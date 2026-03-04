Aaj Ka Rashifal 4 March 2026: तुला वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेंगी खुशियां, शनिदेव की कृपा पाएंगे मीन के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 4 मार्च 2026: आज का राशिफल की इस कड़ी में हम सभी राशियों का भविष्यफल विस्तार से जानेंगे. आज बुधवार, 4 मार्च 2026 का दिन है और आज कुछ राशियों के लोगों के लिए दिन शुभ तो किन्हीं जातकों के लिए अशुभ हो सकता है.
Trending Photos
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 4 मार्च 2026: आज यानी 4 मार्च 2026, बुधवार को चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर होगा. साथ ही आज होली का त्योहार भी है. आज सूर्य का संचरण शनि की कुंभ राशि में हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए प्रेम के मामले में तो कुछ के लिए धन के मामले में शुभ हो सकता है तो कुछ को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानें 4 मार्च 2026 का दैनिक राशिफल मेष से मीन तक विस्तार से जानें.
4 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन ग्रह गोचर आपको सक्रिय बनाए रखेगा. सुबह से ही कार्यों की एक लंबी सूची आपके सामने होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है. आप स्वभाव से ही चुनौतियों को अवसर में बदलने वाले हैं. कार्यक्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे दिशा स्पष्ट होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में छोटी-सी गलतफहमी हो सकती है - संवाद से स्थिति संभल जाएगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान या कंधे में दर्द महसूस हो सकता है.
वृष राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज स्थिरता और धैर्य आपके साथ रहेंगे. ग्रहों का गोचर आपके द्वारा पुराना रुका हुआ कार्य पूरा होने में सहायता प्रदान करेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी संकेत दे रहा है. परिवार में किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में भरोसा मजबूत होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन मीठा खाने से परहेज करें.
मिथुन राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज आपका मन नई योजनाओं में व्यस्त रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या विचार पर काम शुरू कर सकते हैं. आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. धन संबंधी लाभ होने के संकेत दिख रहे हैं. पढ़ाई को लेकर विद्यार्थी वर्ग चिंचित रहेंगे. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा - किसी विशेष व्यक्ति से दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अनियमित दिनचर्या से बचें.
कर्क राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं. परिवार का सहयोग मन को सुकून देगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूर रखें. किसी से लेन-देन न करें. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. शादीशुदा लोगों के लिए आज के दिन ग्रहों का संयोजन प्यार में वृद्धि करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट या जल संबंधी समस्या हो सकती है - पर्याप्त पानी का सेवन करें जिससे आप ऊर्जावान बन रहें.
सिंह राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. सूर्य, बुध, राहु और मंगल की दृष्टि आपके राशि पर है. अतः घर में किसी नये विषय पर चर्चा होगी. नये वाहन लेने का विचार बन सकता है. आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. किसी विदेशी व्यक्ति से आज आपके संपर्क बनेंगे. धन लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तली हुई चिजों से दूरी बनाए रखें.
कन्या राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन दोपहार बाद चंद्रमा का गोचर आपके राशि में हो रहा है. दोपहर बाद आपके विचारों में बदलाव आएगा. आप अपने योजनाओं को सोच-समझकर बनाएं. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें. कार्यस्थल पर छोटी-सी गलती बड़ी बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. स्वास्थ्य के लिए ग्रहों का गोचर अच्छा है किसी तरह की परेशानी नही होगी.
तुला राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आपका मन विचलित रहेगा. आप किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचेंगे कि आज काम शुरू करें या न करें. निजी जीवन के बीच तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. यदि आप किसी के साथ मिलकर काम करें तो लाभ संभव है. प्रेम जीवन में खुशियों के संकेत दिख रहे हैं. विद्यार्थी वर्ग को सफलता के अवसर मिल सकते हैं बशर्ते कि वह योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. पुरानी बीमरी ठीक होगी.
वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज आप किसी नये विषय को लेकर चिंतन मे रहेगे. किसी पुराने समस्या का समाधान मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधियों से सावधान रहें. नहीं तो आपके बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. पैसा सोच-समझकर लगाएं. शेयर में लगाए हुए पैसा बढ़कर प्राप्त होंगे. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर आज के दिन मानसिक तनाव हो सकता है.
धनु राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज आपके व्यापार में लाभ के योग दिख रहे हैं. सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपको लाभ जरूर देगा. यात्रा या नए अवसर के संकेत मिल सकते हैं. आपका उत्साह आपको आगे बढ़ाएगा. कुछ नया करने की जिज्ञासा बनेगी. प्रेम जीवन में पारदर्शिता आवश्यक है. किसी भी प्रकार का संदेह न रखें. विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मकर राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज स्वास्थ्य को लेकर ग्रह-गोचर ठीक नही दिख रहे हैं. खांसी-जुकाम आदि की परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. पैसा निवेश करने का लिए आज दिन अच्छा है. आपका परिश्रम रंग लाएगा. अपने से बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा. परिवार में शादी -विवाह जैसे विषय पर चर्चा हो सकती है. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन्हें कहीं से कोई नया रिश्ता आ सकता है. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा.
कुम्भ राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन मित्रों का सहयोग आपके लिए सहायक सिद्ध होगा. आज कुछ नया कार्य करने से लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. आय बढ़ाने के लिए कोई नया कार्य करने की शुरुआत हो सकती है. प्रेम जीवन को लेकर आपके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह आएगा. प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर खाने-पीने पर ध्यान देना जरूरी है.
मीन राशि वालों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन
आपकी राशि में शनि विराजमान हैं अतः आप पर शनि की कृपा दृष्टि बनी रहेगी. आज के दिन आप का झुकाव अध्यात्म के तरफ ज्यादा रहेगा. किसी गुरु की वाणी सुनने का विचार मन में आएगा और वहां जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मन शांत और विचार गहरे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति दिख रही है. पहले किये हुए कार्य का रिजल्ट मिलेगा. धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है. हल्का भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Holi 2026: सपने में खुद को होली खेलते देखना साधारण बात नहीं, जानें कौन से स्वप्न देते हैं शुभ और अशुभ संकेत!
और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में शुक्र का होगा गोचर, 4 राशिवाले पाएंगे अथाह धन प्रेम और बड़ी सफलता