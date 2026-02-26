Aaj Ka Rashifal 26 February 2026: मेष वालों का बढ़ेगा संघर्ष, शत्रुओं से सावधान रहें वृश्चिक के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 26 February 2026: मेष वालों का बढ़ेगा संघर्ष, शत्रुओं से सावधान रहें वृश्चिक के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 26 फरवरी 2026: आज राशिफल की इस कड़ी में हम 12 राशियों का पूरा हाल जानेंगे. हम विस्तार से जानेंगे कि आज यानी गुरुवार, 26 फरवरी 2026 का दिन किन जातकों के लिए अच्छा और किनके लिए सामान्य रहने वाला है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:30 AM IST
Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 26 फरवरी 2026: 26 फरवरी 2026, दिन गुरुवार को यानी आज मिथुन राशि में चंद्रमा का संचरण हो रहा है और सूर्यदेव कुंभ राशि में हैं. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है तो वहीं कुछ जातकों को छोड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें 26 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल जानें.

26 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए पहले से ज्यादा अधिक संघर्षयुक्त रहेगा. वर्तमान में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु एकादश भाव में कुंभ राशि में स्थित होकर लाभ, मित्र मंडली और आकांक्षाओं को सक्रिय कर रहे हैं, परंतु राहु-मंगल की युति कभी-कभी लाभ में विलंब और मानसिक असंतोष दे सकती है. कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी लाभ व उन्नति के आसार कम रहेंगे. लंबे समय से रूके हुए कुछ कार्य बन सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन कुछ कष्टकारक रहने की संभावना है, चंद्र तृतीय भाव मिथुन में होने से थकावट और मानसिक चंचलता बढ़ेगी. सगे-संबंधियों व इष्ट मित्रों के साथ घरेलु समस्याओं को लेकर कुछ मतभेद आदि हो सकते हैं. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी पर्यटक स्थल की सैर पर जाने के योग बनेंगे. भौतिक सुख संसाधनों की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा.

वृष राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सामान्य सुख एवं उन्नतिदायक रहेगा. कुंभ राशि में दशम भाव स्थित सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-राहु कार्यक्षेत्र को अत्यधिक सक्रिय बना रहे हैं. आजीविका के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी. विरोधियों से सावधान रहें. किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे. अपनी सोच से आप अपनी स्थिति में सुधार सकते हैं. जब तक कार्य पूर्ण न हो जाय तब तक दूसरों से अधिक चर्चा न करें. अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है. स्वास्थ्य संबंधी विषेश परेशानी आदि होने की संभावना कम रहेगी. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन पहले की अपेक्षा अधिक लाभदायक रहेगा. पूर्व से रूका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना रहेगी. परिवार में नवीन उपलब्धियों के योग बनेंगे. संपत्ति संबंधी कार्यों में प्रयासरत रहने पर भी सफलता प्राप्त होने की संभावना कम रहेगी. विद्यार्थी वर्ग को रचनात्मक अध्ययन से लाभ होगा. प्रेम-प्रसंगादि के क्षेत्र में द्विविधाएं बनी रहेंगी. पति-पत्नी के बीच कौटुम्बिक समस्याओं को लेकर आपसी मतभेद इत्यादि बढ़ सकते हैं.

मिथुन राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज आपकी किसी आर्थिक मसले पर बातचीत हो सकती है. चंद्रमा आज आपके लग्न में स्थित होकर मानसिक सक्रियता बढ़ा रहा है, वहीं गुरु पूरे मास लग्न में स्थित होकर बुद्धि और निर्णय क्षमता को बल दे रहे हैं. निजी मामलों में दूसरों का अधिक हस्तक्षेप आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा. अधिक महत्व के कार्यों में अपने बुद्धि विवेक से अंतिम निर्णय लें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बहुत सकारात्मक नहीं रहेगा, चंद्रमा की स्थिति से मानसिक अस्थिरता हो सकती है. आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें. घरेलु उपयोग की वस्तुओं पर खर्च अधिक बढ़ सकता है. सहोदर भाई-बहनों के साथ सुख सहयोगात्मक व्यवहार कम रहेगा. भूमि, मकान, वाहन आदि संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए आज का दिन सामान्य लाभप्रदायक रहेगा. माता-पिता के साथ आपसी मतभेद उभर सकते हैं. समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे. विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के प्रति अभिरूचि बढ़ेगी. प्रेम प्रसंग आदि में संदेहात्मक स्थिति से बचें. पति-पत्नी के बीच नई आषा उमंग की किरण जागेगी.

कर्क राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
ग्रह गोचर के अनुसार आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल युक्त रहेगा. अष्टम भाव कुंभ में स्थित सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-राहु अचानक उतार-चढ़ाव और गोपनीय चिंताओं को बढ़ा सकते हैं. व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आज का दिन पहले की अपेक्षा अधिक अनुकूल रहेगी, किंतु जोखिम से बचें. अधिक भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की संभावना कम रहेगी, परंतु शनि नवम मीन में मानसिक बोझ दे सकते हैं. आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से लाभ होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर वार्ता हो सकती है. माता-पिता की ओर से सुख संबंधों में वृद्धि होगी. सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता बढ़ेगी. विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी. प्रेम संबंधों में द्विविधाएं रहेगी. पति-पत्नी के मध्य मतभेद रहेंगे.

सिंह राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सामान्य लाभ एवं उन्नतिदायक रहेगा. सप्तम भाव कुंभ में सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-राहु की स्थिति दांपत्य और साझेदारी को अत्यधिक सक्रिय कर रही है. संयमित व्यवहार रखें. कार्यक्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है. विरोधी जन आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन संभवतः ठीक रहेगा. कुटुंब में धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध कार्य करने से लाभ होगा. नवीन भूमि, संपत्ति, वाहन, मकान, आदि के क्रय-विक्रय के लिए समय-स्थिति शुभ रहेगी. माता-पिता की ओर से उनके स्वास्थ्य आदि के संबंध में मन में कुछ चिंता रहेगी. सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन में मन कम लगेगा. प्रेम प्रसंग आदि के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी. पति-पत्नी के मध्य एक दूसरे के प्रति सुख-सहयोग बना रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए पहले की अपेक्षा अधिक सकारात्मक रहने की संभावना रहेगी. षष्ठ भाव कुंभ में सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-राहु की स्थिति कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी परंतु शत्रुओं पर विजय का संकेत भी देगी. कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से स्थिति में सुधार होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अधिकांशतः ठीक रहेगा, किंतु पेट संबंधी हल्की समस्या हो सकती है. परिवार में घरेलु मसलों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. भूमि, वाहन, मकान आदि संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए यह समय विशेष सकारात्मक नहीं है. विद्यार्थी पढ़ाई में अतिरिक्त ध्यान दें. प्रेम प्रसंग में वाद-विवाद से बचें. पति-पत्नी के मध्य सामान्य तालमेल बना रहेगा. धार्मिक कृत्यों के प्रति अभिरूचि बढ़ेगी.

तुला राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव युक्त रहने की अधिक संभावना है. बुद्धि, संतान, प्रेम और सृजनात्मक कार्य अत्यधिक सक्रिय रहेंगे, किंतु कभी-कभी राहु-मंगल का प्रभाव कभी-कभी निर्णय में भ्रम और आवेग भी उत्पन्न कर सकता है. कार्यक्षेत्र में विषेश लाभ एवं उन्नति के योग नहीं हैं. अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें. शत्रु पक्ष आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है, विशेषकर शनि षष्ठ भाव मीन से प्रतिस्पर्धा की स्थिति को गंभीर बना रहे हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्यतः ठीक रहेगा, किंतु मानसिक तनाव से बचें. सगे-संबंधियों व इष्ट मित्रों से मतभेद उभर सकते हैं. विदेश से कोई सूचना आदि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु नवम भाव मिथुन में भाग्य और दूरस्थ संपर्कों को सक्रिय कर रहे हैं. आर्थिक मामलों में अधिक जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. विद्यार्थी वर्ग के लिए पंचम भाव सक्रिय होने से अध्ययन में एकाग्रता बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा, अतिरिक्त परिश्रम करने से लाभ होगा. प्रेम संबंध आदि में तनाव बढ़ सकता है. पति-पत्नी के मध्य पारिवारिक मामलों को लेकर बहस होगी. संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए पहले की अपेक्षा अधिक लाभ एवं उन्नतिप्रदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन ठीक रहेगा, परंतु मानसिक अस्थिरता से बचें. अधिक तर्क-वितर्क वाली स्थिति से बचें. अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल करने की कोशिश करें. आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये योजनाबद्ध रीति से कार्य करें, भविष्य में लाभ होगा. खान-पान की वस्तुओं से परहेज रखें. संपत्ति संबंधी कार्यों में पूंजी निवेश आदि सोच-समझकर करें. जहां तक हो सके इस संबंध में किसी बहकावे आदि में आकर त्वरित निर्णय न लें. परिवार में बुजुर्गों की देख-रेख का कार्य बढ़ सकता है. सामाजिक कार्यों के द्वारा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अध्ययन के क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रहेगी. प्रेम प्रसंग आदि में सावधानी रखें, केतु दशम सिंह में स्थित होकर अहं टकराव दे सकता है. जीवनसाथी के साथ अच्छा बर्ताव करें. धार्मिक कार्यों में अभिरूचि कम होगी, मन स्थिर नहीं रहेगा. शत्रुपक्ष की ओर से सावधानी रखें.

धनु राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
ग्रह गोचर के अनुसार आज का दिन आपके लिए साधारण लाभ एवं उन्नतिदायक रहेगा. तृतीय भाव कुंभ में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु की स्थिति साहस, संचार और पराक्रम को बढ़ा रही है. आज के दिन पहले से कुछ अधिक सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में मिलजुल कर कार्य करने से लाभ होने की संभावना रहेगी. अधिक भावुकता से कार्य न करें. जब तक कार्य पूर्ण न हो जाय तब तक किसी को न बताएं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा कष्टकारक रहेगा, क्योंकि शनि चतुर्थ मीन में मानसिक बोझ बढ़ा सकते हैं. सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्रों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार कम रहेगा. आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ और उन्नति होने की संभावना रहेगी. गुरु सप्तम मिथुन में होकर साझेदारी से लाभ दे सकते हैं. संपत्ति से संबंधित कार्यों के सिलसिले में भाग-दौड़ करनी पड़ेगी. सफलता की संभावना कम रहेगी. माता-पिता की ओर से सहयोग कम मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा का ध्यान रखें. विद्यार्थी वर्ग के लिए समय संघर्शयुक्त रहेगा. प्रेम-प्रसंग में मतभेद रहेंगे.

मकर राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए अधिकांशतः शुभ एवं उन्नतिदायक रहेगा. द्वितीय भाव कुंभ में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु की स्थिति धन, वाणी और पारिवारिक मामलों को सक्रिय कर रही है. कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने से लाभ प्राप्त होगा. अपनी सोच को सकारात्मक रखें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किंतु खान-पान पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्णय लेना शुभ रहेगा. गुरु षष्ठ भाव मिथुन में होकर प्रतिस्पर्धा में विजय दे सकते हैं. परिवार में धार्मिक व मांगलिक कार्य सिद्ध होने के योग बनेंगे. सहोदर भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. भूमि, भवन, वाहन के क्रय-विक्रय के लिए समय सामान्य उन्नति कारक रहेगा. माता-पिता से सामान्य मतभेद संभव. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में ध्यान देना होगा. प्रेम संबंधों में तालमेल रहेगा. पति-पत्नी के मध्य शुभ तालमेल बना रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन पहले की अपेक्षा अधिक सकारात्मक रहेगा. लग्न में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु की युति आपको ऊर्जावान और प्रभावशाली बनाएगी. कार्यक्षेत्र में बाधाएं कम होंगी. पूर्व प्रतीक्षित कार्य सिद्ध होंगे. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, विशेषकर पेट और रक्त संबंधी समस्याओं से बचें. पारिवारिक सदस्यों के साथ यात्रा के योग बनेंगे. आत्म विष्वास बनाए रखें. संपत्ति संबंधी कार्यों में धैर्य रखें. लंबे समय से प्रयासरत रहने से सफलता मिलेगी. सामाजिक गतिविधियां तेज होंगी. विद्यार्थी वर्ग को सोच-समझकर कैरियर निर्णय लेना चाहिए. प्रेम में द्विविधा. जीवनसाथी के साथ खटपट संभव.

मीन राशि वालों के लिए 26 फरवरी 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलयुक्त रहेगा. द्वादश भाव कुंभ में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु की स्थिति खर्च बढ़ा सकती है. लग्न में शनि स्थित होकर आपको गंभीर और जिम्मेदार बनाएंगे, किंतु मानसिक दबाव भी देंगे. कार्यक्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बावजूद लाभ-उन्नति के योग बने रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. योजनाओं में लाभ की संभावना प्रबल होगी. कुटुंब में धार्मिक, मांगलिक कार्योत्सव के योग बनेंगे. भौतिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ सकता है. नवीन वाहन, भूमि, मकान के क्रय के लिए दिन षुभ रहेगा. माता-पिता से मतभेद संभव. सामाजिक मान-प्रतिश्ठा के प्रति सचेत रहें. विद्यार्थियों को अध्ययन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए. प्रेम में भावुकता से बचें. पति-पत्नी के मध्य सुख-सहयोग में वृद्धि होगी.

