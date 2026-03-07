Advertisement
Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: मिथुन वाले के जीवन में बना रहेगा रोमांस, सावधानी से धन खर्च करें मीन के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 March 2026: मिथुन वाले के जीवन में बना रहेगा रोमांस, सावधानी से धन खर्च करें मीन के जातक! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 7 मार्च 2026: आज का राशिफल के इस सेगमेंट में राशियों का भविष्यफल हम विस्तार से जानेंगे. आज शनिवार का दिन है और यह दिन कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए अशुभ हो सकता है.

Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:20 AM IST
Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 7 मार्च 2026: आज यानी 7 मार्च 2026, शनिवार को चंद्रमा का तुला राशि में संचरण हो रहा है और कुंभ राशि में सूर्य का संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए अच्छा तो कुछ राशि के लोगों के लिए सामान्य परिणाम देने वाला हो सकता है. आइए  सभी 12 राशि के जातकों के 7 मार्च 2026 का पूरा दैनिक राशिफल जानें.

7 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
मेष राशि के जातक के लिए आज संबंध और साझेदारी प्रमुख रहेंगे. तुला का चंद्र आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दांपत्य और व्यापारिक संबंधों में संवाद आवश्यक है. कुंभ स्थित सूर्य-मंगल आपको सामाजिक रूप से सक्रिय बनाएंगे पर वक्री बुध के कारण गलतफहमी से बचना होगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी, शिक्षा में नई रणनीति लाभ देगी, यात्रा का योग बन सकता है और स्वास्थ्य में सिरदर्द या थकान संभव है.

वृषभ राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
वृष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र की व्यस्तता बढ़ेगी. सहकर्मियों से तालमेल रखना जरूरी रहेगा. धन की स्थिति स्थिर है, पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में भरोसा मजबूत होगा. विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए एकाग्रता बढ़ानी होगी. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा और स्वास्थ्य में पाचन का ध्यान रखना चाहिए. थोड़ी सी असावधानी स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है.

मिथुन राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. गुरु का सहयोग मिलने से शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ के संकेत दिख रहे हैं. प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा. धन की स्थिति पहले की अपेक्षा सुधर सकती है. यात्रा आनंददायक हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण जरूरी है.

कर्क राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन घरेलू विषय पर चर्चा होगी. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मंथन होगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. बेवजह खर्च से घर का बजट बिगड़ सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. शिक्षा में ध्यान भटक सकता है. सरस्वती मां की आराधना जरूर करें. स्वास्थ्य में पेट और नींद का विशेष ध्यान रखें.

सिंह राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
सिंह राशि के जातकों के लिए साहस और संवाद की शक्ति बढ़ेगी. छोटे प्रयास उन्हें बड़े परिणाम दे सकते हैं. प्रेम जीवन में एक दुसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जमीन-जायदाद खरीने का सही समय है. शेयर बाजार में यदि धन लगाने की सोच रहें हैं तो सोच-समझकर निवेश करें. नहीं तो नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा फल मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
कन्या राशि के लिए आर्थिक योजना बनाने का दिन है. आय के नए स्रोत पर बनने की पूरी संभावना है. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पर आप सफल रहेंगे. प्रेम जीवन में व्यवहारिकता जरूरी है. परिवार में आर्थिक चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य में एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकता है.

तुला राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
तुला राशि के लिए चंद्र लग्न में होने से आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा. धन संतुलित रहेगा. आय के नये स्रोत बनेंगे. शिक्षा और कला क्षेत्र में सफलता मिलेगी. यात्रा की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कुल मिलाकर दिन आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
वृश्चिक राशि के जातको के लिए मानसिक शांति बनाए रखनी होगी. अनावश्यक चिंता न करें नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है. धन संबंधी कोई भी कार्य करने से पहले सोच-समझकर करें. नहीं तो नुकसान हो सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है. परिवार में किसी विषय को लेकर गोपनीय चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.े किसी तरह की परेशानी होने की संभावना कम दिख रही है.

धनु राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
धनु राशि के जातकों के लिए मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. ग्रहों का गोचर आर्थिक पक्ष के लिए ठीक है. शिक्षा में सफलता के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मित्रता प्रेम में बदल सकती है. यदि कहीं जाने की योजना बना रहें है, तो यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
मकर राशि के लिए आज के दिन पूरा ध्यान करियर पर रहेगा. अपने से बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा. धन की स्थिति मजबूत हो सकती है. परिवार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी. कोई विशेष परेशानी नही होगी.

कुंभ राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
कुंभ राशि के जातकों का आज के दिन व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. नई योजना पर कार्य शुरू करने का सही समय है. यदि आप कोई व्यवसायिक कार्य करते हैं तो उसमें लाभ की संभावना है. लेकिन यदि लाभ प्राप्ति के लिए धन निवेश कर रहे हैं तो सोच-समझकर करें. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध बनेंगे. यात्रा मंगलमय हो सकती है. स्वास्थ्य में गर्मी बढ़ सकती है.

मीन राशि वालों के लिए 7 मार्च 2026 का दिन
मीन राशि के लोगों के लिए आज के दिन अध्यात्म के तरफ झुकाव बढ़ेगा. संबंधों को लेकर आप गंभीर रहेंगे. बिना सोचे-समझे कोई भी बात नहीं बोलेंगे. धन खर्च सोच समझकर करें. शिक्षा में शोध या गहन अध्ययन लाभकारी रहेगा. आज के दिन परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पैरों में थकान होने की संभावना है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

