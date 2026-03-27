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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 27 March 2026: सिंह वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, सोच-समझकर निर्णय लें धनु के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 March 2026: सिंह वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, सोच-समझकर निर्णय लें धनु के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 27 मार्च 2026: आज का राशिफल में हम सभी 12 राशियों के आज के दिन का हाल जानते हैं. इस कड़ी में भी हम विस्तार से जानेंगे कि आज कौन सी राशि के लिए दिन शुभ और अशुभ होने वाला है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 27 मार्च 2026: आज यानी 27 मार्च 2026, शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में हो रहा है. ग्रहों के राजा सूर्य का फिलहाल गुरु की राशि मीन में संचरण जारी है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य फलदायी तो कुछ के लिए काफी हद तक दिन शुभ हो सकता है. आइए इस कड़ी में 12 राशियों के जातकों का भविष्यफल' विस्तार से जानें.

27 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
आज चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर के कारण आप परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव के चलते थोड़ी अस्थिरता रह सकती है. कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं, जिनके अनुसार खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा. कुंभ में स्थित मंगल-बुध आपको तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में लाभ के छोटे-छोटे अवसर मिल सकते हैं. निजी जीवन में किसी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी.

वृषभ राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
आज कर्क राशि का चंद्रमा आपको आराम और मानसिक शांति की ओर झुकाएगा. आप अपने आराम और स्थिरता को प्राथमिकता देंगे. कामकाज में गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन मीन में स्थित सूर्य-शनि के प्रभाव से परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. धन के मामले में कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है. परिवार के साथ सुकून भरा समय बिताने का अवसर मिलेगा. मन में संतोष की भावना बनी रहेगी.

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मिथुन राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
मिथुन राशि में स्थित गुरु और कर्क का चंद्रमा आपके भीतर नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आप अलग तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी पहचान बनेगी. कुंभ में स्थित ग्रह आपकी सोच को तेज बनाएंगे. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा. किसी मित्र से उपयोगी जानकारी मिल सकती है. दिन गतिशील रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे भावनाएं और निर्णय दोनों प्रभावित होंगे. आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता लानी होगी क्योंकि मन में दुविधा बनी रह सकती है. कार्यक्षेत्र में मीन में स्थित सूर्य-शनि किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन दिला सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. परिवार के साथ बातचीत करने से मन हल्का होगा.

सिंह राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
केतु आपकी राशि में स्थित है और कर्क का चंद्रमा आपको भीतर से गंभीर बना सकता है. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक गंभीर दिखाई देंगे. काम में अनुशासन बढ़ेगा और आप समय पर कार्य पूरे करने की कोशिश करेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. सामाजिक रूप से आपकी सक्रियता बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

कन्या राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
आज कर्क का चंद्रमा आपको बारीकियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. छोटी-छोटी गलतियों से बचना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत स्पष्ट रूप से नजर आएगी. कुंभ में स्थित मंगल-बुध कार्य में व्यस्तता बढ़ा सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है. परिवार में किसी मुद्दे पर आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी. दिन संतुलित रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
मेष में स्थित शुक्र आपके संबंधों को सक्रिय कर रहा है और कर्क का चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से जुड़ने की प्रेरणा देगा. आज आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे. किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का प्रयास सफल हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
आज कर्क राशि का चंद्रमा आपके लिए नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय बना रहा है. आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. कुंभ में स्थित मंगल आपकी एकाग्रता और ऊर्जा को बढ़ा रहा है. आर्थिक रूप से दिन ठीक रहेगा, लेकिन जोखिम से बचना जरूरी है. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
मिथुन में स्थित गुरु और कर्क का चंद्रमा आपको नई दिशा की ओर प्रेरित कर रहे हैं. आज का दिन आपको नए अवसरों की ओर आकर्षित कर सकता है. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. यात्रा के योग बन सकते हैं. मन में उत्साह रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
मीन में स्थित शनि और सूर्य आपको धैर्य बनाए रखने की सीख दे रहे हैं. आज आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा. काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक है.

कुंभ राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव आपको अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की प्रेरणा दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन बेहतर रहेगा. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. नई योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है.

मीन राशि वालों के लिए 27 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि में सूर्य और शनि का गोचर आपको भीतर से गंभीर और चिंतनशील बना रहा है. आज आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार होगा. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. किसी करीबी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. दिन शांत और विचारशील रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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