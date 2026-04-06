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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal (6 April 2026): सोच-समझकर बोलें मेष के जातक, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें कन्या के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal (6 April 2026): सोच-समझकर बोलें मेष के जातक, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें कन्या के लोग! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल में सभी 12 राशियों के दैनिक भविष्यफल को हम विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज यानी 6 अप्रैल 2026 का दिन कैसा गुजरेगा. किन लोगों के लिए दिन अति शुभ तो किनके लिए यह दिन अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:21 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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Aaj Ka Rashifal: आज यानी 6 अप्रैल 2026, सोमवार को आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जिससे भावनात्मक गहराई और मानसिक तीव्रता बढ़ेगी. मंगल मीन राशि में होने से भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी बन सकती है. ऐसे में दिन भर संवाद में सावधानी और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. आइए 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' विस्तार से आइए जानें.

मेष राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन

आज आपकी कही हुई बातें दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपके सुझाव सराहे जाएंगे, लेकिन तीखे शब्द रिश्तों में दूरी भी बना सकते हैं. चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रहा है, जबकि मंगल का मीन में रहना कभी-कभी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी दिला सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. परिवार में बातचीत के दौरान संयम रखना जरूरी होगा, नहीं तो छोटी बात बढ़ सकती है. प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है. कोई भी बात बोलने से पहले सोच-समझकर बोलें नहीं तो रिश्ता खराब हो सकता है.

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वृषभ राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप सोच-समझकर बोलेंगे और यही आपकी ताकत बनेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी शांत और स्पष्ट बातचीत से काम आसानी से बन सकते हैं. चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर संबंधों में गहराई लाएगा, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता भी बढ़ाएगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में मधुर संवाद बना रहेगा, लेकिन किसी बात को मन में दबाकर रखना आपको परेशान कर सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन ठीक रहेगा. हल्की सर्दी-जुकाम हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए समय उत्तम बना हुआ है.

मिथुन राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप बातचीत के जरिए कई काम निकाल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत करने की कला काम आएंगी, लेकिन ज्यादा बोलना नुकसान भी दे सकता है. चंद्रमा का षष्ठ भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में दबाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. यदि आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक है. छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी.

कर्क राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में चुप रहना कभी-कभी नुकसान दे सकता है. चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर भावनाओं को गहरा कर रहा है, वहीं मंगल भाग्य भाव में रहकर आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश होगी, लेकिन खुलकर बात करना जरूरी है. प्रेम-प्रसंग के लिए आज का दिन ठीक है. किसी अनजान व्यक्ति के व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो सकते हैं.

सिंह राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपकी बातों में प्रभाव और आत्मविश्वास नजर आएगा. कार्यक्षेत्र में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, लेकिन अहंकार झलकने से दूरी भी बन सकती है. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर मानसिक अस्थिरता और घरेलू मामलों में संवेदनशीलता बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा. गोचर के हिसाब से प्रेम, संतान ठीक रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क न लें, वाहन धीरे चलाएं.

कन्या राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपको अपनी बात स्पष्ट और सटीक तरीके से रखने की जरूरत होगी. कार्यक्षेत्र में गलतफहमी से बचना जरूरी है. चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर संचार को सक्रिय करेगा, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी दे सकता है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, गोचर की दृष्टि से देखें तो आज के दिन स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम, संतान मध्यम रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप संतुलित भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे रिश्तों में सुधार आएगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा. चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर वाणी और धन दोनों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए बोलने से पहले सोचें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद की बात दबाना नुकसान दे सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज के दिन बहुत अच्छा नहीं है. प्रेम, संतान अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप कम बोलकर ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी यह रणनीति काम आएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी बात रखना जरूरी होगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर आपको गहराई और संवेदनशीलता दे रहा है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. परिवार में किसी बात को लेकर गहराई से चर्चा हो सकती है. रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहेगा. हो सकता है कि कोई नयी उपलब्धि प्राप्त हो.

धनु राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप खुलकर अपनी बात कहेंगे, जिससे कुछ लोग प्रभावित होंगे और कुछ नाराज भी हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता जरूरी होगी. चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर आपको अंदर से थोड़ा अलग-थलग महसूस करा सकता है. किसी से विवाद होने की संभावना है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. प्यार के लिए आज का दिन ठीक है. आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज के दिन लाभ प्राप्त होने की संभावना है. यात्रा या बाहर जाने का योग बन सकता है. परिवार में मिश्रित प्रतिक्रिया मिल सकती है.

मकर राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप सोच-समझकर और सीमित शब्दों में बात करना पसंद करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी गंभीरता काम आएगी. चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको मित्रों और संपर्कों से लाभ दिला सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी होगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप नए विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सोच सराही जाएगी, लेकिन हर कोई सहमत नहीं होगा. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और दबाव बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों के साथ बातचीत में मतभेद हो सकता है. नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज के दिन किसी कंपनी से जाॅब आफर मिल सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 6 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप भावनात्मक होकर अपनी बात कह सकते हैं, जिससे सामने वाला प्रभावित भी होगा और कभी-कभी भ्रमित भी. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको आंतरिक मार्गदर्शन देगा, जबकि मंगल आपकी ही राशि में रहकर ऊर्जा और अधीरता दोनों बढ़ा रहा है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन संवेदनशीलता बढ़ सकती है. आज के दिन किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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