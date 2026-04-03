Aaj Ka Rashifal 3 April 2026: धनु वालों के लिए यात्रा का योग, मन को संतुलित रखें मीन के जातक! पढ़ें आज का राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 3 अप्रैल 2026: आज यानी 3 अप्रैल 2026, गुरुवार को भी चंद्रमा का तुला राशि में गोचर होगा. ग्रहों के राजा सूर्य इस समय मीन राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि जातकों के लिए शुभ तो कई के लिए अशुभ हो सकता है. 12 राशियों के जातकों का भविष्यफल' आइए जानें.

दैनिक राशिफल (3 अप्रैल 2026)

आज का दिन चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण विशेष प्रभावशाली रहेगा. सुबह तक चंद्रमा कन्या में रहेगा और उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक स्थिति में बदलाव और संतुलन की आवश्यकता बढ़ेगी. मंगल मीन राशि में रहकर भावनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है. ऐसे में दिन भर परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव और अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

मेष राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपके प्रयासों का परिणाम आपकी उम्मीद से अलग आ सकता है. जहां आप सफलता की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहीं से फायदा मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक कोई काम आपके पक्ष में आ सकता है. मंगल का मीन राशि में गोचर खर्च और मानसिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है, वहीं चंद्रमा के तुला में प्रवेश के बाद साझेदारी से जुड़े मामलों में बदलाव दिख सकता है. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी अनियोजित हो सकता है. परिवार में किसी की बात चैंका सकती है.

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वृष राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन आपको अप्रत्याशित स्थितियों से रूबरू करा सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव हो सकता है, जिससे आपको अपनी योजना बदलनी पड़ेगी. चंद्रमा का तुला में प्रवेश कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाने की चुनौती देगा, जबकि मंगल का लाभ भाव में गोचर नए अवसर भी ला सकता है. आर्थिक मामलों में कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लेकिन साथ ही नया खर्च भी सामने आ सकता है. घर का माहौल सामान्य रहेगा, पर मन में अस्थिरता बनी रह सकती है.

मिथुन राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपको कुछ ऐसे परिणाम मिल सकते हैं, जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी. कार्यक्षेत्र में अचानक प्रशंसा भी मिल सकती है और आलोचना भी. मंगल का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में सक्रियता और दबाव दोनों बढ़ा रहा है. वहीं चंद्रमा का तुला में आना आपके रचनात्मक पक्ष को उभार सकता है. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. किसी मित्र से अप्रत्याशित मदद मिल सकती है. दिन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज भावनाओं में अचानक बदलाव आ सकता है. कोई छोटी बात आपको अधिक प्रभावित कर सकती है. चंद्रमा का आपकी सुख स्थिति (तुला) में प्रवेश घरेलू मामलों में हलचल ला सकता है, जबकि मंगल भाग्य भाव में रहकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. परिवार में कोई सरप्राइज मिल सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपको अचानक किसी मौके का लाभ मिल सकता है, लेकिन तैयारी न होने से आप उसे पूरी तरह नहीं पकड़ पाएंगे. मंगल का अष्टम भाव में गोचर अचानक घटनाओं और बदलावों को बढ़ा रहा है. चंद्रमा का तुला में आना आपके संपर्क और संचार को सक्रिय करेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी साथ बढ़ सकता है. सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी.

कन्या राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपके सामने कुछ अनपेक्षित चुनौतियां आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में काम अचानक बढ़ सकता है. चंद्रमा सुबह तक आपकी ही राशि में रहकर मानसिक दबाव दे सकता है, लेकिन बाद में तुला में जाने से स्थिति थोड़ी संतुलित होगी. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, क्योंकि गलत अनुमान नुकसान दे सकता है. परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

तुला राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा हो सकता है. चंद्रमा का आज आपकी ही राशि में प्रवेश आपके मन और निर्णय क्षमता को सीधे प्रभावित करेगा, जिससे उतार-चढ़ाव अधिक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी की बात आपको चैंका सकती है. आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार होगा. रिश्तों में अचानक सुधार भी हो सकता है और तनाव भी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप जिस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वही सामने आ सकती है. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या नई दिशा मिल सकती है. मंगल का पंचम भाव में गोचर निर्णय क्षमता को तेज कर रहा है, लेकिन चंद्रमा का द्वादश भाव में जाना मानसिक अस्थिरता ला सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. परिवार में किसी बात को लेकर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल सकती है. मानसिक रूप से खुद को तैयार रखें.

धनु राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपको किसी अप्रत्याशित अवसर का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक प्रगति का मौका मिलेगा. चंद्रमा का लाभ भाव में आना आपको नेटवर्क और मित्रों से फायदा दिला सकता है, जबकि मंगल चतुर्थ भाव में मानसिक बेचैनी भी दे सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी साथ बढ़ेगा. यात्रा का योग बन सकता है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन आपको चैंकाने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में जो काम रुका हुआ था, वह अचानक आगे बढ़ सकता है. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाएगा, जबकि मंगल पराक्रम भाव में आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में कोई अचानक जिम्मेदारी आ सकती है. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें.

कुंभ राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपके विचारों को अचानक समर्थन मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव संभव है. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपके लिए अनुकूलता ला सकता है, जबकि मंगल धन भाव में रहकर खर्च और वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहा है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. मित्रों से सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 3 अप्रैल 2026 का दिन

आज का दिन मिश्रित आश्चर्य लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव हो सकता है. मंगल का आपकी ही राशि में गोचर आपको ऊर्जा देगा, लेकिन साथ ही अधीरता भी बढ़ा सकता है. चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर मानसिक उतार-चढ़ाव ला सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है. परिवार में किसी की बात आपको भावुक कर सकती है. मन को संतुलित रखना जरूरी होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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