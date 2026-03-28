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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 28 March 2026: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे सिंह के जातक, दोस्तों का साथ पाएंगे कुंभ के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 March 2026: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे सिंह के जातक, दोस्तों का साथ पाएंगे कुंभ के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 28 मार्च 2026: आज का राशिफल में सभी 12 राशियों के हाल को जानते हैं. इस कड़ी में भी हम विस्तार से जानेंगे कि आज कौन सी राशि के लिए दिन शुभ व किस राशि के लिए दिन अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 28 मार्च 2026: आज यानी 28 मार्च 2026, शनिवार को चंद्रमा का पूरा दिन रात कर्क राशि में संचरण हो रहा है. ग्रहों के राजा सूर्य का अभी गुरु की राशि मीन में संचरण जारी है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए सामान्य तो तो कुछ के लिए काफी हद तक शुभ फलदायी हो सकता है. आइए इस कड़ी में जानें कि आज 12 राशियों के जातकों का भविष्यफल' कैसा रहेगा.

28 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
आज कर्क राशि में स्थित चंद्रमा और कुंभ में मंगल-बुध का प्रभाव आपके अंदर काम करने की ऊर्जा तो भरपूर बनाए रखेगा, लेकिन उतावलापन नुकसान पहुंचा सकता है. कार्यक्षेत्र में जल्दी निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है, जहां गलती की संभावना भी रहेगी. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु जोखिम उठाने से बचें. घर में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें.

वृष राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
कर्क का चंद्रमा आपको आराम और स्थिरता की ओर ले जाएगा, लेकिन कुंभ के ग्रह आलस्य बढ़ा सकते हैं. आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा लेकिन कामों की गति धीमी पड़ सकती है. मीन में स्थित सूर्य-शनि के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, फिर भी अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. परिवार में सुख रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
मिथुन में गुरु का प्रभाव और कर्क का चंद्रमा आपको नई योजनाओं के प्रति उत्साहित करेगा. आज आप नई योजनाओं को लेकर सक्रिय रहेंगे, लेकिन ध्यान भटकने से काम अधूरा रह सकता है. कुंभ में स्थित मंगल-बुध आपको नए अवसर देंगे, पर निर्णय सोच-समझकर लें. आर्थिक रूप से सुधार होगा, पर छोटी गलतियां नुकसान करा सकती हैं. मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
चंद्रमा आपकी राशि में होने से भावनाएं अधिक सक्रिय रहेंगी. आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा क्योंकि मन में असमंजस बना रह सकता है. मीन में स्थित सूर्य-शनि कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ा सकते हैं, जिसके परिणाम थोड़े देर से मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
केतु आपकी राशि में स्थित है और कर्क का चंद्रमा आपको भीतर से संवेदनशील बना सकता है. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, पर दूसरों की राय को नजरअंदाज करना नुकसान दे सकता है. धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
कर्क का चंद्रमा आपको अपनी योजनाओं पर टिके रहने की प्रेरणा देगा, जबकि कुंभ में मंगल-बुध कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ा सकते हैं. आज आपको अपनी योजना पर टिके रहना होगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है. छोटी-छोटी बाधाओं को धैर्य से संभालना होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन उधार देने से बचें. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है.

तुला राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
मेष में स्थित शुक्र और कर्क का चंद्रमा आपके रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं. आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. रिश्तों में सुधार के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी गलतफहमी से तनाव भी हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, फिर भी खुद पर निर्भर रहना बेहतर होगा. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. मानसिक उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
कर्क राशि का चंद्रमा आपकी एकाग्रता बढ़ा रहा है, जबकि कुंभ में स्थित मंगल आपको सक्रिय बनाएगा. आज आप किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन अति सोच परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, पर विरोधियों से सावधान रहें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
मिथुन में गुरु और कर्क का चंद्रमा आपको अवसरों की ओर आकर्षित कर रहे हैं. आज का दिन अवसरों से भरा रहेगा, लेकिन सही चुनाव करना चुनौती होगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश नुकसान दे सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
मीन में स्थित शनि और सूर्य आपको धैर्य बनाए रखने की सीख दे रहे हैं. आज आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि काम में रुकावट आ सकती है. लगातार प्रयास से स्थिति सुधरेगी. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

कुंभ राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव आपको नए विचार देगा, लेकिन उन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आज आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. आर्थिक रूप से दिन ठीक रहेगा. मित्रों से सहयोग मिलेगा लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 28 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि में सूर्य और शनि का गोचर आपको थोड़ा धीमा और विचारशील बना सकता है. आज का दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है, काम में मन कम लगेगा और टालमटोल बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है. परिवार में सहयोग मिलेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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