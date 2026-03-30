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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 30 March 2026: बड़े खर्चों से बचें सिंह के जातक, दूसरों पर निर्भर न हों तुला के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: बड़े खर्चों से बचें सिंह के जातक, दूसरों पर निर्भर न हों तुला के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 30 मार्च 2026: आज का राशिफल में सभी राशियों के भविष्यफल विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज कौन-कौन सी राशि के जातकों के लिए दिन शुभ हो सकता है. किन राशियों के लिए दिन अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 30 मार्च 2026: आज यानी 30 मार्च 2026, सोमवार को चंद्रमा का सिंह राशि में पूरा दिन रात संचरण होगा. ग्रहों के राजा सूर्य का अभी भी मीन राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशिवालों के लिए अशुभ या सामान्य तो कुछ जातकों के लिए शुभ फलदायी हो सकता है. 12 राशियों के लोगों का भविष्यफल' क्या होगा आइए इस कड़ी में जानें.

30 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि 
आज सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके अंदर उत्साह और सक्रियता बनाए रखेगा, लेकिन कुंभ में स्थित मंगल-बुध ध्यान भटकाने का कारण बन सकते हैं. आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में कोई अधूरा कार्य दबाव बना सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, परंतु खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकता है. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन व्यवहार में कठोरता से बचें.

वृषभ राशि
सिंह का चंद्रमा और मीन में स्थित सूर्य-शनि आपको स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं. आज आप धीरे-धीरे प्रगति करेंगे, लेकिन मन में हल्का असंतोष बना रह सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, फिर भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है. घर का वातावरण शांत रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत समय की कमी महसूस हो सकती है.

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मिथुन राशि
मिथुन में गुरु और सिंह का चंद्रमा आपके सामने कई विकल्प खड़े कर सकते हैं. आज का दिन आपको निर्णयों में उलझा सकता है. कार्यक्षेत्र में नए मौके मिलेंगे, लेकिन उनका चयन सोच-समझकर करें. कुंभ में स्थित ग्रह मानसिक अस्थिरता बढ़ा सकते हैं. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. मित्रों से सहयोग मिलेगा, पर किसी बात को लेकर भ्रम भी हो सकता है.

कर्क राशि
सिंह का चंद्रमा और मीन में स्थित सूर्य-शनि आपको जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं. आज आप अपने कार्यों को लेकर दबाव महसूस कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनात्मक असंतुलन बना रह सकता है.

सिंह राशि
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होकर आपको सक्रिय और प्रभावशाली बना रहा है, लेकिन केतु के साथ इसका संयोग कभी-कभी मानसिक अस्थिरता भी दे सकता है. आप अपनी क्षमता से अधिक काम लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे थकान बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत नजर आएगी, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे. आर्थिक रूप से दिन ठीक रहेगा, लेकिन बड़े खर्च से बचें. सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे.

कन्या राशि
सिंह का चंद्रमा आपको फोकस बनाए रखने की सीख दे रहा है, जबकि कुंभ में मंगल-बुध कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ा सकते हैं. आज छोटी-छोटी बातों में उलझने से बचना होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रगति धीमी रहेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

तुला राशि
मेष में स्थित शुक्र और सिंह का चंद्रमा आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहे हैं. आज आप अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा. आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं.

वृश्चिक राशि
सिंह का चंद्रमा आपको गहराई से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है, जबकि कुंभ में मंगल आपकी सक्रियता बढ़ा रहा है. आज आप अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन जोखिम लेने से बचना जरूरी है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

धनु राशि
मिथुन में गुरु और सिंह का चंद्रमा आपको कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहे हैं. आज आप नए प्रयास करना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह साथ नहीं देंगी. कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी के साथ हल्की चिंता भी बनी रह सकती है.

मकर राशि
मीन में स्थित शनि और सूर्य आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं. आज कार्यक्षेत्र में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा.

कुंभ
कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव आपको नए विचार देगा, लेकिन उन्हें लागू करने में बाधाएं आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी से मतभेद भी हो सकता है.

मीन राशि
मीन राशि में सूर्य और शनि का गोचर आपको थोड़ा सुस्त और विचारशील बना सकता है. आज आप काम को टालने की प्रवृत्ति से परेशान हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन मन में असंतोष बना रह सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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