघर्ष के बाद लाभ के संकेत प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक रहेगा. दान, धर्म आदि में मन लगेगा क्योंकि नवम भाव पर शुभ दृष्टि सक्रिय है. आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करने में सावधानी रखें. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर वार्ता होगी. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, पर केतु आपकी ही राशि में स्थित होकर आत्ममंथन की स्थिति देगा. वैवाहिक जीवन में नोकझोंक चलती रहेगी. विरोधी वर्ग गुप्त रूप से परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, अतः सावधानी रखें.

कन्या राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए अधिकांशतः लाभ एवं उन्नतिदायक रहेगा. वृष राशि में स्थित चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है जिससे भाग्य का सहयोग मिलेगा. कार्य क्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी. करियर विस्तार, आर्थिक सुधार और कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा. घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे. सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों की ओर से सहयोगात्मक व्यवहार बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. विरोधी पक्ष आपसे मित्रता करने का प्रयास कर सकता है. पति-पत्नी के बीच हल्के मतभेद हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होगा. पारिवारिक दायित्व निभाने पड़ेंगे. संगीत, नृत्य आदि के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी.

तुला राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए मिश्रित किंतु संभावनापूर्ण रहेगा. कुंभ राशि में स्थित सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं. पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता का कारक होता है. यहां सूर्य-मंगल की युति ऊर्जा और महत्वाकांक्षा बढ़ा रही है, परंतु राहु के कारण मानसिक अस्थिरता और निर्णयों में जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी बन सकती है. बुध यहां बुद्धि को तीक्ष्ण बना रहा है, परंतु अति-विश्लेषण से बचें. चंद्रमा वृष राशि में अष्टम भाव में स्थित होकर मानसिक उतार-चढ़ाव दे सकता है. अचानक खर्च या गोपनीय विषयों से जुड़ी चिंताएं उभर सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, गुप्त रोग या हार्मोनल असंतुलन की संभावना रहेगी. प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा परंतु अहं टकराव से बचें. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी. संतान पक्ष से कुछ चिंता संभव. निवेश सोच-समझकर करें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए गहराई और परिवर्तन से भरा रहेगा. कुंभ राशि में स्थित पंचग्रह आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहे हैं. यह भाव घर, माता, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा होता है. सूर्य यहां पारिवारिक दायित्व बढ़ाएगा, मंगल घरेलू विवाद की स्थिति बना सकता है, राहु मानसिक अस्थिरता दे सकता है. चंद्रमा वृष में सप्तम भाव में स्थित होकर दांपत्य और साझेदारी को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी की भावनाओं को समझना आवश्यक होगा. गुरु मिथुन से अष्टम भाव में बैठकर अचानक धन लाभ या गुप्त सहयोग दे सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य में मोटापा, शुगर या पाचन संबंधी कष्ट संभव. शनि मीन से पंचम भाव में संतान और शिक्षा के मामलों में गंभीरता ला रहा है. संपत्ति क्रय-विक्रय में सफलता संभव, परंतु दस्तावेज ध्यान से देखें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी पर शंका से बचें. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

धनु राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए प्रयास और परिश्रम प्रधान रहेगा. कुंभ स्थित सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके तृतीय भाव में स्थित होकर साहस, संचार और यात्राओं को सक्रिय कर रहे हैं. यह स्थिति नए संपर्क और मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, तकनीकी क्षेत्र में लाभ दे सकती है. चंद्रमा वृष से षष्ठ भाव में रहकर स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत देता है. शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, परंतु आप बुद्धि से विजय पाएंगे. गुरु मिथुन से सप्तम भाव में दांपत्य और साझेदारी में विस्तार देगा. विवाह योग्य जातकों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं. शनि मीन से चतुर्थ भाव में घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी. धन आगमन होगा परंतु खर्च भी बढ़ेगा. लंबी यात्रा होने की संभावना बन रही है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

मकर राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा. कुंभ स्थित ग्रह आपके द्वितीय भाव को सक्रिय कर रहे हैं. सूर्य यहां प्रतिष्ठा, मंगल धन अर्जन का साहस, बुध वित्तीय योजना, शुक्र सुख-सुविधा और राहु अचानक धन लाभ या हानि का संकेत दे सकता है. चंद्रमा वृष से पंचम भाव में रहकर बुद्धि और निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करेगा. शेयर या सट्टा में सावधानी रखें. गुरु मिथुन से षष्ठ भाव में नौकरी में सुधार और प्रतियोगिता में सफलता के योग बनेंगे. शनि मीन से तृतीय भाव में परिश्रम से सफलता मिलेगी. वाणी संयमित रखें. हो सकता है कि परिवार में धन को लेकर चर्चा हो. प्रेम में आकर्षण रहेगा. स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन अत्यंत प्रभावशाली रहेगा क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपकी ही राशि में स्थित हैं. यह स्थिति व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ा रही है. परंतु राहु और मंगल की युति आवेगपूर्ण निर्णय करा सकती है. चंद्रमा वृष से चतुर्थ भाव में मानसिक अस्थिरता दे सकता है. घर परिवार के मामलों में संतुलन रखें. गुरु मिथुन से पंचम भाव में शिक्षा, संतान और प्रेम में विस्तार. शनि मीन से द्वितीय भाव में धन संचय धीरे-धीरे होगा. करियर में नई शुरुआत संभव है. स्वास्थ्य में रक्तचाप या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है.

मीन राशि वालों के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति का संकेत दे रहा है. शनि आपकी ही राशि में स्थित होकर जीवन को गंभीर दिशा दे रहा है. कुंभ स्थित पंचग्रह द्वादश भाव में रहकर विदेश, खर्च, ध्यान और एकांत को सक्रिय कर रहे हैं. चंद्रमा वृष से तृतीय भाव में साहस देगा. छोटी यात्राएं संभव है. गुरु मिथुन से चतुर्थ भाव में गृह सुख और वाहन योग बना रहा है. माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. धन आएगा पर व्यय भी समान रहेगा. प्रेम संबंधों में सावधानी रखें. धार्मिक यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

