Aaj Ka Rashifal 28 February 2026: वृषभ वालों के लिए बनेंगे उन्नति के योग, बड़े निर्णय लेने से बचें कर्क के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 28 फरवरी 2026: आज का दिन यानी 28 फरवरी 2026, शनिवार को कर्क राशि में चंद्रमा का संचरण पूरा दिन रात हो रहा है और सूर्य कुंभ राशि में गोचररत हैं. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ होने वाला है. वहीं कुछ जातकों का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. आइए जानें 28 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल जानें.

28 फरवरी 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन ग्रह गोचर के अनुसार विशेष सुख एवं उन्नतिकारक नहीं रहेगा. हड्डियां, पेट एवं आंखों से संबंधित बीमारियों के प्रति सावधानी रखें. आर्थिक मामलों में नीतिगत रूप से निर्णय लेने पड़ सकते हैं. कार्य क्षेत्र में परिश्रम के बावजूद भी उस अनुपात में फल प्राप्त नहीं होगा. प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अधिक परिश्रम करने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में संलग्न व्यक्तियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे परस्पर सुख-सहयोग बना रहे. पति-पत्नी के मध्य अधिकांशतः सुख-सहयोग बना रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर वार्ता होगी.

वृषभ राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन पहले की अपेक्षा अधिक सकारात्मक रहेगा. सगे संबंधियों, इष्ट-मित्रों का कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी आदि होने की संभावना कम रहेगी. स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर रखने के लिए योग, व्यायाम आदि में अभिरुचि रखें. आर्थिक क्षेत्रों में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. आज के दिन व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के व्यापार में लाभ, उन्नति के योग बनेंगे. प्रेम प्रसंगों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. पति-पत्नी के बीच मतभेद उभर सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण रखें. लड़ाई-झगड़े से बचें.

मिथुन राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन सकारात्मक रहेगा. इष्ट-मित्रों की ओर से संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा. पहले से रुके हुए कुछ कार्य बनने की संभावना रहेगी. समाज में मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन के लेन-देन में आवश्यक सावधानी बरतें. प्रेम संबंध में अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करें. पति-पत्नी के बीच सुख-सहयोग में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अवश्य बरतें, खाने-पीने की वस्तुओं से परहेज करें. अत्यधिक क्रोध से बचें.

कर्क राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन ग्रह गोचर के अनुसार संघर्षयुक्त रहेगा. बनते-बनते कार्यों में व्यवधान आएगा. किसी के बहकावे में न आएं. अपने बुद्धि-विवेक से कार्य करें. स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रहेंगे. पेट व हड्डियों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं. धन-संपत्ति के मामले में कोई बड़ा निर्णय न लें. अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना है. आज के दिन व्यवसाय क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा. प्रेम संबंधों में संदेहास्पद स्थिति से बचें. परस्पर विश्वास की भावना को बनाए रखें. किसी धार्मिक जगह पर जाने का विचार बन सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन उन्नतिकारक रहेगा. किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे. धार्मिक क्रिया-कलापों में अभिरुचि बढ़ सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा कष्टकारक हो सकता है. अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूंजी-निवेश के संबंध में अंतिम निर्णय लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने को कार्यों में व्यस्त रखें. आज के दिन जीवनसाथी के साथ किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं. प्रेम संबंध में एक-दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. सरस्वती जी की पूजा जरूर करें.

कन्या राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए ग्रह गोचर के अनुसार विशेष फलदायक नहीं रहेगा. अतः कोई भी कार्य सोच-समझकर करें. जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम नुकसान पहुंचा सकता है. आज किसी जगह पर जाने का योग बनेगा. अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताना ठीक रहेगा. आर्थिक मामलों में अपनी जमा-पूंजी का सही तरह से उपयोग करें. आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ अधिक तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी. व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को व्यापार में लाभ के संकेत कम ही प्राप्त हो रहे हैं. पति-पत्नी के बीच आपस में घरेलू मसलों को लेकर वाद-विवाद हो सकता है. अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लें. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज आप बहुत खुश नजर आएंगे. जो काम अभी तक नहीं हो पाया है वह काम आज होने की संभावना है. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उच्च पद-प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे. विरोधी आपकी उन्नति से जलेंगे. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के प्रति सावधानी रखें. संतुलित भोजन एवं संतुलित दिनचर्या का पालन करें. नवीन संपत्ति के क्रय के लिए आज आप प्रयासरत रहेंगे. हो सकता है कि आपको आज सफलता मिल जाए. प्रेम संबंध में अधिक उत्तेजना में आकर बड़ा निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. संयम रखें. पति-पत्नी के मध्य परस्पर तालमेल में वृद्धि होगी. पारिवारिक सदस्यों से सहयोग प्राप्त होगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज के दिन आपका काम आपके अनुकूल होता दिख रहा है. परोपकार के कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य के संबंध में चिंताएं बढ़ सकती हैं. सिर दर्द, बदन दर्द, रक्त से संबंधित बीमारियों के प्रति सावधानी रखें. कार्य क्षेत्र की दृष्टि से व्यापार, जीविका में अतिरिक्त लाभ पाने के योग दिख रहे हैं. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. आप अपनी कमजोरियों का जिक्र किसी से न करें. प्रेम संबंध में संदेहास्पद स्थिति से बचें. परस्पर एक-दूसरे के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करें. आज हो सकता है कि पारिवारिक मामलों में मतभेद उभरें. अपनी सोच को सकारात्मक रखें. परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें. किसी पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलयुक्त रहेगा. आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा. वाहन खरीदने की योजना बनेगी. पैतृक संपत्ति के संबंध में पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत हो सकती है. आजीविका के क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति कार्यक्षेत्र के प्रति अधिक सतर्क रहें. व्यापार करने वाले लोगों के व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी. जमा-पूंजी के धन में वृद्धि होगी. धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. प्रेम संबंध में परस्पर एक-दूसरे के मध्य सुख-सहयोग बना रहेगा. भावनात्मक लगाव में वृद्धि होगी.

मकर राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज के दिन ग्रह-गोचर के अनुसार सामान्य लाभ एवं उन्नतिकारक रहेगा. अपनी आवश्यकताओं को अधिक न बढ़ने दें. आज के दिन धन की आय तो बनी रहेगी, परंतु व्यय भी उसी अनुपात में होगा. कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी. अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी. अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें. समाज में मान-प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें. गुप्त शत्रु आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य के संबंध में चिंता बढ़ सकती है. शारीरिक आराम पर ध्यान दें. प्रेम संबंध में पीछे से चले आ रहे मतभेद कम होंगे. अत्यधिक भावुकता से बचें.

कुंभ राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

कार्यक्षेत्र में आज नई जिम्मेदारियां एवं चुनौतियां मिल सकती हैं. प्रेम जीवन संतुलित और मधुर रहेगा. धन संबंधी मामलों में संयम बनाए रखें. आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. पूर्व से रुका हुआ धन प्राप्त होगा. नवीन संपत्ति, वाहन इत्यादि खरीदने के योग बन सकते हैं. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में प्रयास सफल रहेंगे. दांपत्य जीवन में पति-पत्नी में परस्पर सुख-सहयोग रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें. यात्रा लाभकारी और सुखद होगी. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. संतान की गतिविधियों में उत्साह रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन

आज करियर में आपकी समझदारी और मेहनत का प्रतिफल मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. प्रेम जीवन मधुर और रोमांचक रहेगा. धन संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है. व्यवसाय और प्रतियोगी परीक्षा में प्रयास सफल रहेंगे. यात्रा लाभकारी और सुखद होगी. वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के मध्य पारिवारिक मामलों को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं. परिवार और समाज में सहयोग बनाए रखें. क्रय-विक्रय के समय विशेष सावधानी बरतें. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

