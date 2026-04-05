Aaj Ka Rashifal 5 April 2026: सिंह वालों को आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत, कार्यक्षेत्र में प्रगति करेंगे कुभ के जातक! पढ़ें आज का राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 5 अप्रैल 2026: आज यानी 5 अप्रैल 2026, रविवार को चंद्रमा का वृष्चिक राशि में गोचर होगा. इस समय सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है. सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक भविष्यफल' विस्तार से आइए जानें.

दैनिक राशिफल (5 अप्रैल 2026)

आज का दिन चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण रहेगा. दिन के पहले भाग में चंद्रमा तुला में संतुलन बनाए रखेगा, जबकि शाम को वृश्चिक में प्रवेश के साथ भावनात्मक गहराई और तीव्रता बढ़ेगी. मंगल मीन राशि में रहकर अंदरूनी ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है. ऐसे में आज जोखिम और सावधानी के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा.

मेष राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपके सामने ऐसा मौका आ सकता है, जहां जोखिम उठाने से बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. कार्यक्षेत्र में नई पहल करने का मन बनेगा, पर हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा. चंद्रमा का वृश्चिक में प्रवेश होते ही परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, जबकि मंगल का मीन में गोचर मानसिक दबाव बढ़ा रहा है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन अनिश्चित निवेश से बचें. परिवार में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन किसी बात पर मतभेद हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रह-गोचर अनुकूल है.

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वृषभ राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और कोई बड़ा जोखिम लेने से बचेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन नई प्रगति धीमी हो सकती है. चंद्रमा का दिन में तुला से वृश्चिक में जाना आपके संबंधों में अचानक भावनात्मक बदलाव ला सकता है. यदि किसी से प्रेम संबंध चल रहा है तो अपनी बातों को सावधानी पूर्वक व्यक्त करें नहीं तो बात बिगड़ सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सुख-शांति रहेगी, लेकिन मन में कुछ नया करने की इच्छा बनी रह सकती है. पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा.

मिथुन राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप जोखिम और सुरक्षा के बीच उलझे रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ अवसर आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन उनका परिणाम स्पष्ट नहीं होगा. मंगल का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में सक्रियता तो बढ़ा रहा है, लेकिन चंद्रमा का वृश्चिक में जाना काम के दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रहेगा. मित्रों की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लें.

कर्क राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप सुरक्षा की ओर झुकाव रखेंगे और किसी भी प्रकार के जोखिम से दूर रहना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन प्रगति सीमित हो सकती है. चंद्रमा का वृश्चिक में गोचर आपके लिए अनुकूल होकर भावनात्मक मजबूती देगा, वहीं मंगल भाग्य भाव में रहकर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनात्मक असुरक्षा महसूस हो सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन असफलता की संभावना भी रहेगी. चंद्रमा का वृश्चिक में प्रवेश घरेलू और मानसिक पक्ष में हलचल ला सकता है, जबकि मंगल अष्टम भाव में रहकर अचानक घटनाएं बढ़ा रहा है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, पर खर्च भी बढ़ सकता है. सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. जोखिम लेने से बचना ही बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रगति धीमी होगी. चंद्रमा का वृश्चिक में गोचर आपके प्रयासों को बढ़ाएगा, लेकिन मानसिक दबाव भी दे सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ने पर ही जोखिम उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं होगा. दिन के बाद के हिस्से में चंद्रमा का आपकी राशि से निकलकर वृश्चिक में जाना आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों से तनाव हो सकता है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप सोच-समझकर जोखिम उठाने का निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में इसका सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. चंद्रमा का आपकी ही राशि में प्रवेश आपको भावनात्मक रूप से मजबूत और निर्णायक बनाएगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन किसी पर अंधा भरोसा नुकसान दे सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप बिना ज्यादा सोचे जोखिम उठा सकते हैं, जिससे बाद में परेशानी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं. चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर मानसिक अस्थिरता और खर्च बढ़ा सकता है, जबकि मंगल चतुर्थ भाव में मानसिक बेचैनी दे सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा. यात्रा का योग बन सकता है.

मकर राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देंगे. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको मित्रों और संपर्कों से फायदा दिला सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है.

कुंभ राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप नए प्रयोग करने के लिए तैयार रहेंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, लेकिन हर कदम पर सावधानी जरूरी होगी. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मतभेद भी हो सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 का दिन

आज आप जोखिम लेने से बचना चाहेंगे और सुरक्षित रास्ता चुनेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन मन में असंतोष रह सकता है. मंगल आपकी ही राशि में रहकर ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर मानसिक उतार-चढ़ाव ला सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनात्मक असंतुलन बना रह सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

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