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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 8 May 2026: कर्क वालों के बढ़ सकते हैं खर्च, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें कुंभ के जातक! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 May 2026: कर्क वालों के बढ़ सकते हैं खर्च, कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें कुंभ के जातक! पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 मई 2026: आज का राशिफल में हम मेष से मीन राशि तक विस्तार से जानेंगे कि पूरे दिन का हाल कैसा रहने वाला है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 08, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 मई 2026: चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे व्यावहारिकता और अनुशासन बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा. धैर्य और परिश्रम सफलता की कुंजी रहेंगे. 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को 12 राशियों का हाल कैसा होगा, आइए विस्तार से जानें.

मेष राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने उत्साह को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि परिस्थितियां आपसे ज्यादा परिपक्वता की मांग करेंगी. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, जिससे आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर है, लेकिन खर्चों का दबाव महसूस हो सकता है. प्रेम जीवन में आप थोड़ा दूरी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि मन काम में अधिक लगा रहेगा. विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन थकान रह सकती है. काम से जुड़ी यात्रा संभव है.

वृष राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने प्रयासों का धीरे-धीरे परिणाम मिलने लगेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और धैर्य आपको दूसरों से आगे रखेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, खासकर पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. प्रेम जीवन में संतुलन रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लंबी या धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है.

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मिथुन राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर रहना होगा, क्योंकि छोटी लापरवाही भी परेशानी दे सकती है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य में थकान या तनाव रह सकता है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

कर्क राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आप अपने काम और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिस्थितियां आपको चतंबजपबंस बनने के लिए मजबूर करेंगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में गंभीरता आएगी और आप रिश्तों को लेकर सोच-समझकर निर्णय लेंगे. विद्यार्थियों को फोकस बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य सामान्य है. यात्रा संभव है.

सिंह राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने काम में पूरी तरह समर्पित रहना होगा, क्योंकि यह समय आपकी मेहनत की परीक्षा ले सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम भी मिलेंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर है, पर खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में समय की कमी के कारण दूरी आ सकती है. विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी होगी. स्वास्थ्य में थकान रह सकती है. काम से जुड़ी यात्रा संभव है.

कन्या राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आप अपने प्रयासों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जिससे करियर में स्थिरता आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लाभ के अवसर बनेंगे. प्रेम जीवन में संतुलन रहेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा का योग बन सकता है.

तुला राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने घर और काम के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करना होगा. स्वास्थ्य में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी, जिससे कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. स्वास्थ्य सामान्य है. छोटी यात्रा या नए संपर्क से लाभ मिल सकता है.

धनु राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने आर्थिक मामलों पर ध्यान देना होगा और अनावश्यक खर्च से बचना होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन आपको मेहनत जारी रखनी होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार धीरे-धीरे होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी. विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास करना होगा. स्वास्थ्य में खानपान का ध्यान रखें. यात्रा सामान्य रहेगी.

मकर राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज चंद्रमा आपकी राशि में होने से आप अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर और केंद्रित रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता सामने आएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में आप थोड़ा तमेमतअमक रह सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. 

कुंभ राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने अंदर चल रही चिंताओं को संभालना होगा, क्योंकि यह आपके काम पर असर डाल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में दूरी या भ्रम हो सकता है. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करना होगा. स्वास्थ्य में कमजोरी या नींद की समस्या हो सकती है. यात्रा टालना बेहतर रहेगा. 

मीन राशि वालों के लिए 8 मई 2026 का दिन
आज आपको अपने मित्रों और संपर्कों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम आसान हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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