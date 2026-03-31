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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 31 March 2026: मेष वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, धैर्य बनाए रखें मकर के जातक! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 31 March 2026: मेष वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, धैर्य बनाए रखें मकर के जातक! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 31 मार्च 2026: आज का राशिफल में राशियों के भविष्यफल विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज कौन सी राशि के जातकों के लिए दिन शुभ और अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 31 मार्च 2026: आज यानी 31 मार्च 2026, मंगलवार को भी चंद्रमा का सिंह राशि में ही पूरा दिन रात संचरण होगा. ग्रहों के राजा सूर्य का इस समय मीन राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि जातकों के लिए अशुभ या सामान्य हो सकता है. 12 राशियों के लोगों का भविष्यफल' कैसा होगा आइए इस कड़ी में जानें.

31 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
आज दिन के प्रारंभ में सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपके सामने अचानक परिस्थितियां ला सकता है, जिनके लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं होंगे. कुंभ में स्थित मंगल-बुध नई जिम्मेदारी की ओर संकेत कर रहे हैं. कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे शुरुआत में असहजता होगी, लेकिन बाद में लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, परंतु जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. घर में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए संयम रखें.

वृष राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
सिंह का चंद्रमा आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि रात्रि में कन्या का चंद्रमा आपको व्यावहारिक बनाएगा. कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आएंगी, जिनसे बचना संभव नहीं होगा. मीन में स्थित सूर्य-शनि आपको धीरे-धीरे स्थिति संभालने की क्षमता देंगे. आर्थिक रूप से दिन ठीक रहेगा, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, हालांकि मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
मिथुन में गुरु और दिन के समय सिंह का चंद्रमा आपके मन में कई विचार एक साथ ला सकता है, जिससे भ्रम की स्थिति बनेगी. कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताएं तय करना आवश्यक होगा. कुंभ में स्थित ग्रह पुराने कार्यों को पूरा करने का दबाव बना सकते हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन निवेश को लेकर सतर्क रहें. मित्रों से सहयोग मिलेगा, पर मतभेद भी संभव है.

कर्क राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
दिन के समय सिंह का चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि रात में कन्या का चंद्रमा आपको थोड़ा व्यावहारिक बनाएगा. आज आप संवेदनशील रह सकते हैं और छोटी-छोटी बातें भी प्रभावित कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन मन लगाकर काम करना चुनौतीपूर्ण होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. परिवार में कोई आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
आज दिन की शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होकर आपको दृढ़ और आत्मविश्वासी बनाएगा, लेकिन केतु के प्रभाव से जिद बढ़ सकती है. रात्रि में चंद्रमा कन्या में जाने से सोच में व्यावहारिकता आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता नजर आएगी, लेकिन टीम के साथ तालमेल बनाना जरूरी होगा. आर्थिक लाभ के संकेत हैं, पर खर्च भी बना रहेगा. सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी.

कन्या राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
दिन के समय सिंह का चंद्रमा आपको थोड़ी अस्थिरता दे सकता है, लेकिन रात्रि में चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर आपको व्यवस्थित और केंद्रित बनाएगा. आज आपको अपने काम को व्यवस्थित रखने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत काम आएगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

तुला राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
मेष में स्थित शुक्र और सिंह का चंद्रमा आपके संतुलन को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन कन्या का चंद्रमा बाद में स्थिति को सुधार देगा. आज आप संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, फिर भी खुद पर भरोसा रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. रिश्तों में सुधार होगा, पर असहमति भी रह सकती है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
सिंह का चंद्रमा आपको गहराई से सोचने और निर्णय लेने की ओर प्रेरित करेगा, जबकि कुंभ में मंगल सक्रियता बढ़ाएगा. आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जोखिम लेने से बचें. परिवार में किसी मुद्दे को लेकर तनाव हो सकता है. मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

धनु राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
मिथुन में गुरु और सिंह का चंद्रमा आपको नए अवसरों की ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन हर अवसर आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा. कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है. आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार में खुशी और चिंता दोनों का मिश्रण रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
मीन में स्थित शनि और सूर्य आपको धैर्य बनाए रखने की सीख दे रहे हैं. आज कुछ कार्य उम्मीद के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन निरंतर प्रयास से सुधार होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है.

कुंभ राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु का प्रभाव आपको अपने विचारों को लागू करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह साथ नहीं देंगी. कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी से मतभेद भी हो सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 31 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि में सूर्य और शनि का गोचर आपको मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर और विचारशील बना सकता है. आज आपका मन काम में कम लगेगा और देरी की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, हालांकि मन में असंतोष बना रह सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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