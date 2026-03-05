Aaj Ka Rashifal 5 March 2026: मिथुन वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा रोमांच, कुंभ के जातक कार्यों में पाएंगे सफलता! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 5 मार्च 2026: आज यानी 5 मार्च 2026, बृहस्पतिवार को चंद्रमा का पूरा दिन रात कन्या राशि में संचरण होगा. साथ ही आज होली भाई दूज का त्योहार भी है. आज सूर्य का संचरण शनि ग्रह की कुंभ राशि में हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए शुभ तो कुछ के लिए अशुभ परिणाम लेकर आया है. आइए जानें 5 मार्च 2026 का दैनिक राशिफल जानें जिसमें हम मेष से मीन तक का भविष्यफल विस्तार से जानते हैं.

5 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज का दिन आपके लिए कर्मप्रधान रहेगा. सुबह से ही कार्यों की अधिकता रहेगी, लेकिन आपकी ऊर्जा भी उसी अनुपात में सक्रिय रहेगी. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. यदि आप पिछले कुछ दिनों से किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर असमंजस में थे, तो आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य है, परंतु उधार देने या लेने से बचें. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, पर अहंकार से बचना जरूरी है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझना होगा. स्वास्थ्य की बात करें तो रक्तचाप या सिरदर्द की समस्या उभर सकती है. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

वृषभ राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज आपकी सुबह की शुरूआत हनुमान आराधना से हो हो सकती है कार्यक्षेत्र में प्रगति धीरे-धीरे होगी लेकिन निरंतरता बनी रहेगी. किसी विद्वान व्यक्ति का सहयोग या प्रशंसा आपको मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक संपर्क बनेंगे जो व्यापार के लिए लाभकरी होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखेगी पर खर्च भी बढ़ सकता है - विशेषकर घर या वाहन से संबंधित. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा. यदि कोई पुराना मतभेद चल रहा हो तो आज उसका समाधान मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा पर गले या कफ संबंधी समस्या हो सकती है. अतः ठंडी चीजों से दूरी बना कर रहें.

मिथुन राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज का दिन आप अपने कार्यों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहेंगे. अनजाने में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ का मार्ग खोल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रसंशा की जाएगी. ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो आर्थिक लाभ के संकेत दिख रहे हैं, विशेषकर यदि आप मीडिया, लेखन या शिक्षण से जुड़े हों तो. प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए नया रिश्ता आ सकता है. स्वास्थ्य के लिए ग्रह गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने और ज्यादा सोने से बचें.

कर्क राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी दे सकता है. आज आपका मन भावनात्मक रूप से थोड़ा उपर-नीचे हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है - जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. भूमि या संपत्ति से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है. प्रेम जीवन में गहराई और अपनापन बढ़ेगा. हल्का और सात्विक भोजन लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज के दिन यदि निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. यह समय अपनी क्षमता दिखाने का है. आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ किसी नयी जगह पर जाने की योजना बने सकती है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अतिउत्तम रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर अत्यधिक काम से थकान हो सकती है.

कन्या राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज के दिन आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. अचानक कोई छोटा लाभ मिल सकता है. आप अपने किये हुए कार्यों की समीक्षा करेंगें जो गलती पिछले बार हुई है उसका दोहराव न हो. कार्यक्षेत्र में आपकी यह आदत आपको आगे बढ़ाएगी. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में अंक लाने के लिए ऑन लाइन कोचिंग लेने का सही समय है. प्रेम जीवन में व्यवहारिकता के साथ भावनाएं भी जरूरी हैं. अधिक आलोचना रिश्तों में दूरी ला सकती है. ग्रहों का गोचर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है पर त्वचा या एलर्जी की समस्या हो सकती है.

तुला राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज संतुलन और सौहार्द्र आपके जीवन का मुख्य केंद्र रह सकता है. साझेदारी के कार्यों में लाभ संभव है लेकिन नियम शर्तों को पढ़कर निर्णय लें. न्यायिक या कानूनी मामलों में निर्णय आपके के तरफ हो सकता है. आर्थिक स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हो सकता है. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर कमर या पीठ दर्द में थोड़ी परेशानी हो सकती है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन गहराई से सोचने और निर्णय लेने का दिन है. कार्यक्षेत्र में कोई गोपनीय विषय पर चर्चा हो सकती है. अतः सावधानी और चतुराई आवश्यक है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचने की जरूरत है. प्रेम जीवन में भावनात्मक तीव्रता रहेगी. अनावश्यक संदेह से दूरी रखें. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी पर मानसिक तनाव से बचना आवश्यक है.

धनु राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज आप बवासीर और छाती की पुरानी बीमारी से परेशान रह सकते हैं. यात्रा के योग बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे. कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों को विस्तार करने के बारे में योजना बना सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा ठीक रहेगी. प्रेम जीवन में खुलापन और स्पष्टता जरूरी है. विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत दिख रहे हैं. स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए खानपान में ध्यान देना और नियमित व्यायाम करना अपनी दिनचर्या में शामिल करना अनिवार्य करें.

मकर राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

आज के दिन पिछले किए हुए कार्यों का फल मिलने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिये गये निर्णयों की सराहना की जायेगी. जो लोग आपको अभी गंभीरता से नहीं लेते थे वे भी अब आप की बात को मानेंगे. आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है. प्रेम जीवन स्थिर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन जोड़ों या घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

चारा ग्रहों का संयोजन आपके राशि में हो रहा है. आज के दिन आप कुछ बड़ा करने के बारे में विचार करेंगे. आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी. मित्रों का सहयोग आपको उंचाई पर ले जाएगा. अपने द्वारा सोचे हुए कार्यों को किसी से न कहें नहीं तो शत्रु पक्ष व्यवधान पैदा कर सकते हें. आर्थिक स्थिति सामान्य है, पर खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग को शनि भगवान की कृपा प्राप्त होगी. प्रतिदिन शनि चालिसा जरूर पढ़ें.

मीन राशि वालों के लिए 5 मार्च 2026 का दिन

ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है. वित्तीय संभावनाओं के लिए आज का संयोजन शुभ नहीं बना हुआ है. मित्रों के बीच गंभीर दरार पड़ने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में धीमी गति से प्रगति होगी. यात्रा की दृष्टि से सितारों का संयोजन अच्छा बना हुआ है. आर्थिक मामलों में सावधानी बनाएं रखें. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव बना रहेगा. पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

