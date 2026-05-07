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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 7 May 2026: तुला के जातक महसूस कर सकते हैं प्रेम में दूरी, मीन वालों के लिए धन लाभ के योग! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 May 2026: तुला के जातक महसूस कर सकते हैं प्रेम में दूरी, मीन वालों के लिए धन लाभ के योग! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 7 मई 2026: आज का राशिफल में हम राशि अनुसार पूरे दिन का हाल जानते हैं. ऐसे ही इस कड़ी में भी सभी 12 राशियों का भविष्यफल पर नजर डाले.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: May 07, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 7 मई 2026: आज का दिन लक्ष्य निर्धारण और भविष्य की योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ रहेगा. चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने कार्यों के प्रति गंभीर बनाएगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा. 7 मई 2026 दिन गुरुवार को सभी 12 राशियों का हाल कैसा होगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मेष राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन मिला-जुला रहेगा, जहां एक ओर कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ते खर्च आपको थोड़ी चिंता में डाल सकते हैं. स्वास्थ्य में हल्की थकान रह सकती है, इसलिए आराम जरूरी रहेगा. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. कारोबार में वृद्धि होगी. नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन परिवार में छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव संभव है. यात्रा लाभकारी हो सकती है, पर योजना बनाकर ही करें.

वृषभ राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास से बचना होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर खान-पान में लापरवाही नुकसान दे सकती है. पारिवारिक चिंता बनी रहेगी. कहीं से अप्रिय सूचना मिल सकती है. शत्रुभय रहेगा. कानूनी अड़चन दूर होगी. कोई नई समस्या आ सकती है, लेकिन उसका समाधान आप अपने विवेक से कर लेंगे. प्रेम जीवन सुखद रहेगा. यात्रा से लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, जहां मानसिक तनाव और कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, वहीं सही निर्णय लेने से स्थितियां संभल भी सकती हैं. घर-बाहर सभी अपेक्षित कार्य पूर्ण होंगे. दूसरों के कार्य की जिम्मेदारी न लें. वाणी पर नियंत्रण रखें. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचना होगा और परिवार में मतभेद हो सकते हैं. यात्रा टालना बेहतर रहेगा और पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

कर्क राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन अति उत्साह से बचना जरूरी है. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है. चिंता तथा तनाव रहेंगे. पार्टनरों से मतभेद संभव है. व्यवसाय ठीक चलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहेगा और यात्रा भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है और निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल जाएगी. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं. छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा. प्रसन्नता रहेगी. संचित कोष में वृद्धि होगी. प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य में सिरदर्द या थकान रह सकती है. प्रेम जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, जबकि परिवार का सहयोग आपको संभाले रखेगा. यात्रा में सावधानी आवश्यक है.

कन्या राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति और धन लाभ के योग हैं, लेकिन अति उत्साह में कोई गलत निर्णय लेने से बचना होगा. व्यापार में अधिक लाभ होगा. पुराने किए गए प्रयासों का लाभ मिलना प्रारंभ होगा. दूसरों से अपेक्षा न करें. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन सुखद रहेगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी. यात्रा लाभकारी एवं मनोरंजक रहेगी. 

तुला राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन सामान्य से थोड़ा कमजोर रह सकता है, कार्यों में देरी और खर्च बढ़ने से मन परेशान हो सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी. कुसंगति से हानि होगी. पारिवारिक समस्याओं में इजाफा होगा. चिंता तथा तनाव बने रहेंगे. भागदौड़ रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में दूरी महसूस हो सकती है. अपने परिवार में शांति बना कर रखें. किसी से बोलते वक्त भाषा का ध्यान जरूर रखें. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है, जहां एक ओर कार्यक्षेत्र में तनाव रह सकता है, वहीं दूसरी ओर सही प्रयासों से सफलता भी मिल सकती है. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक योजना जरूरी है. शत्रु पराजित हो सकते हंै. विवाद को बढ़ावा न दें. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में सुधार होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और छोटी यात्रा करना लाभकारी रहेगा.

धनु राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन 
आज चंद्रमा आपकी राशि में अंतिम चरण में है अतः आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी. जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. स्थायी संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी. मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा. लेन-देन में सावधानी रखें. यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

मकर राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति और आर्थिक मजबूती मिलेगी, लेकिन अधिक काम के कारण थकान हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा. किसी से बेवजह संबंध खराब न करें. अपने खर्च पर नियंत्रण रखें.  बिना सोचे-समझे खर्च करने से बजट बिगड़ सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी.

कुंभ राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन मिला-जुला रहेगा, जहां कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहीं कुछ मानसिक दबाव भी रह सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है. किसी बड़ी समस्या से सामना हो सकता है. प्रेम जीवन में सुधार होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और यात्रा के योग बन सकते हैं.

मीन राशि वालों के लिए 7 मई 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा, कार्यों में सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन लापरवाही से बचना होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे. आय में वृद्धि होगी. सुख के साधनों पर व्यय होगा. किसी अपने का व्यवहार दुःख पहुंचाएगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. शिक्षा में प्रगति होगी. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन थकान रह सकती है. काम से जुड़ी यात्रा हो सकती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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