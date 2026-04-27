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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 27 April 2026: लेन-देन में सावधानी बरतें मेष राशि के जातक, तुला वालों के लिए धनहानि की संभावना! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 April 2026: लेन-देन में सावधानी बरतें मेष राशि के जातक, तुला वालों के लिए धनहानि की संभावना! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 27 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के पूरे दिन का हाल जानेंगे. किसके लिए दिन शुभ होगा और किसके लिए अशुभ ये भी हम विस्तार से जानेंगे.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 27 अप्रैल 2026: इस समय सूर्य मेष राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में तथा केतु सिंह में स्थित हैं. यह ग्रह स्थिति जीवन में एक ओर अवसर दे रही है तो दूसरी ओर मानसिक अस्थिरता, भ्रम और अचानक परिस्थितियों के बदलाव के संकेत भी दे रही है. विशेष रूप से मीन राशि में स्थित ग्रह धैर्य और सावधानी की आवश्यकता दर्शा रहे हैं, जबकि सूर्य और गुरु आत्मबल एवं अवसर प्रदान कर रहे हैं. आइए  जानें 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार के लिए 12 राशियों का पूरे दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा.

मेष राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
आज नौकरी में कार्यभार अधिक रहेगा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. सूर्य के आपकी ही राशि में होने से आत्मबल तो बना रहेगा, लेकिन मीन राशि के ग्रह जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं. लेन-देन में सावधानी रखें और किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन जोखिम उठाना नुकसान दे सकता है. स्वास्थ्य अचानक प्रभावित हो सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. व्यर्थ दौड़धूप अधिक होगी और काम में मन कम लगेगा. विवाद से बचना जरूरी है, अन्यथा स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है.

वृष राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
शुक्र आपकी राशि में होकर आपको लाभ और स्थिरता प्रदान कर रहा है. व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा और कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है. प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, लेकिन आपके प्रयास सफल रहेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं और नौकरी में आपके कार्य की प्रशंसा होगी. धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन शेयर मार्केट या म्युचुअल फंड में पैसा लगाते समय सावधान रहें नहीं तो नुकसान हो सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक संतोष बना रहेगा. आपको अपने बच्चों से शुभ परिणाम मिल सकता है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
गुरु आपकी राशि में होकर आपको आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है. दूर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक सिद्ध हो सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल है. शत्रु पक्ष सक्रिय रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें. स्वास्थ्य के कारण कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. दूर यात्रा की योजना बन सकती है. व्यापार और नौकरी में लाभ के संकेत हैं. यात्रा के लिए आज का दिन सकारात्मक बना हुआ है. 

कर्क राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
मीन राशि में स्थित मंगल और शनि आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय बना रहे हैं. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी और निवेश शुभ परिणाम दे सकता है. नौकरी में अधिकार बढ़ने के योग हैं. ग्रह गोचर के हिसाब से आज के दिन कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आज के दिन जोखिम और जमानत के कार्यों से दूर रहें. लेन-देन में सावधानी रखें. अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है और रोजगार से जुड़े प्रयास सफल होंगे. पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की संभावना बनी हुई है. अतः परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लें.

सिंह राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
केतु आपकी राशि में स्थित होकर आत्मविश्लेषण बढ़ा रहा है, जिससे मानसिक तनाव और अस्थिरता रह सकती है. बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें. विवाद को बढ़ावा न दें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है. व्यापार सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यकुशलता में कमी महसूस हो सकती है. अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है और कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है. कुसंगति से दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा. यात्रा की दृष्टि से आज का दिन मंगलमय रहेगा. संतान पक्ष से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

कन्या राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
बुध के मीन राशि में होने से आपको निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन आपकी सूझबूझ आपको सफलता दिलाएगी. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे. लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और कोई बड़ा कार्य करने का मन बनेगा. भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार मनोनुकूल चलेगा. निवेश शुभ रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें. घर के छोटे सदस्यों को लेकर चिंता बनी रह सकती है. बच्चों का व्यवहार जिद्दी या अनुशासनहीन हो सकता है. प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा है.

तुला राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
राहु का कुंभ में होना आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है. सुख के साधन जुटेंगे और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. नई योजना बन सकती है और कार्यप्रणाली में सुधार होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और व्यवसाय लाभदायक रहेगा. निवेश शुभ रहेगा और नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. हालांकि धनहानि की संभावना भी है, इसलिए सावधानी आवश्यक है. थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
मंगल का मीन राशि में होना आपको गहराई से सोचने और आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने की ओर प्रेरित कर रहा है. तंत्र-मंत्र या गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे. लाभ के अवसर मिलेंगे और वैवाहिक प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है. स्वास्थ्य में कुछ परेशानी संभव है और अज्ञात भय व चिंता बनी रह सकती है.

धनु राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
गुरु का प्रभाव आपको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन दिनभर भागदौड़ अधिक रहेगी. व्यवसाय सामान्य रूप से चलता रहेगा और आय का स्रोत बना रहेगा. लाभ के लिए प्रयास करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खान-पान में सावधानी रखें तथा नियमित योगाभ्यास करते रहें. विवाद से क्लेश हो सकता है, इसलिए संयम रखें. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. आज का दिन शिक्षा के लिए अनुकूल बना हुआ है. परिवार के बड़े बुजुर्गो के साथ मतभेद हो सकता है. प्रेमिका के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और स्थिरता प्रदान कर रहा है. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपमान की स्थिति बने. व्यापार अनुकूल रहेगा और निवेश सोच-समझकर करना लाभकारी होगा. नौकरी में शांति बनी रहेगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
राहु आपकी राशि में स्थित होकर नए अवसरों के द्वार खोल रहा है. भूमि और भवन संबंधी योजनाएं बन सकती हैं और बड़े सौदे लाभ दे सकते हैं. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. मन में आशंका और कुशंका रह सकती है. कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपका उत्साह बना रहेगा. नौकरी में अधिकार मिलने के योग हैं और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

मीन राशि वालों के लिए 27 अप्रैल 2026 का दिन
मीन राशि में मंगल, बुध और शनि का प्रभाव आपके जीवन में उतार-चढ़ाव ला रहा है. यदि कहीं जाने का प्रोगाम बना रहे हैं तो यात्रा मनोरंजक रहेगी और स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी और किसी विद्वान व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. आज के दिन हो सकता है कि मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिले. आज आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन विवेक का प्रयोग करना जरूरी होगा. समस्याएं धीरे-धीरे कम होंगी. स्वास्थ्य में शारीरिक कष्ट संभव है और मन में अज्ञात भय बना रह सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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