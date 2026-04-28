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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 28 April 2026: मेष राशि के लोगों के लिए उन्नति के संकेत, मकर वालों को व्यापार में होगा लाभ! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 April 2026: मेष राशि के लोगों के लिए उन्नति के संकेत, मकर वालों को व्यापार में होगा लाभ! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 28 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के पूरे दिन का हाल हम जान पाते है. इसी तरह आज का राशिफल पूरे दिन के हाल के बारे में क्या बताता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 28 अप्रैल 2026: इस समय सूर्य मेष राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में तथा केतु सिंह में स्थित हैं. यह ग्रह स्थिति एक ओर प्रगति और अवसर प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर धैर्य और संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता दर्शा रही है. विशेष रूप से मीन राशि में स्थित ग्रह निर्णयों में गहराई और सावधानी की मांग कर रहे हैं, जबकि शुक्र और गुरु सकारात्मक परिणामों के योग बना रहे हैं. आइए  जानें 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार के लिए 12 राशियों का पूरे दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा.

मेष राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए उन्नति और सफलता के संकेत लेकर आया है. सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी. वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और संबंधों में मधुरता आएगी. प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी. कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मंगलमय है.

वृष राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
शुक्र आपकी राशि में होकर भाग्य को मजबूत बना रहा है, जिससे आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. धर्म-कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक संतोष प्राप्त होगा. नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है. जो काम अभी तक लटका हुआ है उसको पूरा होने की संभावना बनी हुई है. आपके बच्चों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी मांगलिक कार्य का आयोजन संभव है. स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. यदि आप कहीं रमणिक जगह पर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
गुरु आपकी राशि में रहकर अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन आज का दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. अपका झुकाव पढ़ाई-लिखाई के तरफ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. आर्थिक लाभ के योग तो बनेंगे, परंतु कुछ कार्यों में बाधाएं भी आ सकती हैं. सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पैर में दैर हो सकता है. विश्राम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. किसी भी वाद-विवाद से अपने आप को अलग रखें नहीं तो बेवजह परेशानी हो सकती है.

कर्क राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपनी रचनात्मक क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे और इससे आपको प्रशंसा भी मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेगी. आप अपने शक्ति का भरपूर उपयोग कर पायेंगे. यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है. शेयर बाजार में पैसा न लगाएं नहीं तो नुकसान हो सकता है. आज के दिन सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और किसी संस्था से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. योजनाओं को गति मिलेगी और आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी. घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है. दोस्तों संग समय बिताने का अवसर मिलेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
केतु का प्रभाव आत्ममंथन की स्थिति बना रहा है, जिससे कभी-कभी मन अस्थिर हो सकता है. करियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपको संभाले रखेगा. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और धन लाभ की संभावना है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा. घर से दूर जाने का अवसर मिल सकता है. किसी अनजान व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ सकती है.

कन्या राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
बुध के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे. व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन रुके हुए कार्य पूरे होने से संतोष मिलेगा. कला जगत से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए आज का दिन विशेष लाभकारी रहेगा. भविष्य के लिए नए अवसर तैयार होंगे. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभकारी सिद्ध होंगे. राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से सपंर्क बनने के योग बनेंगे.

तुला राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
राहु का प्रभाव आपको चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है. आज का दिन थोड़ा धैर्य मांगता है. कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर करें. यदि अभी वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए टाल दें. नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ गलतफहमी से बचना जरूरी होगा. कार्य अवधि की दृष्टि से देखें तो ग्रहों की ठीक बनी हुई है. जितना परिश्रम करेंगे उतना फल अवश्य मिलेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा और साहस प्रदान कर रहा है, जिससे आपका पराक्रम रंग लाएगा. व्यवसाय में सफलता के योग हैं और कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी. वस्तुएं संभालकर रखें. कोई राजकीय बाधा हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

धनु राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
गुरु का प्रभाव सकारात्मक है, लेकिन आज आपको जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना चाहिए. जुआ, सट्टा या लॉटरी जैसे कार्यों से बचना बेहतर होगा. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. व्यापार में वृद्धि से संतुष्टि रहेगी. नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद हो सकता है. प्रेम और व्यापार दोनों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. समझदारी से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे.

मकर राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
शनि का प्रभाव आपको स्थिरता और अनुशासन प्रदान कर रहा है. आज कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और व्यापार में लाभ मिलेगा. नवीन वस्त्राभूषण पर व्यय होगा. अचानक लाभ के योग हैं. पारिवारिक सहयोग मिलेगा. उत्साह से काम कर पाएंगे. किसी की बातों में न आएं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. प्रबंधन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर पुनर्विचार करने का समय है.

कुंभ राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
राहु आपकी राशि में होकर नए अनुभव और बदलाव का संकेत दे रहा है. आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. सुख के साधनों पर व्यय सोच-समझकर करें. यात्रा के योग बन रहे हैं. विरोधियों से सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. नौकरी में उच्चाधिकारी की नाराजी झेलनी पड़ सकती है. परिवार में मनमुटाव हो सकता है. शारीरिक कष्ट भी संभव है. 

मीन राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 का दिन
मीन राशि में ग्रहों की स्थिति आपके लिए अवसर और भ्रम दोनों बना रही है. आज आय में वृद्धि के योग हैं और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन निर्णय लेते समय लचीलापन बनाए रखें. किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे. किसी अपरिचित की बातों में न आएं. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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