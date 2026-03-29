Aaj Ka Rashifal 29 March 2026: धनु राशिवालों का बढ़ सकता है खर्च, मित्रों का सहयोग पाएंगे कुंभ के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 29 मार्च 2026: आज यानी 29 मार्च 2026, रविवार को चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर होगा. ग्रहों के राजा सूर्य का अभी भी गुरु की राशि मीन में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशिवालों के लिए सामान्य तो कुछ जातकों के लिए शुभ फलदायी हो सकता है. आइए इस कड़ी में जानें कि 12 राशियों के जातकों का भविष्यफल' क्या होने वाला है.

29 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

आज सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके पक्ष में परिस्थितियां बनाता दिखेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि कुंभ में स्थित मंगल-बुध जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, इसलिए लापरवाही नुकसान दे सकती है. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण काम आपके जिम्मे आ सकता है, जिसे समय पर पूरा करना चुनौती होगा. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं, लेकिन गलत जगह पैसा फंस सकता है. घर में वातावरण सामान्य रहेगा, पर किसी बात पर तकरार संभव है.

वृष राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

सिंह का चंद्रमा आपको अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करने की प्रेरणा देगा. आप धीरे-धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और मीन में स्थित सूर्य-शनि से स्थिरता मिलेगी. नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन में बदलाव की इच्छा जाग सकती है. धन की स्थिति ठीक रहेगी, फिर भी खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार का सहयोग मिलेगा, हालांकि समय की कमी खल सकती है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

मिथुन में गुरु और सिंह का चंद्रमा आपके विचारों को तेज और परिवर्तनशील बना रहे हैं. आज आपके विचार तेजी से बदल सकते हैं, जिससे निर्णय लेना कठिन हो सकता है. कार्यक्षेत्र में मौके मिलेंगे, लेकिन उनका सही उपयोग करना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सुधार होगा, पर किसी के कहने पर निवेश करना उचित नहीं रहेगा. दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन समय की बर्बादी से बचें.

कर्क राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

सिंह का चंद्रमा और मीन में स्थित ग्रह आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना सकते हैं. आज का दिन थोड़ा भारी रह सकता है और किसी पुरानी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन मन लगाकर काम करना पड़ेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन खुद को खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

आज चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आप अपने काम में पूरी ऊर्जा लगाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि केतु भी आपकी राशि में स्थित है, जिससे कभी-कभी भ्रम की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है. आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, पर खर्च भी बढ़ सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

सिंह का चंद्रमा आपको अनुशासन बनाए रखने की सीख दे रहा है. आज आपको अपने कार्यों में सावधानी रखनी होगी क्योंकि छोटी गलतियां बड़ी समस्या बन सकती हैं. कुंभ में स्थित मंगल-बुध कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ा सकते हैं. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन किसी की बात से मन आहत हो सकता है.

तुला राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

मेष में स्थित शुक्र और सिंह का चंद्रमा आपके संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं. आज आप संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियां असहज कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं. रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

सिंह का चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति गंभीर बना रहा है, वहीं कुंभ में मंगल आपको सक्रिय रखेगा. आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में मतभेद संभव है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

मिथुन में गुरु और सिंह का चंद्रमा आपको नए अनुभवों की ओर प्रेरित कर रहे हैं. आज आप कुछ अलग करने की सोचेंगे. कार्यक्षेत्र में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन स्थिरता की कमी महसूस हो सकती है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, पर खर्च बढ़ सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं.

मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

मीन में स्थित शनि और सूर्य आपको जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं. आज काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभालने में सक्षम रहेंगे. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

कुंभ राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव आपको अपने विचारों को अमल में लाने के लिए प्रेरित कर रहा है. आज कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी से मतभेद भी हो सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 29 मार्च 2026 का दिन

मीन राशि में सूर्य और शनि का गोचर आपको थोड़ा धीमा और गंभीर बना सकता है. आज आप अपने कार्यों को टालने की प्रवृत्ति से परेशान हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी रहेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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