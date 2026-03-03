Advertisement
trendingNow13128360
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 3 March 2026: जल्दबाजी में निर्णय न लें मेष के जातक, मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 3 March 2026: जल्दबाजी में निर्णय न लें मेष के जातक, मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 3 मार्च 2026: आज की राशिफल की कड़ी में हम 12 राशियों का हाल विस्तार से जानेंगे. आज मंगलवार, 3 मार्च 2026 का दिन किन राशियों के लोगों के लिए सकारात्मक रहेगा और किन जातकों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है. आइए जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 3 मार्च 2026: आज का दिन यानी 3 मार्च 2026, मंगलवार को चंद्रमा का सिंह राशि में पूरा दिन संचरण होगा. साथ ही आज पूर्ण चंद्रग्रहण रहेगा जो कि भारत में भी देखा जा सकेगा. आज सूर्य का संचरण कुंभ राशि में हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए शुभ हो सकता है तो कुछ के लिए अशुभ. आइए जानें 3 मार्च 2026 का दैनिक राशिफल क्या कहता है.

3 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप आपने अंदर छिपी हुई ताकत को जगाने का काम करेंगे. सुबह से ही मन में कुछ नया करने की चाह रहेगी. हो सकता है कि आज के दिन कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले. शुरुआत में दबाव महसूस करेंगे, परंतु यही अवसर आपको आगे चलकर नई पहचान देगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय न लें जिसको लेकर पछतावा हो. प्रेम जीवन में आज आपकी अपने साथी से खुलकर बातचीत हो सकती है. यदि आपके मन में कोई बात है तो वह बात जरूर कहें. . स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. शाम को थोड़ा विश्राम करें और हो सके तो सुबह के समय व्यायाम जरूर करें.

वृष राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन धैर्य और संतुलन मांगता है. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से कहा-सुनी हो सकती है. अतः किसी को उत्तर देने से पहले सोच-समझकर बोलें. आपका शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी. धन के मामलों में सतर्क रहें. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. हो सकता है कि आपको किसी बड़े बजुर्ग का आशीर्वाद मिले जिससे आपके मन को शांति मिलेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन खानपान में संयम रखें नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए कष्टकारक हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे. आज संवाद आपकी सफलता की पहचान बनेगा. बहुत हद तक संभावना है कि किसी महत्वपूर्ण बैठक या बातचीत में आपकी वाणी असर डालेगी और नए संपर्क बनेंगे. आपकी बात से सभा में बैठे व्यक्ति प्रभावित होंगे और भविष्य में इसका लाभ प्राप्त होंगे.  आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा ठीक रहेगी.  प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा.  कोई पुरानी याद फिर ताजा हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन प्रेरणादायक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु तली हुई चीजों से परहेज करें.

कर्क राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है. छोटी-छोटी बातें को लेकर आप परेशान रहेंगे. ऐसे समय में आपके दोस्तों का साथ आपको ताकत देगा. कार्यस्थल पर आप मेहनत से कार्य करेंगे लेकिन परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें नहीं तो धोखा मिल सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है - हल्का भोजन करें. खाने में सलाद जरूर खाएं.

सिंह राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन चंद्रमा आपके ही राशि में विराजमान है जिसके कारण आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलकेगा. लोग आपके विचारों को महत्व देंगे और और आपसे प्रभावित होंगे. हो सकता है कि आज के दिन कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिले. आज के दिन कहीं से धन प्राप्त होने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए दिन मधुर रहेगा. किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित योगाभ्यास आपको ऊजार्वान बनाएगा.

कन्या राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का समय है. जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम ठीक नहीं रहेगा.. कोई पुराना अधूरा कार्य आज पूरा हो सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. जिस बात को लेकर अभी तक संशय था वह बात आज स्पष्ट हो जाएगी. ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल बनी हुई है. किसी तरीके की कोई परेशानी आज नहीं होगी.

तुला राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप संतुलन बना कर रखें . कार्य और परिवार दोनों के बीच तालमेल बैठाना आपके लिए जरूरी होगा. थोड़ी सी असावधानी आपको मुसिबत में डाल सकती है. यदि आप आज के दिन किसी के साथ साझेदारी के साथ कार्य करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी. एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. किसी नये मित्र से मुलाकात हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. लेकिन यह तभी संभव है जब आप पढ़ाई नियमित करें. स्वास्थ्य की नजर से देखें तो पहले से चली आ रही बीमारी ठीक होंगी. आज आप अपने को पहले की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज स्वाथ्य की दृष्टि से ग्रह की स्थिति शुभ संकेत दे रही है. वित्तीय संभावनाओं के पक्ष से आज के दिन आपके लिए शुभफलदायी हो सकती है. निम्न स्तर के व्यक्तियों से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं. आज आपका व्यवसाय बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है. परिवार एवं समाज को लेकर ग्रह गोचर शुभ संकेत दे रहा है. सितारों का संयोजन आपको किसी नयी जगह की यात्रा करने का संकेत दे रहा है. प्रेम जीवन में गहराई और विश्वास बढ़ेगा.

धनु राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज ग्रह की स्थिति यात्रा की दृष्टि से लाभकारी हो सकती है. किसी नये जगह पर जाने का संकेत मिल सकता है. आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा. व्यापार में लाभ होने की संभावना है. प्रेम जीवन में स्पष्टता बनाए रखें. नहीं तो थोड़ी सा भी शक आपके प्यार को कमजोर करेगा. विद्यार्थी वर्ग को मेहनत का फल मिलेगा. पढ़ाई के साथ-साथ सरस्वती जी का आशिर्वाद जरूर लेते रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन खान-पान में सावधानी जरूर रखें.

मकर राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज परिश्रम का फल मिलने का दिन है. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में किसी शुभ समाचार के मिलने की संभावना है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा. पिक्चर देखने का प्रोग्राम आज बन सकता है. स्वास्थ्य के नजर से आज का दिन मिला जुला रहेगा. पूरा दिन आप किसी न किसी काम को लेकर व्यस्त रहेंगे. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है जो आपके लिए लाभकारी होगा.

कुम्भ राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आपके राशि में चार ग्रह सूर्य, बुध, राहु और मंगल विराजमान है. गुरु की दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ रही है. अतः आज के दिन आप कोई रचनात्मकता कार्य जरूर करेंगे. आपके नए विचारों से लोग प्रभावित होंगे. किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने का और वहां विशेष भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा. प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा और आप काफी आनंदित महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई के प्रति रूझान बढ़ेगा. स्वास्थ्य के नजर से देखें तो आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नही होगा.

मीन राशि वालों के लिए 3 मार्च 2026 का दिन
आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. मन शांति की तलाश करेगा. कार्य में धीमी प्रगति होगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे. धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा का जहां तक सवाल है उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है. जितना मेहनत करेंगें उतना ही फल मिलेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव संभव है. सुबह की शुरुआत गणेश आराधना से करें जिससे आज के दिन जो भी काम करें उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट न आए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता

और पढ़ें- Rahu Gochar 2026: शतभिषा नक्षत्र के प्रथम पद में राहु का गोचर अचानक दिलाएगा कामयाबी, बढ़ जाएगी कमाई और शोहरत!

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान