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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 30 April 2026: कार्यक्षेत्र में सफल होंगे मकर के लोग, यात्रा कर सकते हैं कुभ के जातक! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: कार्यक्षेत्र में सफल होंगे मकर के लोग, यात्रा कर सकते हैं कुभ के जातक! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 30 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के दिन का हाल जान पाते हैं. इसी तरह आज का राशिफल के इस कड़ी में आइए दिन का हाल जानें.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 30 अप्रैल 2026: आज के दिन सूर्य मेष राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध आज मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ में तथा केतु सिंह में स्थित हैं. बुध का मेष में प्रवेश बुद्धि और निर्णय क्षमता को तेज करेगा, जिससे नए कार्यों की शुरुआत और स्पष्ट सोच का विकास होगा. 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार के लिए 12 राशियों के आज के दिन का भविष्यफल कैसा रहेगा, आइए जानें.

मेष राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. बुध के आपकी ही राशि में प्रवेश से आपकी वाणी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. यात्रा लाभदायक होगी.

वृष राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
शुक्र आपकी राशि में रहकर सुख और समृद्धि प्रदान कर रहा है. आज आप भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेंगे और आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी. हालांकि, कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. नए प्रोजेक्ट शुरू करने संबंधी योजना बनेगी. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
गुरु आपकी राशि में रहकर आपको आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है. आज का दिन आपके लिए प्रगति और विस्तार का संकेत दे रहा है. बुध के राशि परिवर्तन से आपके कार्यों में गति आएगी. व्यापार-व्यवसाय से मनोनुकूल लाभ होगा. नौकरी और व्यवसाय में नई योजनाएं सफल होंगी. डूबी हुई रकम प्राप्त होगी. जल्दबाजी में लिये गये निर्णय से काम बिगड़ सकते हैं.  सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कर्क राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए संतुलन और धैर्य बनाए रखने का रहेगा. मीन राशि में स्थित ग्रह आपको भावनात्मक बना सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. सामाजिक कार्य करने में मन लगेगा. योजना फलीभूत होगी. नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं. कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

सिंह राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
केतु का प्रभाव आपको आत्मविश्लेषण की ओर ले जा रहा है. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. कारोबार में मनोनुकूल लाभ मिलेगा. शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड से लाभ होगा. आय में वृद्धि होने की संभावना है. करियर में हल्की चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंततः सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. मान-सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें.

कन्या राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
बुध का मेष राशि में प्रवेश आपके लिए मिश्रित परिणाम ला सकता है. आज आपको अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. पूजा-पाठ में मन लगेगा. सत्संग का लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. चोट व रोग से कष्ट हो सकता है. परिवार तथा मित्रों का सहयोग मिलेगा.

तुला राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
राहु का प्रभाव आपको नए अनुभवों की ओर ले जा रहा है. आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर सफलता मिलेगी. निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. प्रसन्नता बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा और साहस प्रदान कर रहा है. आज आप अपने कार्यों में पूरी लगन से जुटेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी. आर्थिक लाभ के योग हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. किसी व्यक्ति विशेष से कहासुनी हो सकती है. स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. दौड़धूप बनी रहेगी.

धनु राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
गुरु का प्रभाव आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है. आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. करियर में प्रगति होगी और नए अवसर मिलेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से संपर्क बनेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कोई पुराना रोग उभर सकता है. चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं.

मकर राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
शनि का प्रभाव आपको स्थिरता और अनुशासन प्रदान कर रहा है. आज आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. राजकीय सहयोग मिलेगा. सरकारी कामों में सहूलियत होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. यात्रा लाभदायक रहेगी.

कुंभ राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
राहु आपकी राशि में रहकर अचानक परिवर्तन ला सकता है. पैसा ऐश्वर्य के साधनों पर खर्च होगा. इसलिए बजट का ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है. नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. शारीरिक कष्ट हो सकते हैं. यात्रा के योग बन सकते हैं. छोटी यात्रा लाभकारी रहेगी.  

मीन राशि वालों के लिए 30 अप्रैल 2026 का दिन
मीन राशि में ग्रहों की स्थिति आपके लिए विशेष प्रभाव डाल रही है. आज आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता लानी होगी. आर्थिक लाभ के योग हैं और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा. आनंद के साथ समय व्यतीत होगा. मनपसंद व्यंजनों का लाभ मिलेगा. घर से बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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