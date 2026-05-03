Aaj Ka Rashifal 3 May 2026: धनु के जातकों की बढ़ेगी मानसिक चिंता, मीन वालों के लिए धार्मिक यात्रा के योग! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 3 मई 2026: आज 3 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता बढ़ेगी. निर्णय लेते समय धैर्य और विवेक आवश्यक होगा. गुप्त चिंतन और आत्मविश्लेषण के लिए यह दिन महत्वपूर्ण रहेगा. 3 मई 2026 दिन रविवार को सभी 12 राशियों का हाल कैसा होगा, आइए विस्तार से जानें.

मेष राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा अष्टम भाव में आने से आपके अंदर गहराई और गंभीरता बढ़ेगी, लेकिन यह स्थिति आपको थोड़ा असहज भी कर सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी छुपे हुए मुद्दे या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें, खासकर शेयर या उधार से जुड़े निर्णय टालें. प्रेम जीवन में भावनाएं तीव्र रहेंगी, लेकिन शक या असुरक्षा से दूरी बनाए रखें. विद्यार्थियों को विषयों को समझने में थोड़ा अतिरिक्त समय देना पड़ेगा. स्वास्थ्य में अचानक उतार-चढ़ाव या थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है और यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

वृष राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होने से रिश्तों और साझेदारी के मामलों पर आपका ध्यान रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग से काम करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन दूसरों पर पूरी तरह निर्भर होना नुकसान दे सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य है, पर किसी डील या समझौते में सावधानी बरतें. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन संवेदनशील विषयों पर बहस से बचना होगा. विद्यार्थियों के लिए समूह में पढ़ाई करना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य ठीक है, पर मानसिक तनाव हो सकता है. यात्रा का योग बन सकता है, खासकर काम के सिलसिले में.

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मिथुन राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी और आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा. करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी समझदारी आपको आगे रखेगी. आर्थिक स्थिति में छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत के साथ-साथ रणनीति पर भी ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में पाचन या तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है. छोटी यात्रा संभव है, जो थकान बढ़ा सकती है.

कर्क राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा पंचम भाव में होने से आपके भीतर रचनात्मकता और भावनात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए विचार आपको अलग पहचान दिला सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, खासकर किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और रिश्तों में गहराई आएगी. विद्यार्थियों के लिए यह दिन अनुकूल है, खासकर कला या लेखन से जुड़े लोगों के लिए. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोरंजन या घूमने का योग बन सकता है.

सिंह राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से आपका मन घरेलू मामलों में अधिक उलझा रह सकता है, जिससे कार्यक्षेत्र में ध्यान भटक सकता है. करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन आपको अतिरिक्त प्रयास करना होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, लेकिन संवेदनशीलता अधिक होगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. स्वास्थ्य में सुस्ती या आलस्य महसूस हो सकता है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आपकी सक्रियता और साहस बढ़ेगा, जिससे आप अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे. करियर में नई पहल करना लाभदायक रहेगा. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित है, लेकिन अधिक जोखिम से बचें. प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और प्रयास सफल होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छोटी यात्रा या किसी नए संपर्क से लाभ मिल सकता है.

तुला राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से आप धन और परिवार से जुड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी और व्यवहार आपको आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. विद्यार्थियों को धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में खानपान पर ध्यान देना जरूरी है. यात्रा सामान्य रहेगी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से भावनात्मक उतार-चढ़ाव अधिक रहेगा, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने निर्णय खुद लेना पसंद करेंगे, जो लाभकारी भी हो सकता है. आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए समय मिश्रित है. स्वास्थ्य में ऊर्जा रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव भी हो सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं.

धनु राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा द्वादश भाव में होने से खर्च और मानसिक चिंता बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको अपने काम को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है. आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलना जरूरी है. प्रेम जीवन में दूरी या गलतफहमी हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. स्वास्थ्य में कमजोरी या नींद की समस्या हो सकती है. यात्रा सोच-समझकर करें.

मकर राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा लाभ भाव में होने से आपको करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत का फल भी मिलने लगेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ यात्रा या मुलाकात का योग बन सकता है.

कुंभ राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा दशम भाव में होने से करियर आपके लिए प्राथमिकता रहेगा और आप अपने काम को लेकर गंभीर नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक स्थिति स्थिर है. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन तनाव रह सकता है. काम से जुड़ी यात्रा संभव है.

मीन राशि वालों के लिए 3 मई 2026 का दिन

आज चंद्रमा भाग्य भाव में होने से आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में समझ और संतुलन रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है. संत-महात्मा का आशिर्वाद प्राप्त होगा. सतसंग में जाने का अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लंबी या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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