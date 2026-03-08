Aaj Ka Rashifal 8 March 2026: विवाद से बचें वृषभ के जातक, मिथुन वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 मार्च 2026: आज यानी 8 मार्च 2026, रविवार को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर होगा. कुंभ राशि में सूर्य फिलहाल संचरण कर रहे हैं. आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा तो कुछ राशि के लिए सामान्य हो सकता है. आइए सभी 12 राशियों के जातकों के 8 मार्च 2026 का पूरा राशिफल जानें.

8 मार्च 2026 दैनिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

मेष राशि के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. जो काम अभी तक नहीं हुआ है वह काम होने की उम्मीद है. आपके कार्यक्षेत्र में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ेगी. कल की उलझनें सुलझ सकती हैं. धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा. छोटी यात्रा करने का विचार आज बन सकता है.

वृषभ राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

वृषभ राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र को लेकर चिंतित रहेंगे. मेहनत करने के बाद भी परिणाम संतोषजनक नहीं मिलेगा. कार्यभार अधिक रहेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है. प्रेम जीवन में एक दुसरे के प्रति भ्रम पैदा हो सकता है. किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की संभावना है. आज के दिन परिवार का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो हल्की फुल्की समस्या हो सकती है. संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

मिथुन राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. कुछ नये कार्य करने की योजना बन सकती है. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. गुरु का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. किसी को दिया गया धन प्राप्त होने की संभावना है. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. यात्रा अच्छा रहेगा यदि आप कहीं जाने की सोच रहें हैं तो प्रोग्राम बना सकते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन लगभग ठीक रहेगा. खान-पान पर ध्यान जरूर दें.

कर्क राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

कर्क राशि के जातक आज स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे. हो सकता है कि आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े. परिवार एवं मित्रगण से सहयोग प्राप्त हो सकता है. शिक्षा के लिए आज का दिन ठीक रहेगा. किसी ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश लेने के बारे में यदि विचार बना रहे हैं तो आज का दिन ठीक है. कार्य व्यवसाय के लिए आज के दिन कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं होगी. परिवार में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा. किसी को पैसा देने में सावधानी रखें. बिना सोचे समझे खर्च न करें. प्रेम जीवन मधुर रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

सिंह राशि के जातक के लिए संवाद और साहस से सफलता मिलेगी. धन स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. कार्यक्षेत्र को लेकर किसी नये साझेदार से विचार बन सकता है. जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए कहीं से शादी का प्रस्ताव आ सकता है. किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और वह आपके लिए लाभकारी होगा. यात्रा शुभ रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

कन्या राशि के जातको के लिए कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लेकिन अंततः विजय मिलेगी. आर्थिक लाभ प्राप्त होने का संकेत दिख रहे हैं. आपके मेहनत के अनुकूल आपको रिजल्ट मिलेंगे. शिक्षा में प्रगति होने की संभावना बनेगी. आज के दिन आप अपने प्रेमी संग किसी नये जगह पर जाने का विचार बना सकते हैं. स्वास्थ्य मिलाजुला कर ठीक रहेगा. कोई खास परेशानी नहीं होगी.

तुला राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

तुला राशि के जातक पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. सामाजिक सम्मान और आकर्षण बढ़ेगा. कार्यक्षे क्षेत्र में प्रगति होगी. किसी से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. आज के दिन खर्च ज्यादा होगा. आज के दिन घर के रंग-रोगन के लिए आप विचार बना सकते हैं. शेयर बाजार में पैसा लगाना ठीक रहेगा लेकिन एक्सपर्ट की राय जरूर लें. शिक्षा और कला क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हल्का-फुल्का सिरदर्द हो सकता है.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

वृश्चिक राशि के जातक के लिए स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पैर में हल्की तकलीफ महसूस हो सकती है. आज के दिन मानसिक शांति मिलेगी. हो सकता है कि आज के दिन सत्संग में जाने का विचार बने. अपने कार्यो को रणनीति बना कर करेंगे. धन का आवागमन बना रहेगा. आय के साथ-साथ खर्च भी होगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनेगा. परिवार एवं मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना है. किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

धनु राशि के जातको के लिए आज के दिन मित्रों से सहयोग मिलेगा और यात्रा लाभकारी रहेगी. शिक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा. आप अपने अच्छे कार्यों के कारण पुरस्कृत हो सकते हैं. धन में वृद्धि होगी. खर्च सीमित रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. कोई खास परेशानी नही होगी. अपने गुरुजन का आशिर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा.

मकर राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

मकर राशि के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा लेकिन करियर में मजबूती आएगी. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी होगी. बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप चिंतित रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य की नजर से देखें तो आज के दिन कोई खास परेशानी नही होगी.

कुंभ राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत का दिन है. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. धन निवेश सोच-समझकर करें. प्रेम जीवन में ऊर्जा बढ़ेगी. स्वास्थ्य में थकान से बचें. शनि मंदिर में जाकर शनि की कृपा दृष्टि जरूर प्राप्त करें. रूके हुए काम बनेंगे. किसी अनजान व्यक्ति से आज के दिन मुलकात होगी जो आपके करियर के लिए लाभकारी होगा. शेयर बाजार में पैसा लगाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा. बिना सोचे-समझे पैसा लगाने पर नुकसान हो सकता है.

मीन राशि वालों के लिए 8 मार्च 2026 का दिन

मीन राशि के जातक के लिए आज के दिन आध्यात्मिक उन्नति और भावनात्मक संतुलन रहेगा. आज के दिन धन खर्च हो सकता है अतः अपने खर्च पर नियंत्रित रखें. शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ेगी जिससे आगे चलकर लाभ मिलेगा. परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकता है. विदेशी भाषा यदि सिखने की इच्छा है तो उसके लिए आज का दिन ठीक रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर शनि पर तेल चढ़ाएं. शनि की कृपा बनी रहेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rang panchami 2026: प्रेम जीवन में मची है उथल-पुथल? तो रंग पंचमी पर इन उपायों को कर रिश्ते में बढ़ाएं गहराई और समझ

और पढ़ें- श्रीराधा-कृष्ण की उपासना के समय करें इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, दुख का होगा नाश और मनोकामनाएं होंगी पूर्ण