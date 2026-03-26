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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 26 March 2026: मिथुन के जातकों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, धनु वालों के जीवन में बढ़ेगा रोमांस! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 26 March 2026: मिथुन के जातकों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, धनु वालों के जीवन में बढ़ेगा रोमांस! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 26 मार्च 2026: आज का राशिफल में हम सभी 12 राशियों के आज के दिन का हाल जानते हैं. इस कड़ी में भी हम विस्तार से जानेंगे कि आज कौन सी राशि के लिए दिन शुभ और अशुभ होने वाला है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 26 मार्च 2026: आज यानी 26 मार्च 2026, गुरुवार को भी चंद्रमा का मिथुन राशि में पूरा दिन संचरण होगा. सूर्य का फिलहाल गुरु की राशि मीन में संचरण जारी है. आज का दिन कुछ जातकों के लिए सामान्य फलदायी तो कुछ जातकों के लिए कई मामलों में दिन शुभ हो सकता है. आइए इस कड़ी में 12 राशियों के जातकों का पूरा भविष्यफल' विस्तार से जानें.

26 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन
आज शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है. चंद्रमा मिथुन में होने से आपके संवाद कौशल में भी निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. व्यापार में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिनमें से कुछ लाभकारी साबित होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक है, वे पढ़ाई में नई ऊर्जा महसूस करेंगे. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर हो सकती है, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में आकर्षण और निकटता दोनों बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपको कुछ हद तक आत्ममंथन की ओर ले जा सकता है. शुक्र का मेष में प्रवेश आपके लिए खर्च और निजी जीवन से जुड़े विषयों को सक्रिय कर सकता है. कार्यक्षेत्र में आप पर्दे के पीछे रहकर योजनाएं बनाने का प्रयास करेंगे. व्यापार में कोई निर्णय तुरंत लेने के बजाय उसे समझना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना होगा. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचना आवश्यक है. परिवार में सामान्य वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक पहलू प्रमुख रह सकते हैं. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम जरूरी होगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन  
आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है. चंद्रमा आपकी ही राशि में और गुरु का भी प्रभाव होने से आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता दोनों मजबूत रहेंगे. शुक्र का मेष में प्रवेश आपके लिए लाभ और मित्रों के क्षेत्र को सक्रिय करेगा. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं. व्यापार में संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन  
आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा. शुक्र का मेष में प्रवेश आपके कर्मभाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. चंद्रमा मिथुन में होने से आप योजनाओं को मन में रखकर आगे बढ़ सकते हैं. व्यापार में नई दिशा में सोचने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार संभव है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन  
आज का दिन आपके लिए विस्तार और नए अनुभवों का संकेत दे सकता है. शुक्र का मेष में गोचर भाग्य से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगा. कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बन सकती हैं. यदि आप व्यापार से जुड़े है तो आपको नेटवर्किग से लाभ की संभावना बन सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय प्रेरणादायक है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन 
आज कुछ मामलों में सावधानी से आगे बढ़ना आवश्यक होगा. शुक्र का मेष में प्रवेश आर्थिक और गोपनीय विषयों को प्रभावित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच-समझकर लें. व्यापार में जोखिम से बचना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतर अभ्यास करना होगा. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन 
आज संबंधों और साझेदारी के मामलों में गति आ सकती है. शुक्र का मेष में गोचर आपके दांपत्य और सहयोग के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ मिलकर काम करने से लाभ होगा. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन  
आज का दिन कामकाज की दृष्टि से सक्रिय रह सकता है. शुक्र का मेष में प्रवेश दैनिक कार्यों और दिनचर्या को प्रभावित करेगा. कार्यक्षेत्र में आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करना होगा. व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखनी होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या सही रखना आवश्यक होगा.

धनु राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन 
आज का दिन उत्साह और रचनात्मकता से भरा हो सकता है. शुक्र का मेष में गोचर आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को सराहना मिल सकती है. व्यापार में नई योजना शुरू करने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन  
आज घर और परिवार से जुड़े विषयों पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है. शुक्र का मेष में गोचर पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. व्यापार में किसी पुराने कार्य को पूरा करने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन 
आज का दिन संपर्क और संवाद के लिए अनुकूल रह सकता है. शुक्र का मेष में गोचर आपके संचार कौशल को बेहतर बना सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है. व्यापार में नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में रुचि बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन 
आज आर्थिक और व्यावहारिक विषयों पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है. शुक्र का मेष में प्रवेश आपके धनभाव को प्रभावित कर रहा है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा. व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतर प्रयास करना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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