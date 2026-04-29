Aaj Ka Rashifal 29 April 2026: मिथुन राशि के लोगों की बढ़ेगी भागदौड़, कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें कर्क के जातक! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 29 अप्रैल 2026: आज के दिन सूर्य मेष राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मीन राशि में (अस्त होने की अवस्था में), गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में तथा केतु सिंह में स्थित हैं. बुध के अस्त होने के कारण निर्णयों में भ्रम या संचार में कमी आ सकती है, जबकि शुक्र और गुरु शुभ परिणाम देने में सहायक रहेंगे. आइए जानें 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार के लिए 12 राशियों का पूरे दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा.

मेष राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. सूर्य के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. हालांकि, बुध के अस्त होने से किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचना चाहिए. वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग न करें. मेहनत अधिक करनी होगी. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं और परिवार का सहयोग आपको मानसिक संतुलन देगा.

वृष राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

शुक्र आपकी राशि में रहकर आपको सुख-सुविधाओं और भाग्य का साथ दे रहा है. आज आप अपने कार्यों को शांति और धैर्य से पूरा करेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कोई नया अवसर मिल सकता है. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. व्यवसाय-व्यापार मनोनुकूल चलेगा. आय बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

गुरु आपकी राशि में होकर नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है. आज का दिन आपके लिए प्रगति का संकेत दे रहा है, लेकिन बुध के प्रभाव से संवाद में सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. भागदौड़ अधिक रहेगी. संतान या शिक्षा से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. लाभ में कमी रह सकती है.

कर्क राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का रहेगा. मीन राशि में स्थित ग्रह आपके मन को भावुक बना सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से काम लें. मेहनत का फल मिलेगा. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग आपके लिए संबल बनेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

केतु का प्रभाव आत्मविश्लेषण की ओर प्रेरित कर रहा है. आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे. करियर में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन मित्रों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. शत्रु और ईष्र्यालु व्यक्तियों से सावधानी बनाकर रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है. थोड़ा सा लापरवाही स्वास्थ्य खराब कर सकता है.

कन्या राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

बुध आपकी राशि का स्वामी होकर अस्त की स्थिति में है, इसलिए आज आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. कार्यों में देरी या भ्रम की स्थिति बन सकती है. हालांकि, आपकी मेहनत अंततः सफलता दिलाएगी. जोखिम उठाने का साहस न करें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा. यात्रा टालना बेहतर रहेगा. प्रेम-प्रसंग के लिए समय उत्तम है. किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें.

तुला राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

राहु का प्रभाव आपको नए अनुभवों की ओर ले जा सकता है. आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी. फालतू खर्च होगा. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. पुरानी संगी-साथियों से मुलाकात होगी. जोखिम उठाने से बचें. भाइयों का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा और आत्मबल प्रदान कर रहा है. आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. मान-सम्मान मिलेगा. आर्थिक लाभ के योग हैं. उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी. नौकरी में कार्यभार रहेगा. कारोबार से लाभ होगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आत्मसम्मान बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्की-फुल्की परेशानी हो सकती है.

धनु राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

गुरु का प्रभाव आपके लिए शुभ है, जिससे आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए. आज के दिन भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड में पैसा लगाना लाभकारी रहेगा. संतों का सानिध्य प्राप्त होगा.

मकर राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

शनि का प्रभाव आपको अनुशासन और धैर्य सिखा रहा है. आज आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे. कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी. करियर में स्थिरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ के योग हैं. प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए समय उत्तम बना हुआ है. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

राहु आपकी राशि में रहकर अचानक बदलाव ला सकता है. आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. किसी से हल्की मजाक करने से बचें. अपेक्षित काम में विलंब होगा. बेकार की बातों पर ध्यान न दें. अपने काम से काम रखें. कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है. यात्रा के योग बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में सुधार होगा.

मीन राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2026 का दिन

मीन राशि में ग्रहों की अधिकता आपके लिए अवसर और भ्रम दोनों बना रही है. आज आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और व्यावहारिक निर्णय लें. दुष्टजनों से सावधान रहें. फालतू खर्च हो सकते हैं. आर्थिक लाभ के योग हैं. आय में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chandra Gochar 2026: वैशाख पूर्णिमा पर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, इन 4 राशि वालों को सफलता के प्रबल योग, अंधाधुंध कमाएंगे धन!

और पढ़ें- Conch Shell: एक ही घर में दो शंख रखना शुभ या अशुभ? जानें मां लक्ष्मी को अति प्रिय इस वस्तु से जुड़े वो नियम जो कर देंगे मालामाल

और पढ़ें- Dream Astrology: खुद को सपने में कपड़े धोते देखना जीवन पर क्या डालने वाला है प्रभाव? इसके संकेत जान हैरान रह जाएंगे!