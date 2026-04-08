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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 8 April 2026: धनु राशिवालों का बढ़ेगा खर्च, कुभ के जातकों को हाथ लग सकती है निराशा! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 April 2026: धनु राशिवालों का बढ़ेगा खर्च, कुभ के जातकों को हाथ लग सकती है निराशा! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 अप्रैल 2026: आज का राशिफल में 12 राशियों के दैनिक भविष्यफल विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में भी जानेंगे कि आज किन लोगों के लिए दिन शुभ या अशुभ हो सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 अप्रैल 2026: आज चंद्रमा वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे सोच में विस्तार और उम्मीदें बढ़ेंगी. हालांकि मंगल के मीन राशि में होने से हकीकत और कल्पना के बीच अंतर समझना जरूरी होगा. दिनभर उम्मीदों और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. आइए इस कड़ी में 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल' विस्तार से जानें.

मेष राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप जो सोच रहे हैं, वैसा हर चीज होना जरूरी नहीं है. कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन हकीकत को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सही रहेगा. चंद्रमा का नवम भाव में धनु राशि में गोचर आपकी उम्मीदों को बढ़ा रहा है, जबकि मंगल का मीन में रहना स्पष्टता की कमी दे सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के छोटे अवसर मिल सकते हैं. परिवार में आपकी अपेक्षाएं पूरी न होने से मन खिन्न हो सकता है.

वृष राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपकी उम्मीदें धीरे-धीरे पूरी होती नजर आएंगी, लेकिन सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी. चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर मानसिक अस्थिरता और गहराई दोनों बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सुख रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात से असंतोष हो सकता है. स्वास्थ्य के हिसाब से ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा सकते हैं, जिससे बाद में निराशा का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में परिणाम सामान्य रहेंगे. चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर दूसरों से अपेक्षाएं बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकता है. मित्रों से सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपको हकीकत को समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे. भावनाओं के आधार पर उम्मीदें बनाना सही नहीं होगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. चंद्रमा का षष्ठ भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में व्यस्तता और दबाव बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन मन में हल्की निराशा बनी रह सकती है.

सिंह राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपकी उम्मीदें ऊंची रहेंगी और कुछ हद तक पूरी भी होंगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है, लेकिन पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी. चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर आपको रचनात्मक बनाएगा, लेकिन अपेक्षाएं भी बढ़ाएगा. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन नई उपलब्धि धीमी रहेगी. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर मानसिक असंतोष और घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन खुद से असंतोष बना रह सकता है. कोई भी काम जब तक हो न जाय तब तक किसी से जिक्र न करें, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ सकता हैं

तुला राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप उम्मीद और हकीकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. चंद्रमा का तृतीय भाव में गोचर आपको सक्रिय बनाएगा, लेकिन जल्दबाजी में अपेक्षाएं भी बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रिश्तों में अपेक्षाएं अधिक रखने से तनाव हो सकता है. पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के दिन जितना मेहनता करेंगे उतना ही फल मिलेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप हकीकत को स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर वाणी और धन दोनों पर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आपकी उम्मीदें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन हर चीज योजना के अनुसार नहीं होगी. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आत्मविश्वास और अपेक्षाएं दोनों बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में अवसर मिलेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा. यात्रा का योग बन सकता है. कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए लाभकारी बना हुआ है.

मकर राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप हकीकत को प्राथमिकता देंगे और उसी आधार पर निर्णय लेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. चंद्रमा का द्वादश भाव में गोचर आपको अंदर से थोड़ा असंतुष्ट या चिंतनशील बना सकता है. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन मन में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर निराशा भी हाथ लग सकती है. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको संपर्कों से लाभ दिला सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मतभेद भी हो सकता है. अपने गुरुजनों का आशिर्वाद जरूर प्राप्त करें, आने वाला समय और अच्छा होगा.

मीन राशि वालों के लिए 8 अप्रैल 2026 का दिन
आज आप भावनाओं में आकर ज्यादा उम्मीदें बना सकते हैं. कार्यक्षेत्र में परिणाम सामान्य रहेंगे. चंद्रमा का दशम भाव में गोचर कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ा रहा है, जबकि मंगल आपकी ही राशि में रहकर अधीरता दे सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगा. यदि हो सके तो सतसंग में भाग लें और अपने गुरुजी का आशिर्वाद प्राप्त करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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